जयपुर हरमाड़ा सड़क हादसे के बाद बड़ा फैसला, चिन्हित होंगे दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट

Rajasthan News: जयपुर के हरमाड़ा में हुए दर्दनाक सड़क हादसे को करीब डेढ़ माह पूरा हो चुका है. इस हादसे के बाद एक तरफ जहां परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा जागरुकता को लेकर फोकस कर रहा है. वहीं अब हादसे के प्रमुख कारणों को तलाशते हुए दुर्घटना संभावित स्थानों पर सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं. इसके लिए परिवहन विभाग ने अपने सभी 58 जिलों से दुघटना संभावित क्षेत्रों की जानकारी मांगी है.

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने इन दिनों सड़क सुरक्षा के समर्पित कोष का उपयोग करते हुए ट्रैफिक पुलिस को संसाधनों के लिए पर्याप्त मात्रा में बजट उपलब्ध कराया है. इसी तरह प्रदेशभर में जागरूकता के लिए सड़क सुरक्षा का विशेष अभियान चलाया जा रहा है. यह अभियान 11 दिसंबर से शुरू हुआ है, जो कि 25 दिसंबर तक जारी रहेगा. अब विभाग ने सड़क दुर्घटना वाले स्थानों को चिन्हित करते हुए इनकी जानकारी मांगी है.

विभाग ने जयपुर के हरमाड़ा क्षेत्र में हुए हादसे के बाद अधिक सक्रियता दिखाई है. परिवहन मुख्यालय ने प्रदेशभर के सभी आरटीओ-डीटीओ को पत्र लिखकर कहा है कि उनके अधीन परिवहन जिले में ऐसे 5 प्रमुख स्थानों को चिन्हित किया जाए, जहां पर सर्वाधिक दुर्घटनाएं होती हैं. इसे लेकर प्रदेशभर से परिवहन विभाग के अधिकारी दुर्घटना स्थलों को चिन्हित कर उनकी रिपोर्ट भेज रहे हैं.

साथ ही उन दुर्घटनास्थलों पर हादसे कम करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इसकी रिपोर्ट भी भेजी जा रही है. जयपुर शहर में आरटीओ प्रथम ने अभी तक इसकी सूचना नहीं भेजी है, लेकिन आरटीओ द्वितीय ने अपने क्षेत्र में स्थान चिन्हित कर रिपोर्ट मुख्यालय को भिजवाई है.

जयपुर शहर में इन 5 स्थानों पर सुधार की दरकार

विश्वकर्मा में मिलन सिनेमा से बढारना सड़क पर हादसे की आशंका रहती है. 200 फीट से दिल्ली की तरफ जाते समय 14 नंबर पुलिया से उतरते ही कट है. कट को बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि इस कट के पास सड़क पर वाहन खड़े रहते हैं. वहीं लोहा मंडी की तरफ जाने के लिए वाहन गलत दिशा में उसी कट से जाते हैं.

गांधीपथ पुलिया से शैल्बी हॉस्पिटल, करणी विहार में हादसे की आशंका रहती है. हाईवे पर मोड़ के पास सर्विस रोड पर पेड़ लगे होने से कुछ नहीं दिखता. तीव्र मोड़ के यहां पर रोड साइन भी नहीं लगे हुए हैं. यहां पेड़ों की कटिंग करते हुए रोड साइन लगाए जाने का सुझाव है.

रोड नंबर 14, सीकर रोड विश्वकर्मा पर हादसे की आशंका रहती है. यहां ट्रैफिक दबाव ज्यादा होने से वाहन चालक शॉर्ट कट अपनाते हैं. शॉर्ट कट लेते हुए गलत दिशा में चलते हैं, जिससे हादसे की आशंका रहती है. 14 नवंबर वीकेआई की ओर से सीकर जाने के लिए अंडर पास बनाने का सुझाव है.

हाथोज बस स्टैंड पर अतिक्रमणों के चलते हादसे की आशंका रहती है. कट पर ऑटो स्टैंड बना हुआ, सिरसी रोड से भारी वाहन आते हैं. यात्री वाहनों के बीच सड़क पर सवारियां बिठाने से जाम-हादसे की आशंका रही है. बस स्टॉप को एक किमी आगे खिसकाने का प्रस्ताव है. ट्रैफिक लाइट लगने से ट्रैफिक सुधरेगा, अतिक्रमण हटाने का भी सुझाव है.

बिलौची पेट्रोल पम्प, दौलतपुरा पर हादसों की आशंका रहती है. सर्विस रोड पर और पेट्रोल पम्प पर स्पीड ब्रेकर नहीं होने से परेशानी है. पेट्रोल पम्प पर ट्रक खड़े रहने से मार्ग जाम होने की स्थिति बनी रहती है. पेट्रोल पम्प का प्रवेश व निकास 200 मीटर नहीं होने से हादसे की आशंका रहती है.

जयपुर शहर के अलावा प्रदेशभर के आरटीओ और डीटीओ अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित दुर्घटना स्थलों की सूची परिवहन मुख्यालय को भेज रहे हैं. दरअसल विभाग ने तय किया है कि इन स्थानों को चिन्हित करने के साथ ही इन पर सुधारात्मक कदम उठाए जाएं. इसके लिए सम्बंधित स्थानों के बारे में सुधारात्मक कदम उठाने के लिए एनएचएआई, पीडब्ल्यूडी, आरएसआरडीसी और ट्रैफिक पुलिस की मदद ली जाएगी.

वहीं जिन जगहों पर नगरीय निकायों को सुधार कार्य करने हैं, उन स्थानों पर नगरीय निकायों को अनुशंसा की जाएगी. विभाग के सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ की ओर से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है. प्रकोष्ठ प्रभारी निधि सिंह प्रत्येक आरटीओ-डीटीओ से इस बारे में रिपोर्ट लेकर उसका परीक्षण करवा रही हैं. इसके बाद इन सभी स्थानों पर ट्रैफिक और रोड इंजीनियरिंग के लिहाज से सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे.