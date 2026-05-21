/राजस्थान के 110 पेट्रोल पंप फ्यूल देने में कर रहे थे बड़ा घपला! 103 नोजल सीज, 226 पंपों की जांच

Rajasthan petrol pump news: hराजस्थान में पेट्रोल-डीजल उपभोक्ताओं को कम मात्रा में ईंधन देने का बड़ा घोटाला सामने आया है. उपभोक्ता मामलात विभाग ने 20 जिलों में 226 पेट्रोल पंपों की सुदृढ़ जांच अभियान चलाया, जिसमें 60 पेट्रोल पंपों पर शॉर्ट डिलीवरी पकड़ी गई. जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. कई पंपों पर 5 लीटर पेट्रोल-डीजल में 120 मिलीलीटर तक कम ईंधन दिया जा रहा था.

विभाग की टीम ने 103 नोजल सीज कर दिए हैं, जबकि 110 पेट्रोल पंपों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. अब तक 2.21 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला जा चुका है. प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, इन पंपों पर रोजाना 211 लीटर ईंधन की चोरी हो रही थी, जिससे प्रतिदिन उपभोक्ताओं को 21 हजार रुपये से अधिक का नुकसान हो रहा था. महीने भर में यह नुकसान 6.35 लाख रुपये तक पहुंच सकता है.

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किन-किन जिलों में हुई कार्रवाई?

जांच अभियान में जयपुर में 3 पेट्रोल पंपों पर कार्रवाई की गई. इसके अलावा नागौर, बाड़मेर, सिरोही, दौसा, भरतपुर, अलवर, जोधपुर, पाली और अजमेर समेत कई जिलों में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं. 72 पेट्रोल पंपों पर वजन एवं माप विभाग के नियमों का उल्लंघन पाया गया. कई पंपों पर 5 लीटर के माप और सर्टिफिकेट में भी अनियमितता सामने आई.



मंत्री के निर्देश पर सख्ती

उपभोक्ता मामलात मंत्री सुमित गोदारा के विशेष निर्देश पर यह अभियान चलाया गया. मंत्री ने साफ कहा कि आम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है. किसी भी पेट्रोल पंप पर कम ईंधन देने की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी.विभाग ने आम जनता से अपील की है कि पेट्रोल-डीजल भरवाते समय सावधानी बरतें. यदि शक हो तो 5 लीटर का माप लेकर टेस्ट करवाएं. अगर कम मात्रा मिले तो तुरंत नजदीकी जिला उपभोक्ता फोरम या वजन एवं माप विभाग में शिकायत दर्ज कराएं.

विभाग की चेतावनी

अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि आगे भी ऐसे अभियान लगातार चलाए जाएंगे. पेट्रोल पंप मालिकों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे मापदंडों का पूर्ण पालन करें, अन्यथा लाइसेंस निलंबित करने तक की कार्रवाई की जा सकती है.यह अभियान राजस्थान में ईंधन वितरण व्यवस्था को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. उपभोक्ताओं को जागरूक रहने की जरूरत है क्योंकि छोटी-छोटी चोरी मिलकर बड़ा नुकसान पहुंचाती है.