/दौसा बस हादसे के बाद सरकार सख्त, हाईवे सुरक्षा के लिए बड़ा एक्शन प्लान तैयार

Rajasthan Government: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर 1 जुलाई को दौसा के पास स्लीपर बस में लगी भीषण आग की घटना के बाद राजस्थान सरकार पूरी तरह सतर्क हो गई है. इस हादसे ने सड़क सुरक्षा व्यवस्था और आपातकालीन बचाव तंत्र को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए. घटना के बाद मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने लगातार तीन दिनों तक विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर दुर्घटनाओं की रोकथाम और हादसे के बाद त्वरित राहत एवं बचाव व्यवस्था को मजबूत बनाने के निर्देश दिए. परिवहन विभाग के अपर परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति ने दुर्घटनास्थल का निरीक्षण कर विस्तृत विश्लेषणात्मक रिपोर्ट भी तैयार की है.



हाईवे पर फायर ब्रिगेड और एडवांस एम्बुलेंस की होगी तैनाती

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सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के सहयोग से हाईवे सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का निर्णय लिया है. अब बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की जगह एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस तैनात की जाएंगी, जिनमें प्रशिक्षित इमरजेंसी मेडिकल टेक्निशियन मौजूद रहेंगे. साथ ही एक्सप्रेस-वे पर पहली बार फायर ब्रिगेड की व्यवस्था भी की जाएगी. राज्य सरकार नई फायर ब्रिगेड खरीदेगी, जबकि इनके संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी बाद में एनएचएआई को सौंपी जाएगी.



हर रेस्ट एरिया में आधुनिक बचाव उपकरण

सरकार ने प्रत्येक रेस्ट एरिया में छोटी और बड़ी क्रेन, कटिंग मशीन, वेल्डिंग मशीन सहित अन्य आपातकालीन उपकरण उपलब्ध कराने का फैसला किया है. इन उपकरणों के संचालन के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की स्थायी तैनाती होगी, ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया जा सके. इसके अलावा एक्सप्रेस-वे पर ट्रॉमा सेंटर विकसित किए जाएंगे तथा वहां पुलिस ट्रैफिक सहायता चौकियां भी स्थापित की जाएंगी.



व्यावसायिक वाहन चालकों के लिए नए नियम

सड़क हादसों को कम करने के उद्देश्य से व्यावसायिक वाहन चालकों के कार्य समय पर भी सख्ती की जाएगी. अब बस और ट्रक चालक अधिकतम आठ घंटे तक ही लगातार वाहन चला सकेंगे. परिवहन विभाग इस संबंध में ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों के साथ समन्वय कर नियमों की पालना सुनिश्चित करेगा. इसके साथ ही व्यावसायिक वाहनों में स्पीड गवर्नर, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) और रिफ्लेक्टिव टेप अनिवार्य रूप से जांचे जाएंगे तथा इन्हें वाहन पोर्टल से भी जोड़ा जाएगा.



अनाधिकृत पार्किंग और ढाबों पर चलेगा अभियान

सरकार ने एक्सप्रेस-वे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनाधिकृत पार्किंग, अवैध ढाबों और अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. अधिकारियों का मानना है कि सड़क किनारे अनियोजित तरीके से खड़े वाहन और अवैध ढाबे भी दुर्घटनाओं की बड़ी वजह बनते हैं. इसके अलावा दुर्घटना संभावित स्थानों पर पर्याप्त रोशनी और भारतीय सड़क कांग्रेस (IRC) के मानकों के अनुरूप संकेतक बोर्ड लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं.



रियायती भोजन और बेहतर सुविधाओं की योजना

राज्य सरकार ने एनएचएआई से एक्सप्रेस-वे के रेस्ट एरिया में सस्ती दरों पर भोजन और ठहरने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है. साथ ही पंचायती राज विभाग के माध्यम से श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत यात्रियों और वाहन चालकों को मात्र 8 रुपये में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की संभावना भी तलाशी जा रही है. सरकार का मानना है कि इससे वाहन चालक अनधिकृत स्थानों पर रुकने से बचेंगे और सड़क सुरक्षा में सुधार होगा.



मॉडिफाइड स्लीपर बसों पर होगी विशेष निगरानी

दौसा हादसे की समीक्षा के दौरान यह भी सामने आया कि कई मॉडिफाइड स्लीपर बसों का पंजीकरण दूसरे राज्यों, विशेषकर नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कराया जा रहा है. ऐसी बसों में सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की आशंका को देखते हुए परिवहन विभाग विशेष जांच अभियान चलाएगा. एआईएस (AIS) सुरक्षा मानकों की पालना सुनिश्चित करने के लिए इन बसों की तकनीकी जांच की जाएगी और नियमों का उल्लंघन मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.



सड़क सुरक्षा को बनाया गया मिशन

राजस्थान सरकार ने स्पष्ट किया है कि दौसा बस हादसे को केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि भविष्य के लिए चेतावनी के रूप में लिया गया है. परिवहन विभाग, पुलिस, चिकित्सा विभाग, एनएचएआई, पीडब्ल्यूडी, स्थानीय निकाय और शिक्षा विभाग सहित सभी संबंधित एजेंसियों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार का उद्देश्य केवल दुर्घटनाओं की संख्या कम करना ही नहीं, बल्कि हादसे की स्थिति में त्वरित और प्रभावी राहत व्यवस्था सुनिश्चित कर अधिक से अधिक लोगों की जान बचाना भी है.

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