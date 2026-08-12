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मेट्रो, हाईवे, पानी और सीवरेज... राजस्थान में 55 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा, PPP मॉडल से बढ़ेगा निजी निवेश

Rajasthan Infrastructure Projects: राजस्थान में बाह्य सहायता से चल रही 55 हजार करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा की गई. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और केंद्र की आर्थिक कार्य सचिव अनुराधा ठाकुर की बैठक में जयपुर मेट्रो फेज-2, 900 किमी से अधिक हाईवे, पेयजल-सीवरेज, शहरी विकास, कौशल विकास और उच्च शिक्षा से जुड़ी योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Deepak Goyal
Published:Aug 12, 2026, 06:59 AM IST | Updated:Aug 12, 2026, 06:59 AM IST
मेट्रो, हाईवे, पानी और सीवरेज... राजस्थान में 55 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा, PPP मॉडल से बढ़ेगा निजी निवेश
Image Credit: Rajasthan Highway Projects

Rajasthan Highway Projects: राजस्थान में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास कार्यों को रफ्तार देने की तैयारी तेज हो गई है. राज्य में बाह्य सहायता से संचालित 55 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा की गई. सचिवालय में हुई इस बैठक में केंद्र और राजस्थान सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने अलग-अलग परियोजनाओं की प्रगति, वित्तीय प्रबंधन और आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की. बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने की. इस दौरान भारत सरकार की आर्थिक कार्य सचिव अनुराधा ठाकुर भी मौजूद रहीं. बैठक में अधिकारियों के बीच परियोजनाओं को समय पर पूरा करने, वित्तीय संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने और केंद्र तथा राज्य के बीच समन्वय मजबूत करने पर खास जोर रहा.


13 हजार करोड़ से ज्यादा की जयपुर मेट्रो पर फोकस

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बैठक में जयपुर मेट्रो फेज-II को लेकर विशेष चर्चा हुई. एडीबी सहायता से प्रस्तावित इस परियोजना के तहत प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक करीब 41 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन विकसित की जानी है. इस परियोजना की लागत 13 हजार करोड़ रुपए से अधिक बताई गई है.

अधिकारियों ने बैठक में मेट्रो परियोजना की मौजूदा स्थिति और अब तक हुई प्रगति की जानकारी दी. इसके साथ ही परियोजना को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए जरूरी कदमों पर भी मंथन किया गया. जयपुर जैसे तेजी से बढ़ते शहर में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिहाज से इस परियोजना को महत्वपूर्ण माना जा रहा है. मेट्रो नेटवर्क के विस्तार से शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने और लोगों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है.

900 किलोमीटर से ज्यादा हाईवे पर भी नजर

बैठक में राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम की भी समीक्षा की गई. इसके तहत राजस्थान में 900 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाले राजमार्गों के सुदृढ़ीकरण और विकास से जुड़े कार्य चल रहे हैं.


अधिकारियों ने परियोजनाओं की प्रगति का ब्योरा बैठक में रखा. मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को काम की गुणवत्ता बनाए रखते हुए परियोजनाओं को तय समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए. सड़क नेटवर्क को मजबूत करने को राज्य के आर्थिक और क्षेत्रीय विकास से जोड़कर देखा जा रहा है. बेहतर हाईवे कनेक्टिविटी से शहरों के साथ ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों तक आवाजाही आसान होने की उम्मीद है. इससे व्यापार, परिवहन और पर्यटन गतिविधियों को भी फायदा मिल सकता है.


26 शहरों में पानी-सीवरेज के काम की समीक्षा

शहरी विकास से जुड़ी योजनाओं पर भी बैठक में विस्तार से चर्चा हुई. द्वितीयक शहर विकास परियोजना के तहत राजस्थान के 26 शहरों में चल रहे पेयजल और सीवरेज से जुड़े कार्यों की प्रगति अधिकारियों ने साझा की. बैठक में बताया गया कि इन परियोजनाओं के 95 फीसदी से अधिक काम पूरे हो चुके हैं. इन योजनाओं से 18 लाख से ज्यादा आबादी को लाभ मिलने की जानकारी दी गई. पेयजल और सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को शहरों की बढ़ती आबादी और बदलती जरूरतों के लिहाज से अहम माना जा रहा है.


PPP मॉडल से निजी निवेश बढ़ाने पर जोर

बैठक में केवल सरकारी फंड से चलने वाली परियोजनाओं पर ही चर्चा नहीं हुई, बल्कि विकास कार्यों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया. आर्थिक कार्य सचिव अनुराधा ठाकुर ने राजस्थान में अर्बन मोबिलिटी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हाईवे विकास और अक्षय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल को बढ़ावा देने का सुझाव दिया. इस मॉडल के जरिए निजी कंपनियों की पूंजी के साथ उनकी तकनीकी विशेषज्ञता का इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी. संबंधित विभागों को इस दिशा में आगे की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं.


‘SNA स्पर्श’ और ‘साइबर ट्रेजरी’ की तारीफ

बैठक में राजस्थान में लागू वित्तीय व्यवस्थाओं की भी चर्चा हुई. मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य में सिंगल नोडल एजेंसी प्रणाली को मजबूत करने के लिए ‘SNA स्पर्श’ और वित्तीय लेनदेन को तेज एवं पारदर्शी बनाने के लिए ‘साइबर ट्रेजरी’ प्रणाली संचालित की जा रही है. केंद्र की आर्थिक कार्य सचिव ने दोनों वित्तीय नवाचारों की सराहना की. इन्हें दूसरे राज्यों के लिए भी अनुकरणीय मॉडल के तौर पर बताया गया. सरकार का जोर वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ाने और योजनाओं के पैसे का बेहतर तरीके से इस्तेमाल सुनिश्चित करने पर है.


कौशल विकास और उच्च शिक्षा पर भी चर्चा

राजस्थान में बाह्य सहायता से कौशल विकास, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में नई परियोजनाएं शुरू करने की संभावनाओं पर भी बैठक में विचार किया गया. बदलती रोजगार जरूरतों के हिसाब से युवाओं को बेहतर कौशल उपलब्ध कराने और उच्च शिक्षा के संस्थानों को मजबूत करने से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई. इसके अलावा ‘सूत्रा यानी सतत शहरी परिवर्तन’ योजना के तहत जयपुर, जोधपुर, कोटा और भरतपुर में अर्बन मोबिलिटी और ग्रीन स्पेस विकसित करने की योजनाओं पर भी अधिकारियों ने मंथन किया.


समय पर काम पूरा करने पर सरकार का जोर

बैठक के अंत में केंद्र और राज्य के अधिकारियों ने सभी परियोजनाओं में गुणवत्ता, समयबद्धता और वित्तीय प्रगति सुनिश्चित करने पर सहमति जताई. मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को केंद्र सरकार और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के साथ नियमित संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए.


कुल मिलाकर, बैठक में राजस्थान के बड़े विकास प्रोजेक्ट्स को लेकर साफ संदेश दिया गया कि योजनाओं की रफ्तार के साथ उनकी गुणवत्ता और वित्तीय पारदर्शिता पर भी नजर रखी जाएगी. जयपुर मेट्रो, हाईवे, शहरी सुविधाएं, ग्रीन स्पेस और निजी निवेश से जुड़ी योजनाएं आने वाले समय में राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा दे सकती हैं.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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