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CM जन आवास योजना में कथित महा घोटाला! भीलवाड़ा यूआईटी सचिव IAS ललित गोयल पर गिरी गाज, एपीओ में भेजा गया

IAS Lalit Goyal APO: भीलवाड़ा राज्य सरकार ने भीलवाड़ा नगर विकास न्यास के सचिव और आईएएस अधिकारी ललित गोयल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा (एपीओ) में डाल दिया है. कार्मिक विभाग ने रविवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए. 

Edited byAnsh RajUpdated byPragati Pant
Published: May 04, 2026, 11:43 AM|Updated: May 04, 2026, 01:01 PM
CM जन आवास योजना में कथित महा घोटाला! भीलवाड़ा यूआईटी सचिव IAS ललित गोयल पर गिरी गाज, एपीओ में भेजा गया
Image Credit: Bhilwara UIT Scam

Bhilwara UIT Scam: भीलवाड़ा यूआईटी कथित घोटाला: राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना (नेहरू विहार) और 3081 भूखंड लॉटरी में हुई भारी अनियमितताओं को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए भीलवाड़ा नगर विकास न्यास के सचिव और आईएएस अधिकारी ललित गोयल को तत्काल प्रभाव से एपीओ (पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा) में डाल दिया है.

मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक्शन
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सीधे निर्देश पर यह प्रशासनिक कार्रवाई की गई है. 2019 बैच के आईएएस अधिकारी ललित गोयल को फिलहाल कोई नया पदभार नहीं सौंपा गया है.

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घोटाले की दो बड़ी वजहें
सरकार की इस कार्रवाई के पीछे दो बड़े कथित घोटाले मुख्य कारण बताए जा रहे हैं!


मुख्यमंत्री जन आवास योजना (नेहरू विहार) में घोटाला
तिलक नगर स्थित नेहरू विहार आवास योजना में 25 प्रतिशत जमीन गैर-पार्टनर को आवंटित करने का मामला सामने आया है. नलवाया बाबेल दुग्गड़ जेवी के माध्यम से पार्टनर मोहम्मद उमर मंसूरी के नाम पर भूखंड के पट्टे जारी किए गए. करोड़ों रुपये की इस अनियमितता में न्यास की मिलीभगत का आरोप है.


3081 भूखंडों की लॉटरी में अनियमितता
गत वर्ष 16 अक्टूबर को निकाली गई 3081 भूखंडों की लॉटरी में भी भारी गड़बड़ी सामने आई. आरोप है कि न्यास के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलीभगत कर अपने लोगों और चहेतों के नाम पर भूखंड निकाल लिए. इस मामले में 80 हजार आवेदकों के सपनों को धक्का लगा.

हाईकोर्ट में चल रहा है केस
3081 भूखंड लॉटरी का मामला वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है.


प्रशासनिक हलचल
ललित गोयल पर कार्रवाई के बाद भीलवाड़ा यूआईटी में हड़कंप मचा हुआ है. माना जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण में शामिल अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है.


आमजन की शिकायत पर सीएम का त्वरित संज्ञान
आमजन की शिकायत और पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तुरंत संज्ञान लिया और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत यह एक्शन लिया गया. यह कार्रवाई प्रशासन में साफ-सुथरे और पारदर्शी कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है और अन्य दोषी अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई की मांग की है.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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