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UPI से LPG सिलेंडर तक... 1 मई से बदल रहे हैं ये 7 बड़े नियम, जानें डिटेल

May 1 new rules: 1 मई 2026 से देशभर में कई महत्वपूर्ण नियम बदलने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम नागरिकों की जेब पर पड़ेगा. UPI पेमेंट में 2FA सुरक्षा को सख्त कर दिया गया है, जिससे डिजिटल ट्रांजेक्शन अब और अधिक सुरक्षित लेकिन थोड़े जटिल हो गए हैं.

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: Apr 29, 2026, 08:34 AM|Updated: Apr 29, 2026, 08:34 AM
UPI से LPG सिलेंडर तक... 1 मई से बदल रहे हैं ये 7 बड़े नियम, जानें डिटेल
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Rajasthan LPG Cylinder News: मई का पहला दिन कई लोगों के लिए आम दिन नहीं, बल्कि आर्थिक नियमों में बड़े बदलाव का दिन साबित होने वाला है. 1 मई 2026 से पूरे देश में डिजिटल पेमेंट, घरेलू एलपीजी सिलेंडर बुकिंग, शेयर बाजार ट्रेडिंग और निवेश संबंधी कई महत्वपूर्ण नियम बदल रहे हैं. इन बदलावों का सीधा असर राजस्थान के आम उपभोक्ताओं, निवेशकों और व्यापारियों की जेब पर पड़ेगा.

राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा और अन्य शहरों में रहने वाले लाखों LPG उपभोक्ताओं को खासतौर पर सतर्क रहना होगा क्योंकि गैस सिलेंडर बुकिंग के नियम अब सख्त हो गए हैं. साथ ही UPI पेमेंट, बड़े नकद लेन-देन और शेयर ट्रेडिंग से जुड़े नए प्रावधान भी लागू हो रहे हैं.

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1 मई से लागू हो रहे प्रमुख बदलाव

UPI और डिजिटल ट्रांजेक्शन में बढ़ी सुरक्षा
रिजर्व बैंक के नए निर्देशों के मुताबिक अब UPI पेमेंट और अन्य डिजिटल ट्रांजेक्शन में टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) को और सख्ती से लागू किया जाएगा. खासकर UPI से ATM में बिना कार्ड के पैसे निकालने पर अब यह आपकी फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट में गिना जाएगा. लिमिट खत्म होने के बाद हर ट्रांजेक्शन पर ₹17 से ₹21 तक अतिरिक्त शुल्क लग सकता है. सुरक्षा बढ़ेगी, लेकिन छोटे ट्रांजेक्शन महंगे पड़ सकते हैं.

बड़े नकद लेन-देन पर PAN अनिवार्य
अब अगर कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से ज्यादा नकद जमा या निकासी करता है, तो PAN कार्ड देना जरूरी होगा. साल भर के कुल लेन-देन को देखा जाएगा, जिससे काले धन पर नकेल कसने में मदद मिलेगी.


म्यूचुअल फंड निवेश में नया रूप
पुराने रिटायरमेंट और चाइल्ड प्लान्स को हटाकर अब लाइफ-साइकिल फंड्स को प्राथमिकता दी जा रही है. ये फंड निवेशक की उम्र के हिसाब से खुद-ब-खुद पोर्टफोलियो बदलते रहेंगे. साथ ही इक्विटी फंड्स को सोना-चांदी के ETF में 35% तक निवेश की छूट दी गई है.

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर टैक्स नियम सख्त
अब गोल्ड बॉन्ड पर टैक्स-फ्री लाभ केवल उन्हीं निवेशकों को मिलेगा जिन्होंने इसे सीधे सरकार से खरीदा है. सेकेंडरी मार्केट से खरीदने वालों को कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ सकता है.

शेयर ट्रेडिंग महंगी हुई
शेयर बाजार में इंट्राडे और डेरिवेटिव ट्रेडिंग करने वालों के लिए सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) बढ़ा दिया गया है. ऑप्शंस पर 0.15% और फ्यूचर्स पर 0.05% टैक्स लगेगा, जिससे छोटे ट्रेडर्स का मुनाफा कम हो सकता है.

LPG सिलेंडर बुकिंग के नए सख्त नियम
राजस्थान में गैस उपभोक्ताओं के लिए सबसे अहम बदलाव यह है कि अब शहरी इलाकों में एक सिलेंडर लेने के बाद अगला सिलेंडर बुक करने के लिए कम से कम 25 दिन इंतजार करना होगा. ग्रामीण क्षेत्रों में यह समय और भी ज्यादा हो सकता है. डिलीवरी के समय OTP या डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड अनिवार्य कर दिया गया है ताकि सब्सिडी वाले सिलेंडर का गलत इस्तेमाल रोका जा सके. साथ ही कई जगहों पर eKYC की प्रक्रिया भी सख्त कर दी गई है. अगर नए नियमों का पालन नहीं किया गया तो बुकिंग रद्द भी हो सकती है.

ऑनलाइन गेमिंग पर नई पाबंदियां
रियल मनी गेमिंग कंपनियों के लिए भी नए सर्टिफिकेशन नियम लागू हो रहे हैं, जिससे इस क्षेत्र पर भी असर पड़ेगा.ये सभी बदलाव मुख्य रूप से सुरक्षा बढ़ाने, पारदर्शिता लाने और दुरुपयोग रोकने के मकसद से किए गए हैं.

विशेषज्ञों का मानना है कि नए नियम लागू होने से पहले सभी को अपना PAN-Aadhaar लिंक, मोबाइल नंबर और LPG कनेक्शन की eKYC अपडेट करा लेनी चाहिए. राजस्थान के उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे MyLPG ऐप या पोर्टल पर नियमित रूप से नजर रखें और किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए समय रहते जरूरी कदम उठाएं.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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