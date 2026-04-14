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क्या राजस्थान की मंडियों में होगा बड़ा बदलाव ? व्यापार संघ ने पेश किया विकास का रोडमैप

Rajasthan News: राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के चेयरमैन की अध्यक्षता में 247 मण्डियों की बैठक आयोजित की गई. जिनमें करीब 200 मंडियों में संवाद स्थापित किया गया. बैठक में मंडियों में सुविधाओं को लेकर विभिन्न मांग की गई.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByDamodar prasad raigar
Published:Apr 14, 2026, 02:15 PM IST | Updated:Apr 14, 2026, 02:15 PM IST

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क्या राजस्थान की मंडियों में होगा बड़ा बदलाव ? व्यापार संघ ने पेश किया विकास का रोडमैप

Rajasthan News: राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की 247 मण्डियों की दूरभाष वीसी आयोजित की गई. मीटिंग की अध्यक्षता राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के चेयरमैन बाबूलाल गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई. बैठक में प्रदेशभर के विभिन्न जिलों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें करीब 200 मंडियों में संवाद स्थापित किया गया. प्रदेशभर की विभिन्न मंडियों में सुविधाओं को लेकर मांग की गई, जिसमें मांगे- ऑक्शन प्लेटफॉर्क कवर्ड और ओपन का निर्माण करवाया जाए.

सभी मंडी प्रांगणों में सीमेंट रोड बनें, ताकि अन्न के दाने खराब नहीं हो. सभी मंडियों में सुलभ शौचालय बनाए जाएं. यूरिनल्स के हर मण्डी में कई पॉइंट हों, जिनमें महिला व पुरुष दोनों के लिए हो. हर मण्डी में धर्मकांटे लगाए जाएं. प्रत्येक मंडी में कचरा शोधन मशीन लगाकर कम्पोस्ट खाद बनाई जाए, ताकि यूडी टैक्स से निजात मिल सके. हर मंडी में पानी की माकूल व्यवस्था की जाए, टंकिया बनाई जाएं, एक्वागार्ड लगवाए जाएं, ताकि शुद्ध पानी किसान, व्यापारी व मजदूर को मिल सके.

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दुकानों के पीछे पड़ी जमीन पर टीनशेड लगाने की अनुमति दी जाए, भूखण्ड के कोई चार्जेज नहीं लिया जाए. सभी मंडियों में पीड़/थड़ा पर पक्के निर्माण की स्वीकृति दी जाए. ब्लॉक की अनिवार्यता को खत्म किया जाए. प्रत्येक मण्डी में व्यापार संघ के लिए जमीन चिह्नित कर आवंटित की जाएं. आवश्यकतानुसार कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जाए, जिन मंडियों में कोल्ड स्टोरेज चिह्नित किए जा चुके हैं और आवंटन के लिए शीघ्र कार्रवाई की जा चुकी है, उनका आवंटन किया जाए.

प्रत्येक मण्डी में बिजली की व्यवस्था के लिए अंडरग्राउंड लाईनें डाली जाएं, यदि किसी मण्डी पर हाईटेंशन लाईन जा रही है, तो उसे तत्काल हटवाने का प्रावधान किया जाना चाहिए, ताकि दुर्घटना से बचा जा सके, जिन मंडियों की चारदीवारी टूट गई है, उसको तत्काल दुरुस्त करवाया जाए. मंडियों में चोरियों की घटनाएं बढ़ गई हैं. रात-दिन गेट पर सुरक्षा होने के बावजूद मण्डी में बोरियों की चोरियां हो रही हैं इसे रोका जाना चाहिए, जिन मंडियों का आवंटन मण्डी द्वारा भूमि का अधिग्रहण करने के बाद भी रुका हुआ है उन्हें तुरंत दुकानें आवंटित की जाएं.

कुछ मंडियों में अभी भी दुकानों का मालिकाना हक प्राप्त करने से व्यापारी वंचित है. अभियान चलाकर डीएलसी की 25 प्रतिशत राशि पर व्यापारी को मालिकाना हक दिया जाए. देश के अन्य प्रांतों की तर्ज पर जरूरी हो गया है कि अब मंडियों में होटल निर्माण की स्वीकृति भी दी जाए. स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए मण्डी में प्राथमिक उपचार केन्द्र की स्थापना की जाए, जिन मंडियों में बैंक नहीं है उनमें तत्काल बैंकें खोले जाएं. कुछ मंडियों को ड्राईपोर्ट घोषित किया जाए.

कुछ मण्डियों को रेलवे ट्रैक से जोड़ा जाए. मण्डी स्तर पर बस बुकिंग, ट्रेन बुकिंग व हवाई जहाज बुकिंग की व्यवस्था उपलबध करवाई जाए. प्रत्येक मण्डी में तेल की मात्रा व मोश्चर जांचने हेतु लेबोरेट्री उपलब्ध करवाई जाए. राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की बैठक में निर्णय रहा कि ज्ञापन 15 तारीख को 4 बजे आयोजित मीटिंग में राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.

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