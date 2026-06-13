/जयपुर में मिलावट के खिलाफ सख्ती, टैगोर-विधि ब्रांड के 3,640 किलो तेल पर शिकंजा

Rajasthan News: जयपुर मुहाना मंडी में शुद्ध आहार मिलावट विरोधी अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है. CMHO जयपुर-द्वितीय की फूड सेफ्टी टीम ने मैसर्स गोयल ऑयल उद्योग द्वारा सप्लाई किए गए टैगोर ब्रांड और विधि ब्रांड के कुल 3,640 किलो सरसों तेल सीज कर लिया.

टीम ने सैंपल लेने के बाद दोनों ब्रांड के तेल की बिक्री पर तुरंत रोक लगा दी है. टैगोर ब्रांड के 90 टीन, 5 लीटर के 80 प्लास्टिक जार, 2 लीटर के 240 जार, 1 लीटर के 600 जार और आधा लीटर के 480 जार तथा विधि ब्रांड के 22 टीन, 1 लीटर के 120 जार और आधा लीटर के 240 जार सीज किए गए.

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यह तेल जयपुर के आकेड़ा डूंगर, लक्ष्मीनारायणपुरा और वी.के.आई. इंडस्ट्रियल एरिया स्थित गोयल ऑयल उद्योग में तैयार किया गया था. इस कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील चोटवानी, विनोद थारवान और राजेश नागर शामिल रहे.



पाली में भी बड़ी कार्रवाई

सरकार के शुद्ध आहार, मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने सुमेरपुर के जाखामाता रीको क्षेत्र स्थित विनायक कॉरपोरेशन सरसों तेल फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 12,495 किलोग्राम सरसों तेल सीज किया है. खाद्य सुरक्षा अधिकारियों सुरेश चंद्र शर्मा और दिलीप सिंह यादव के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के दौरान नौ दुर्गा और ज्योति ब्रांड के कुल 833 टीन जब्त कर उनके नमूने जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए.



निरीक्षण में सामने आया कि फैक्ट्री में विभिन्न कंपनियों के खाली टीनों का उपयोग कर तेल की पैकिंग की जा रही थी. साथ ही परिसर में स्वच्छता मानकों की अनदेखी भी पाई गई. तेल टैंकों के आसपास गंदगी, कीचड़ और निर्माण सामग्री मिलने से खाद्य सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं.सीएमएचओ डॉ. विकास मारवाल ने बताया कि इस फर्म के नमूने पूर्व में भी जांच में फेल पाए गए थे और न्यायालय द्वारा जुर्माना लगाया जा चुका है.

बावजूद इसके नियमों की अनदेखी जारी रही. विभाग ने मिलावट और गुणवत्ता संबंधी संदेह के आधार पर तेल सीज कर जांच शुरू कर दी है. रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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