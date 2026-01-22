PTI recruitment fake degree scandal: एसओजी की 5 टीमों ने MP में 4 जगहों पर मारे छापे, 4 ठिकानों पर सर्च, 165+ अभ्यर्थियों की फंसी गर्दन

Rajasthan Crime News: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आरएसएसबी) द्वारा आयोजित पीटीआई (शारीरिक प्रशिक्षक) भर्ती-2022 में फर्जी डिग्री लगाकर सरकारी नौकरी हासिल करने के बड़े मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने बड़ा एक्शन लिया है. एसओजी की 5 टीमों ने आज मध्य प्रदेश के भोपाल और सीहोर में ताबड़तोड़ छापेमारी की.

छापेमारी के प्रमुख ठिकानों में श्री सत्य साईं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेज (Satya Sai University of Technology & Medical Sciences), सीहोर का कैंपस शामिल है. इसके अलावा कुल 4 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया. जांच में सामने आया है कि इस यूनिवर्सिटी की फर्जी बी.पी.एड. डिग्रियां लगाकर 67 अभ्यर्थियों को पीटीआई भर्ती में नौकरी मिल चुकी है. ये डिग्रियां फर्जी तरीके से बैक डेट में जारी की गई थीं, ताकि अभ्यर्थी पात्रता मानदंड पूरा कर सकें.

एसओजी ने अब तक पीटीआई भर्ती-2022 फर्जी डिग्री घोटाले में 165 से अधिक अभ्यर्थियों के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है. कई मामलों में डमी कैंडिडेट बिठाने, रिश्वत और दलालों के नेटवर्क का भी खुलासा हो रहा है. इस घोटाले में विभिन्न निजी यूनिवर्सिटीज (जैसे जेएस यूनिवर्सिटी, ओपीजेएस यूनिवर्सिटी आदि) से जुड़े रैकेट सक्रिय थे, जहां हजारों फर्जी डिग्रियां बांटी गईं. एसओजी की जांच जारी है और जल्द ही और गिरफ्तारियां होने की संभावना है. यह मामला राजस्थान में सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता और सत्यापन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

खबर अपडेट की जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!





ये भी पढ़ें-