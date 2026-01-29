Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

OMR शीट विवाद पर मेजर आलोक राज का बड़ा खुलासा: "जानबूझकर सबूत मिटाने का आरोप बेबुनियाद, सब कुछ जांच के लिए खुला"

OMR Sheet Controversy:  राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) के अध्यक्ष मेजर आलोक राज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर OMR शीट्स के श्रेडिंग (नष्ट करने) को लेकर फैल रहे भ्रम पर बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Dinesh Tiwari
Published: Jan 29, 2026, 11:21 AM IST | Updated: Jan 29, 2026, 11:21 AM IST

Trending Photos

Idana Mata: सलुम्बर में मेवल की महारानी ने किया भव्य अग्नि स्नान, 5 किमी दूर तक दिखीं ज्वालाएं, देखें ये Photos
6 Photos
Rajasthan Temple

Idana Mata: सलुम्बर में मेवल की महारानी ने किया भव्य अग्नि स्नान, 5 किमी दूर तक दिखीं ज्वालाएं, देखें ये Photos

राजस्थान में फिर एक्टिव होगा एक पश्चिमी विक्षोभ, आंधी-तूफान, आकाशीय बिजली गिरने के साथ भयंकर बारिश की चेतावनी
7 Photos
rajasthan weather Update

राजस्थान में फिर एक्टिव होगा एक पश्चिमी विक्षोभ, आंधी-तूफान, आकाशीय बिजली गिरने के साथ भयंकर बारिश की चेतावनी

Sadhvi Prem Baisa: साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत से जोधपुर में हड़कंप! पिता ने कहा – इंजेक्शन में जहर मिलाया गया, पोस्टमार्टम से खुलेगा सच
8 Photos
Sadhvi Prem Baisa

Sadhvi Prem Baisa: साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत से जोधपुर में हड़कंप! पिता ने कहा – इंजेक्शन में जहर मिलाया गया, पोस्टमार्टम से खुलेगा सच

Silver Price Today: जमीन से चांद पर पहुंचे चांदी के दाम, राजस्थान में सिल्वर में हुई भयंकर बढ़ोतरी, जानें आज के लेटेस्ट प्राइस
7 Photos
Silver Price Today

Silver Price Today: जमीन से चांद पर पहुंचे चांदी के दाम, राजस्थान में सिल्वर में हुई भयंकर बढ़ोतरी, जानें आज के लेटेस्ट प्राइस

OMR शीट विवाद पर मेजर आलोक राज का बड़ा खुलासा: "जानबूझकर सबूत मिटाने का आरोप बेबुनियाद, सब कुछ जांच के लिए खुला"

OMR Sheet Controversy: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) के अध्यक्ष मेजर आलोक राज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर OMR शीट्स के श्रेडिंग (नष्ट करने) को लेकर फैल रहे भ्रम पर बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है. कई सोशल मीडिया यूजर्स और विपक्षी नेता आरोप लगा रहे थे कि बोर्ड जानबूझकर पुरानी OMR शीट्स नष्ट कर सबूत मिटा रहा है. मेजर अलोक राज ने इसे पूरी तरह गलत बताते हुए बोर्ड की पारदर्शी प्रक्रिया का बचाव किया है.

भ्रम फैलाने वाले आरोपों का खंडन
अध्यक्ष ने लिखा, "जाने-अनजाने एक भ्रम फैल रहा है कि हम जानबूझकर पुरानी OMR शीट्स को नष्ट कर सबूत मिटा रहे हैं." उन्होंने स्पष्ट किया कि स्पेस मैनेजमेंट के लिए पुरानी OMR शीट्स को बोर्ड के स्थापित प्रोसीजर के अनुसार श्रेड (डिस्ट्रॉय) किया जा रहा है. यह कोई नई या गुप्त प्रक्रिया नहीं है, बल्कि वर्षों से चली आ रही सामान्य व्यवस्था है.

कोर्ट केस और चयनित उम्मीदवारों की OMR सुरक्षित
मेजर आलोक राज ने जोर देकर कहा कि पुरानी भर्तियों के चयनित उम्मीदवारों की OMR शीट्स और कोर्ट/SOG केसेज से जुड़ी OMR शीट्स को कभी श्रेड नहीं किया जा रहा है. इन सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अलग से सुरक्षित रखा गया है. उन्होंने कहा, "सब कुछ बॉक्सेस में सुरक्षित है और जांच के लिए पूरी तरह ओपन है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कार्यकाल की भर्तियों पर स्पष्ट बयान
अध्यक्ष ने अपने कार्यकाल की भर्तियों की OMR शीट्स के बारे में भी स्पष्ट किया कि इनके डिस्ट्रक्शन का नंबर आने में अभी काफी समय लगेगा. फिलहाल ये सभी शीट्स पूरी तरह सुरक्षित बॉक्स में रखी हुई हैं. उन्होंने लिखा, "सबसे आसान था कि मैं सब कुछ ऐसे ही पड़े रहने देता, जैसे बेतरतीब रिकॉर्ड्स पड़े हुए थे, मगर फिर भी हमने स्पेस मैनेजमेंट का अभियान चलाया.

पारदर्शिता पर जोर
मेजर आलोक राज ने अंत में कहा कि पूरी प्रक्रिया लिखित में है, पारदर्शी है और किसी भी जांच के लिए खुली है. बोर्ड किसी भी तरह की संदेहास्पद गतिविधि में शामिल नहीं है. यह स्पष्टीकरण ऐसे समय आया है जब कई भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता के आरोप लग रहे हैं और OMR शीट्स की उपलब्धता पर सवाल उठ रहे हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Chittorgarh Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news