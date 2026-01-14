Zee Rajasthan
Makar Sankranti 2026: जयपुर की पतंगबाजी में राजनीति का तड़का! दिग्गज नेताओं की पतंगों पर दांव-पेच

Jaipur News: जयपुर की पतंगबाजी देश-दुनिया में मशहूर, पतंगबाजी और पारंपरिक व्यंजनों का लुफ्त उठाने देशी-विदेशी पर्यटक जयपुर पहुंचते हैं. इस बार की पतंगबाजी कुछ खास होने वाली है. जिस तरह से पूरी दुनिया में सियासी ताकतों का बोलबाला चल रहा है. वहीं इस मकर संक्रांति पर जयपुर में देश-दुनिया में नेताओं की पतंग भी आसमां पर धूम मचाएंगी.
 

Published: Jan 14, 2026, 11:25 AM IST | Updated: Jan 14, 2026, 11:25 AM IST

Jaipur News: इस बार की पतंगबाजी कुछ खास होने वाली है जिसकी चर्चा चौतरफ हो रही है. मकर संक्रांति पर आसमान पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की पतंगों के सियासी दावं पेच व सियासी ताकतों का बोलबाला देखा जाएगा, जिसमें किसी की पतंग कटेगी और किस नेता की पतंग आसमां पर धूम मचाएंगी.

नेताओं की पतंग के कारीगर अब्दूल गफूर अंसारी ने बताया कि हर साल मकर संक्रांति पर नए नेताओं की पतंग तैयार की जाती है. देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री,उपमुमख्यमंत्री,केंद्रीय मंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत अभिनेताओं की पतंगें तैयार की गई है. इन पतंगों की चर्चा हर मंकर संक्रांति पर होती है.

दिग्गज नेताओं की पतंगें तैयार
इस बार प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा की पतंग तैयार की गई है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत अंतर्राष्ट्रीय नेता अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रंप, रूस के राष्टपति ब्लादिर पुतिन, यूक्रेन के राष्ट्रपति जलेंस्की समेत नेताओं की फोटो पतंग तैयार की गई. पतंग कारीगर ने बताया कि सबसे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे भैरूसिंह शेखावत की फोटो उनको भेंट की गई थी,उसके बाद अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे को भी उनके फोटो पतंग भेंट कर चुके हैं.

अमेरिका, रूस और जलेंस्की के राष्ट्रपति की फोटो पतंग तैयार
राजधानी जयपुर में हर बार मकर संक्रांति पर राजनेताओं की फोटो पतंग तैयार की जाती है. इस बार भी अमेरिका, रूस और जलेंस्की के राष्ट्रपति की फोटो पतंग तैयार की गई साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री की फोटो पतंग तैयार की गई. इस मकर संक्रांति पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जलमहल से पतंग उडाकर प्रदेश को संदेश देंगे.

बता दें कि पतंगबाजी जयपुराइट्स का पुराना पैशन है. हालांकि अब धारदार मांझे का उपयोग बढ़ा है, इस कारण पक्षियों की जान पर संकट पैदा हो जाता है. मकर संक्रांति के त्योहार के अवसर पर पतंगबाजी के कारण बड़ी संख्या में पक्षी घायल होते हैं. जयपुर शहर में घायल परिंदों के उपचार के लिए पशुपालन विभाग ने विशेष कवायद की है. पशुपालन विभाग के कार्यालय बुधवार को सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक खुले रहेंगे. इस दौरान घायल पक्षियों को लाने के लिए पशुपालन विभाग की टीमें अलर्ट मोड पर रहेंगी.

बता दें कि पशुपालन एवं गोपालन सचिव डॉ. समित शर्मा ने मकर संक्रांति को लेकर पहले से एडवाइजरी जारी की हुई है. चाइनीज मांझे (नायलॉन/सिंथेटिक पतंग डोर) के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद इसके अवैध उपयोग से पशु-पक्षियों को नुकसान होता है.

आमजन और मूक पक्षियों के जीवन पर गंभीर खतरा उत्पन्न
पक्षियों को होने वाली गंभीर चोटों एवं मृत्यु की घटनाओं को अत्यंत चिंताजनक बताते हुए डॉ. समित शर्मा ने प्रदेशभर में जिलों के संयुक्त निदेशकों को एडवाइजरी जारी की है. मकर संक्रांति के पर्व पर पतंगबाजी में नायलॉन/सिंथेटिक सामग्री से निर्मित ’चायनीज मांझे’ और कांच/लोहे के चूर्ण से लेपित धागों के प्रयोग से आमजन और मूक पक्षियों के जीवन पर गंभीर खतरा उत्पन्न होता है.

