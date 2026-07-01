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राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, RCA एडहॉक कमेटी सस्पेंड, IAS भास्कर ए. सावंत बने इंचार्ज

राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) की एडहॉक कमेटी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. कोर्ट ने IAS अधिकारी भास्कर ए. सावंत को RCA का इंचार्ज नियुक्त किया है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 01, 2026, 02:19 PM|Updated: Jul 01, 2026, 02:19 PM
राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, RCA एडहॉक कमेटी सस्पेंड, IAS भास्कर ए. सावंत बने इंचार्ज
Image Credit: Rajasthan NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) से जुड़े लंबे समय से चल रहे प्रशासनिक विवाद पर राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा और अहम फैसला सुनाया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस.पी. शर्मा की खंडपीठ ने RCA की एडहॉक कमेटी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए राज्य के वरिष्ठ IAS अधिकारी एवं गृह सचिव भास्कर ए. सावंत को एसोसिएशन का इंचार्ज नियुक्त कर दिया है. कोर्ट का यह आदेश जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया गया, जिसमें एडहॉक कमेटी के लगातार बढ़ाए जा रहे कार्यकाल और चुनाव नहीं कराए जाने पर सवाल उठाए गए थे.

तीन महीने में चुनाव कराने थे, लेकिन बढ़ता रहा कार्यकाल

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जनहित याचिका में बताया गया कि RCA की एडहॉक कमेटी का गठन 29 जून 2024 को केवल अंतरिम व्यवस्था के रूप में किया गया था. कमेटी को तीन महीने के भीतर एसोसिएशन के चुनाव कराकर निर्वाचित कार्यकारिणी का गठन करना था. हालांकि निर्धारित समयसीमा पूरी होने के बावजूद चुनाव नहीं कराए गए. इसके विपरीत एडहॉक कमेटी का कार्यकाल लगातार बढ़ाया जाता रहा. याचिकाकर्ता ने इसे न्यायालय के निर्देशों और लोकतांत्रिक व्यवस्था की भावना के विपरीत बताया.

सहकारिता रजिस्ट्रार से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर गंभीर रुख अपनाते हुए सहकारिता रजिस्ट्रार से भी जवाब-तलब किया. अदालत ने पूछा कि समय पर चुनाव नहीं कराने और बार-बार एडहॉक कमेटी का कार्यकाल बढ़ाने के मामले में उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए. कोर्ट की इस टिप्पणी को प्रशासनिक स्तर पर कड़ा संदेश माना जा रहा है.

अब RCA की जिम्मेदारी संभालेंगे भास्कर ए. सावंत

हाईकोर्ट ने अंतरिम व्यवस्था के तहत IAS अधिकारी भास्कर ए. सावंत को RCA का इंचार्ज नियुक्त किया है. अब वे एसोसिएशन के प्रशासनिक कार्यों की निगरानी करेंगे और नियमों के अनुरूप आगे की प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगे. उम्मीद जताई जा रही है कि उनके नेतृत्व में RCA में पारदर्शी प्रशासन और चुनाव प्रक्रिया को गति मिलेगी.

10वीं बार बढ़ाया गया था एडहॉक कमेटी का कार्यकाल

गौरतलब है कि 27 जून को ही सहकारिता रजिस्ट्रार डॉ. समित शर्मा ने RCA की एडहॉक कमेटी का कार्यकाल फिर से तीन महीने के लिए बढ़ा दिया था. यह लगातार 10वीं बार था जब कमेटी को विस्तार दिया गया. इसी फैसले के बाद मामले ने नया मोड़ लिया और हाईकोर्ट में इसकी वैधता को चुनौती दी गई.

एडहॉक कमेटी में कई नेताओं के परिजन थे शामिल

RCA की एडहॉक कमेटी के कन्वीनर मोहित यादव थे. उनके अलावा धनंजय सिंह, आशीष तिवाड़ी, सुशील जैन, अरिष्ट सिंघवी और अर्जुन बेनीवाल सदस्य के रूप में कार्य कर रहे थे. इनमें कई सदस्य प्रमुख राजनीतिक नेताओं के परिजन हैं. मोहित यादव भाजपा विधायक जसवंत यादव के पुत्र हैं, धनंजय सिंह स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के पुत्र, आशीष तिवाड़ी भाजपा सांसद घनश्याम तिवाड़ी के पुत्र, अर्जुन बेनीवाल भादरा विधायक संजीव बेनीवाल के पुत्र तथा अरिष्ट सिंघवी पूर्व मंत्री चंद्रराज सिंघवी के पौत्र हैं.

जल्द शुरू हो सकती है चुनाव प्रक्रिया

हाईकोर्ट के फैसले के बाद माना जा रहा है कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में लंबे समय से लंबित नियमित चुनावों की प्रक्रिया अब तेज हो सकती है. खेल प्रशासन से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला RCA में पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा. साथ ही, यह आदेश भविष्य में खेल संस्थाओं में लंबे समय तक एडहॉक व्यवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति पर भी प्रभाव डाल सकता है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैंRead More

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