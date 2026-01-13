सर्वार्थसिद्धि-अमृतसिद्धि योग के दुर्लभ संयोग में मनेगी मकर सक्रांति, गोविंददेवजी उड़ाएंगे चांदी की पतंग, राधारानी पकड़ेगी चरखी

Makar Sankranti 2026: गुलाबी नगरी की छतों पर सिर्फ पतंगें नहीं उड़ेंगी. परंपराएं भी उड़ान भरेंगी. आस्था, रिश्ते और पुण्य तीनों एक साथ आसमान छूते दिखेंगे. मकर संक्रांति, जिसे जयपुर सिर्फ फेस्टिवल की तरह नहीं, जीवन की रस्म की तरह मनाता है. इस बार संक्रांति खास है. सर्वार्थसिद्धि और अमृतसिद्धि योग के साथ षटतिला एकादशी का दुर्लभ संयोग, जिसने दान-पुण्य को और भी फलदायी बना दिया है.



गुलाबी नगरी जयपुर में उत्सव का माहौल

इस बार मकर संक्रांति सिर्फ पतंगों के रंगों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पुण्य, परंपरा और दुर्लभ ज्योतिषीय संयोगों की वजह से यह दिन खास बन गया है. सूर्य के धनु राशि से निकलकर मकर में प्रवेश के साथ दक्षिणायन से उत्तरायण की यात्रा शुरू होगी और इसी के साथ गुलाबी नगरी जयपुर में उत्सव का माहौल चरम पर होगा.



जयपुर में मकर संक्रांति की पहचान पतंगबाजी

बुधवार को मनाई जाने वाली मकर संक्रांति सर्वार्थसिद्धि, अमृतसिद्धि जैसे शुभ योगों में सेलिब्रेट होगी. लंबे समय बाद षटतिला एकादशी का संयोग भी इसी दिन बन रहा है, जिससे दान-पुण्य का महत्व कई गुना बढ़ गया है. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार दोपहर 3.13 बजे से महापुण्यकाल आरंभ होगा, जो 1 घंटा 45 मिनट तक रहेगा. इस दौरान स्नान, पूजा और दान विशेष फलदायी माने गए हैं. सामान्य पुण्यकाल सुबह 8.43 बजे से शाम 5.45 बजे तक रहेगा. जयपुर में मकर संक्रांति की पहचान पतंगबाजी है. छतों पर दिनभर पतंग उड़ानें और काटने का उत्साह रहता है.

देश-विदेश से लोग इस अनूठे नज़ारे को देखने पहुंचते हैं. लेकिन इस पर्व का असली रंग उन परंपराओं में छिपा है, जो पीढ़ियों से घर-घर निभाई जाती आ रही हैं. मकर संक्रांति के साथ मलमास का समापन भी होगा. हालांकि शुक्र तारा अस्त होने के कारण शुभ विवाह और मांगलिक कार्य फरवरी के पहले सप्ताह से शुरू होंगे, लेकिन धार्मिक कथाओं, दान और सेवा का सिलसिला लगातार चलता रहेगा. सूर्य की उत्तरायण यात्रा के साथ ठंड का असर धीरे-धीरे कम होने और धूप के तेज होने की भी मान्यता है.

त्योहार का असर बाजारों में भी साफ दिखाई दे रहा है. चारदीवारी सहित शहर के प्रमुख बाजारों में कंबल, वस्त्र और दान-पुण्य से जुड़ी वस्तुओं की खरीदारी तेज है. तिल से बने व्यंजन, गुड़, फीणी और लड्डुओं की दुकानों पर भीड़ है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह दिन सूर्यदेव और उनके पुत्र शनिदेव के अनोखे मिलन का प्रतीक है. स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में वर्णन है कि मकर संक्रांति पर किया गया दान विशेष पुण्य देता है. तिल, गुड़, खिचड़ी, नमक, वस्त्र और गोसेवा से ग्रह दोष शांति और सुख-समृद्धि की कामना की जाती है. मंदिरों में भी संक्रांति का उल्लास दिखाई देगा. ठाकुरजी भी पतंग उड़ाएंगे.



श्रीजी के पतंगोत्सव के अद्भुत दर्शन होंगे

ठाकुर श्रीजी को चांदी की पतंग और राधारानी संग सखियों को चांदी की चर्खियां धारण कराई जाएंगी. श्रीजी के पतंगोत्सव के अद्भुत दर्शन होंगे. फीणी, गुड़ तिल के लड्डू, मावा तिल के लड्डु का विशेष भोग अर्पित किया जाएगा. छप्पन भोग की झांकी भी सजाई जाएगी. इससे पूर्व मंगला झांकी के बाद ठाकुर का वैदिक मंत्रोचारण के साथ पंचामृत अभिषेक किया जाएगा. पीली लप्पा जामा सर्दी की पोशाक और विशेष अलंकार श्रृंगार धारण कराया जाएगा. शुक संप्रदाय की प्रधान पीठ श्री सरस निकुंज में अलबेली माधुरी शरण महाराज के सान्निध्य में ठाकुर राधा सरस बिहारी सरकार की पतंग झांकी सजाई जाएगी.



बहरहाल, घर-घर में संक्रांति पर नेगचार की परंपराएं निभाई जाएंगी. कहा जाता है कि इस पर्व पर कई प्रकार के नेग होते हैं, जो रिश्तों में मिठास घोलने का माध्यम बनते हैं. सीढ़ी उतराने की रस्म, सास-ससुर के लिए विशेष नेग, देवर को घेवर और नकद देना, ननद-भांजी को उपहार हर रस्म अपने आप में पारिवारिक अपनत्व को मजबूत करती है.



सुहाग का सामान करेंगी दाग

महिलाएं परंपरा के अनुसार 14 वस्तुएं कलपकर दूसरी महिलाओं को भेंट करेंगी. इनमें सुहाग से जुड़ी चीजें, रसोई का सामान, वस्त्र और गहने शामिल होते हैं. यह आदान-प्रदान केवल रस्म नहीं, बल्कि आपसी स्नेह और सहयोग का प्रतीक माना जाता है. इस तरह मकर संक्रांति जयपुर में सिर्फ पतंगों का त्योहार नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और सामाजिक रिश्तों को जोड़ने वाला पर्व बनकर सामने आती है, जहां छतों पर पतंगें उड़ती हैं और घरों में रिश्तों की डोर और मजबूत होती है.

