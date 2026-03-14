जयपुर में IPS अधिकारियों से भरकर चली ट्रांसफर एक्सप्रेस, 64 अफसर इधर से उधर, कई जिलों के SP बदले, देखें पूरी लिस्ट

Rajasthan Police Reshuffle List: जयपुर में पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक बदलाव हुए हैं. राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने 64 भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं. यह फेरबदल मुख्य रूप से जयपुर पुलिस आयुक्तालय, विभिन्न रेंजों, स्पेशल यूनिट्स और जिलों में पुलिस अधीक्षकों (एसपी) के स्तर पर किया गया है. अधिकांश जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले गए हैं, जिससे कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण में नई ऊर्जा आने की उम्मीद है. आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माने जा रहे हैं.

जयपुर पुलिस आयुक्तालय में प्रमुख बदलाव

जयपुर पुलिस आयुक्तालय में कई महत्वपूर्ण पदों पर नए अफसर तैनात किए गए हैं. अजय सिंह को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (1), पुलिस आयुक्तालय, जयपुर बनाया गया है. योगेश यादव को उप महानिरीक्षक पुलिस, ATS, जयपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है. अनिल कुमार सैकंड को उप महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर, मनीष अग्रवाल सैंकड को उप महानिरीक्षक पुलिस, इन्टेलिजेन्स, जयपुर, विकास शर्मा को उप महानिरीक्षक पुलिस, कार्मिक, पुलिस मुख्यालय, आनन्द शर्मा को उप महानिरीक्षक पुलिस.

JDA, जयपुर, राम मूर्ति जोशी को उप महानिरीक्षक पुलिस, ACB, जयपुर, आलोक श्रीवास्तव को उप महानिरीक्षक पुलिस, पुलिस हाऊसिंग, जयपुर, राशी डोगरा डुडी को उप महानिरीक्षक पुलिस, सीआईडी (अपराध शाखा), ममता गुप्ता को उप महानिरीक्षक पुलिस, सुरक्षा, जयपुर, आदर्श सिधू को उप महानिरीक्षक पुलिस, आम्र्ड बटालियन, जयपुर, अभिजीत सिंह को उप महानिरीक्षक पुलिस, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, जयपुर, शांतनु कुमार सिंह को उप महानिरीक्षक पुलिस, साईबर क्राईम, जयपुर की पोस्टिंग की गई है.

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अन्य प्रमुख तैनातियां और एसपी स्तर के बदलाव

इस फेरबदल में कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी नए नाम आए हैं. देवेन्द्र कुमार बिश्रोई को उप महानिरीक्षक पुलिस, आर.पी.टी.सी, जोधपुर, विनीत कुमार बंसल को उप महानिरीक्षक पुलिस, आर्म्ड बटालियन-II, जयपुर, नारायण टोगस को उप महानिरीक्षक पुलिस, ACB, अजमेर, ओम प्रकाश मीना को उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो-III, जयपुर बनाया गया है. एसपी स्तर पर सुधीर जोशी को पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू, राज कुमार चौधरी को पुलिस अधीक्षक, इन्टेलिजेन्स, जोधपुर.

संजीव नैन को पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण, नरेंद्र सिंह को पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर, योगेश गोयल को पुलिस अधीक्षक, ACB, जयपुर, मोनिका सेन को पुलिस अधीक्षक, पाली, ज्ञान चन्द्र यादव को एसपी, चुरू, राजेश कुमार यादव को उप निदेशक, RPA, जयपुर, हनुमान प्रसाद मीणा को DCP क्राइम, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर की जिम्मेदारी मिली है.



प्रशासनिक उद्देश्य और प्रभाव

यह बड़ा तबादला पुलिस महकमे में नई रणनीति और बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया है. विशेष रूप से जयपुर जैसे महानगर में अपराध, साइबर क्राइम, नारकोटिक्स और इन्टेलिजेन्स यूनिट्स में मजबूती लाने पर फोकस है. कई अफसरों को स्पेशलाइज्ड यूनिट्स में पोस्टिंग मिली है, जबकि जिलों में नए एसपी तैनात होकर स्थानीय चुनौतियों से निपटेंगे. पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जल्द से जल्द नई पोस्टिंग पर कार्यभार ग्रहण करें. यह फेरबदल राज्य की कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

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