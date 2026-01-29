OMR Sheet Controversy: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) के अध्यक्ष मेजर आलोक राज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर OMR शीट्स के श्रेडिंग (नष्ट करने) को लेकर फैल रहे भ्रम पर बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है. कई सोशल मीडिया यूजर्स और विपक्षी नेता आरोप लगा रहे थे कि बोर्ड जानबूझकर पुरानी OMR शीट्स नष्ट कर सबूत मिटा रहा है. मेजर अलोक राज ने इसे पूरी तरह गलत बताते हुए बोर्ड की पारदर्शी प्रक्रिया का बचाव किया है.

भ्रम फैलाने वाले आरोपों का खंडन

अध्यक्ष ने लिखा, "जाने-अनजाने एक भ्रम फैल रहा है कि हम जानबूझकर पुरानी OMR शीट्स को नष्ट कर सबूत मिटा रहे हैं." उन्होंने स्पष्ट किया कि स्पेस मैनेजमेंट के लिए पुरानी OMR शीट्स को बोर्ड के स्थापित प्रोसीजर के अनुसार श्रेड (डिस्ट्रॉय) किया जा रहा है. यह कोई नई या गुप्त प्रक्रिया नहीं है, बल्कि वर्षों से चली आ रही सामान्य व्यवस्था है.

कोर्ट केस और चयनित उम्मीदवारों की OMR सुरक्षित

मेजर आलोक राज ने जोर देकर कहा कि पुरानी भर्तियों के चयनित उम्मीदवारों की OMR शीट्स और कोर्ट/SOG केसेज से जुड़ी OMR शीट्स को कभी श्रेड नहीं किया जा रहा है. इन सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अलग से सुरक्षित रखा गया है. उन्होंने कहा, "सब कुछ बॉक्सेस में सुरक्षित है और जांच के लिए पूरी तरह ओपन है.

कार्यकाल की भर्तियों पर स्पष्ट बयान

अध्यक्ष ने अपने कार्यकाल की भर्तियों की OMR शीट्स के बारे में भी स्पष्ट किया कि इनके डिस्ट्रक्शन का नंबर आने में अभी काफी समय लगेगा. फिलहाल ये सभी शीट्स पूरी तरह सुरक्षित बॉक्स में रखी हुई हैं. उन्होंने लिखा, "सबसे आसान था कि मैं सब कुछ ऐसे ही पड़े रहने देता, जैसे बेतरतीब रिकॉर्ड्स पड़े हुए थे, मगर फिर भी हमने स्पेस मैनेजमेंट का अभियान चलाया.

पारदर्शिता पर जोर

मेजर आलोक राज ने अंत में कहा कि पूरी प्रक्रिया लिखित में है, पारदर्शी है और किसी भी जांच के लिए खुली है. बोर्ड किसी भी तरह की संदेहास्पद गतिविधि में शामिल नहीं है. यह स्पष्टीकरण ऐसे समय आया है जब कई भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता के आरोप लग रहे हैं और OMR शीट्स की उपलब्धता पर सवाल उठ रहे हैं.

