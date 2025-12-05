Zee Rajasthan
Jaipur की ED की बड़ी कार्रवाई! अलफुरकान ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष सदीक खान मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर में ईडी ने यह मामला राजस्थान पुलिस की दो एफआईआर और गुप्त सूचनाओं के आधार पर शुरू किया. आरोप है कि सदीक़ कट्टरपंथी गतिविधियों, जबरन धर्मांतरण और दावत के काम में शामिल थे. उनके और परिवार के बैंक खातों में करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेन-देन भी सामने आए हैं. पुलिस के रिकॉर्ड में उनके खिलाफ हत्या के प्रयास और अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर मामले भी हैं.

Jaipur News: प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने अलफुरकान ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद सदीक उर्फ सादिख खान को गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि सदीक को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने ट्रस्ट के नाम पर जमा होने वाले दान की रकम का गलत इस्तेमाल किया और इसे अवैध गतिविधियों, विदेशी संपर्कों और कट्टरपंथ फैलाने के लिए खर्च किया. गिरफ्तारी के बाद ईडी ने मोहम्मद सदीक़ को जयपुर की विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने उन्हें 3 दिन की ईडी कस्टडी दी है ताकि एजेंसी आगे जांच कर सकें.

ईडी ने यह मामला राजस्थान पुलिस की दो एफआईआर और गुप्त सूचनाओं के आधार पर शुरू किया. आरोप है कि सदीक़ कट्टरपंथी गतिविधियों, जबरन धर्मांतरण और दावत के काम में शामिल थे. उनके और परिवार के बैंक खातों में करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेन-देन भी सामने आए हैं. पुलिस के रिकॉर्ड में उनके खिलाफ हत्या के प्रयास और अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर मामले भी हैं.

मामले में बड़ी मात्रा में नकद दान जुटाए. इस दान का कोई हिसाब-किताब नहीं रखा गया और पूरा पैसा सदीक़ के पास कैश में रहता था. ईडी का कहना है कि उन्होंने इसी पैसों का इस्तेमाल विदेश यात्राओं और अवैध कामों में किया. उनकी यात्राएं बांग्लादेश,नेपाल, कतर और ओमान शामिल हैं, जिनमें कोई वैध आर्थिक रिकॉर्ड नहीं मिला.एजेंसी के अनुसार, सदीक़ कई वर्षों से बिना किसी वैध आय के रह रहे थे और जुआ,अवैध शराब और देसी हथियारों की अवैध सप्लाई जैसे आपराधिक कामों से पैसा कमाते थे. पुलिस ने एक पुराने केस में उनसे तीन देसी हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद किए थे.

जांच में यह भी पाया गया कि सदीक़ ने बांग्लादेश के लोगों से मुलाकात की थी और नेपाल के जरिए सीरिया जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इमिग्रेशन ने उसे रोक दिया. उनका एक भड़काऊ भाषण देने वाला वीडियो भी सामने आया है, जिसके जरिए साम्प्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की गई थी.

