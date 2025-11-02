Zee Rajasthan
Rajasthan Police Headquarter News: पुलिस मुख्यालय से जारी आदेशों के तहत राजस्थान पुलिस में व्यापक तबादलों का दौर चल रहा है. 180 डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) के अलावा कई सर्किलों में सर्किल ऑफिसर (CO) और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ACP) के पदों पर भी बदलाव किए गए हैं.

Nov 02, 2025

जयपुर पुलिस मुख्यालय से बड़ी खबर, 180 DSP समेत कई CO और ACP के तबादले

Rajasthan Police Transferred: राजस्थान पुलिस में बड़े स्तर पर फेरबदल का दौर शुरू हो गया है. पुलिस मुख्यालय से जारी ताजा आदेशों के तहत 180 डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) के तबादले कर दिए गए हैं. इसके अलावा, प्रदेश के कई सर्किलों में सर्किल ऑफिसर (CO) और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ACP) के पदों पर भी व्यापक बदलाव किए गए हैं.

डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने इस तबादला सूची को मंजूरी प्रदान की है, जो पुलिस महकमे में नई ऊर्जा का संचार करने का प्रयास माना जा रहा है. सूत्रों के अनुसार, ये तबादले पुलिस प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ाने और विभिन्न जिलों में चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से किए गए हैं. प्रभावित अधिकारी तत्काल नई पोस्टिंग पर रवाना हो जाएंगे.

राजस्थान पुलिस मुख्यालय से जारी ताजा तबादला सूची ने महकमे में हलचल मचा दी है. कुल 180 डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) के अलावा कई सर्किल ऑफिसर (CO) और अन्य RPS अधिकारियों के स्थानांतरण किए गए हैं. ये बदलाव प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से बताए जा रहे हैं. श्रीगंगानगर, भरतपुर और जयपुर जैसे जिलों में महत्वपूर्ण पदों पर नए चेहरे आए हैं, जबकि कुछ विवादास्पद अधिकारियों के तबादले चर्चा का विषय बने हुए हैं.

श्रीकरणपुर में DSP का नया चेहरा, संजीव चौहान बीकानेर रवाना

श्रीगंगानगर जिले के श्रीकरणपुर में पुलिस उपाधीक्षक (DSP) संजीव चौहान का तबादला महिला अपराध अनुसंधान सेल (WCR), बीकानेर हो गया है. उनकी जगह विष्णु खत्री को श्रीकरणपुर पुलिस उपाधीक्षक वृत का कार्यभार सौंपा गया है. स्थानीय स्तर पर यह बदलाव अपराध नियंत्रण को मजबूत बनाने की दिशा में देखा जा रहा है.

भरतपुर संभाग में RPS फेरबदल, ग्रामीण DSP कन्हैयालाल चौधरी, भुसावर में वीरेंद्र शर्मा

भरतपुर में RPS अधिकारियों की तबादला सूची जारी होते ही स्थानीय पुलिस व्यवस्था में बदलाव नजर आने लगा. अब DSP ग्रामीण का पद कन्हैयालाल चौधरी संभालेंगे, जबकि भुसावर DSP वीरेंद्र शर्मा को बनाया गया है. इसके अलावा बयाना, कामां और पहाड़ी थाना क्षेत्रों के DSP भी बदले गए हैं. ये तबादले 180 DSP ट्रांसफर का हिस्सा हैं, जो भरतपुर संभाग के ग्रामीण इलाकों में कानून-व्यवस्था को सशक्त करने के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं. जिला पुलिस अधीक्षक ने नए अधिकारियों को तत्काल जॉइन करने के निर्देश दिए हैं.

भोपालगढ़ CO भुराराम खिलेरी का बांसवाड़ा तबादला

जयपुर ग्रामीण के भोपालगढ़ सर्किल ऑफिसर (CO) भुराराम खिलेरी का स्थानांतरण बांसवाड़ा कर दिया गया है. उनकी जगह नेमीचंद को नया CO नियुक्त किया गया. खिलेरी पहले एपीओ (अटैचमेंट टू पुलिस ऑर्डर) का शिकार हो चुके थे, लेकिन न्यायालय ने रोक लगा दी थी. हालांकि, कोर्ट ने तबादला करने की छूट प्रदान की थी. खिलेरी जहां भी रहे, विवादों से घिरे रहे – भोपालगढ़ में ही बिना किसी कारण के एक BJP नेता को पीटने का आरोप लगा था. यह तबादला उनके भविष्य के कदमों पर सवाल खड़े कर रहा है, जबकि नेमीचंद की नियुक्ति से स्थानीय स्तर पर उम्मीदें बंधी हैं.

