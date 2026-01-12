चीन की दीवार से जयपुर के परकोटे तक कैसे आई पतंग ?

Jaipur Kite Culture : कागज और डोर का ये खेल आपके हाथों तक पहुंचने से पहले कहां से शुरू हुआ था. दरअसल पतंग आई है चीन के युद्ध के मैदानों से और जयपुर के शाही महलों तक अपनी पहुंच बना ली.

इतिहास के पन्नों को टटोलने पर पता चला की पतंग का इतिहास, तो 2000 से 3000 साल पुराना है. 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व चीन के दार्शनिक मोजी और लू बान ने पहली बार पतंग का आविष्कार किया था. ये पतंग हल्की नहीं थी, इसे बांस और रेशम के कपड़ें से बनाया जाता था.

आपको जानकर हैरानी होगी कि इन पतंगों का इस्तेमाल उस वक्त चीन सैन्य कार्य में ले रहा था. चीनी सैनिक पतंगों से सैन्य संदेश भेजा करते थे.

अब बात की चीन से ये पतंग भारत कैसे आई. दरअसल बौद्ध भिक्षुओं और व्यापारियों के जरिए सिल्क रूट से होती हुई पतंग -कोरिया, जापान और फिर आखिरकार भारत पहुंची थी.

पतंगबाजी का गोल्डन पीरियड मुगलों के वक्त रहा. बाबर और अकबर से लेकर जहांगीर तक ने पतंगबाजी का शौक पूरा किया. उस वक्त पतंग सिर्फ शाही शौक था, आम लोग इसे हाथ नहीं लगा सकते थे.

पतंगे भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि सोने चांदी की जरी और भारी कपड़ों से सजाई जाती थी. अब आप सोच रहे होंगे की आखिर फिर पतंग की डोर आम लोगों के हाथ कैसे लगी तो इसका श्रेय जाता है जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय (1835-1880) को.

महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने शाही पतंग बनवाया था. जहां बेहतरीन पतंगें और मांझा तैयार होता था. दूर दूर से कारीगरों को बुलाकर जयपुर में बसाया गया. जिसकी झलक आज भी जयपुर के हंडीपुरा और रामगंज इलाके में देखने को मिलती है. जहां सबसे बेहतरीन पतंग बनती है.

मुगलों के जमाने में तुककल नाम की पतंग को रात में उठाया जाता था. जिसे आज आप कंदील के नाम से जानते हैं और मकर संक्रांति के दिन रात में पूरा आसमान इन कंदीलों से भर जाता है.