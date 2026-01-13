राजस्थान की मशहूर 'फेनी' के बिना अधूरा है मकर संक्रांति का पर्व, जल्दी से नोट कर लें ये आसान और हेल्दी रेसिपी

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर राजस्थान की पारंपरिक मिठाई फेनी का खास महत्व है. गेहूं, गुड़ और घी से बनती यह मिठाई ऊर्जा देती है और परिवार में बांटने की परंपरा से त्योहार की खुशियां बढ़ाती है.
Rajasthani Feni Recipe: मकर संक्रांति भारत के प्रमुख पर्वों में से एक है, जो सूर्य के उत्तरायण होने और दिन का लंबा होने का प्रतीक है. राजस्थान में इस अवसर पर पारंपरिक मिठाइयों का विशेष महत्व होता है, जिनमें फेनी एक अनूठी और लोकप्रिय मिठाई है. यह केवल स्वाद में ही खास नहीं है, बल्कि बनाने और बांटने की परंपरा से पूरे परिवार और समाज में मेलजोल बढ़ता है.
फेनी बनाने की सामग्री
गेहूं का आटा – 250 ग्राम
गुड़ – 200 ग्राम
घी – 100 ग्राम
पानी – 50-60 मिली
सौंफ – 1 छोटी चम्मच (वैकल्पिक)
इलायची – 3-4 (पिसी हुई)
विधि
सबसे पहले गुड़ को छोटे टुकड़ों में काटकर 50 मिली पानी में हल्का सा उबालें, ताकि यह गाढ़ी चाशनी जैसा बन जाए. इसके बाद गेहूं के आटे को छलनी से छानकर एक बर्तन में रखें और 50 ग्राम घी डालकर हाथ से अच्छे से मिलाएं. अब धीरे-धीरे पानी डालते हुए नरम और लोचदार आटा गूंथ लें. गूंथे हुए आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर प्रत्येक लोई को बेलन या हाथ से लंबी पतली सुतली जैसी आकृति में बेलें.
एक कड़ाही में बचा हुआ घी गरम करें और इन सुतलियों को हल्की आंच पर सुनहरा होने तक सेकें. तली हुई फेनी को तैयार गुड़ की चाशनी में डालें और हल्के हाथ से मिलाएँ ताकि गुड़ अच्छी तरह से चिपक जाए. अंत में पिसी हुई सौंफ और इलायची डालकर फेनी को सजाएं. ठंडा होने पर इसे परोसें.
फेनी और मकर संक्रांति का जुड़ाव
मकर संक्रांति सूर्य की उत्तरायण यात्रा का पर्व है और राजस्थान में इस दिन फेनी का सेवन विशेष रूप से किया जाता है. इसे घर में बनाना और बच्चों या परिवार के सदस्यों में बांटना परंपरा का हिस्सा है. गुड़ और आटे से बनी फेनी ठंड के मौसम में शरीर को ऊर्जा और गर्माहट देती है. यह मिठाई घर में समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक मानी जाती है.
राजस्थान में फेनी बनाना केवल स्वाद और पोषण का माध्यम नहीं, बल्कि त्योहार के सांस्कृतिक और पारिवारिक महत्व को भी दर्शाता है. मकर संक्रांति के दिन इसे बनाकर परिवार और पड़ोस में बांटने से लोगों में प्रेम, सौहार्द और खुशी बढ़ती है. फेनी के माध्यम से राजस्थान की पारंपरिक खान-पान संस्कृति और त्योहार की महिमा जीवित रहती है. इस तरह, मकर संक्रांति पर फेनी बनाना और इसका आनंद लेना राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर का अनिवार्य हिस्सा बन चुका है.
