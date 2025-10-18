ग्राइंडर से रगड़कर मिटा देते थे चैचिस नंबर, पार्ट्स के चक्कर में चुरा ली 58 बाइक, ऐसे दबोचे आरोपी

Rajasthan Crime News: पुलिस ने दो शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने जयपुर में 58 बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था. आरोपियों के कब्जे से 12 चोरी की बाइक और 35 बाइक के पार्ट्स बरामद किए गए हैं. दोनों आरोपी टोंक में वर्कशॉप चलाते थे और बाइक चोरी कर उसके पार्ट्स बेचते थे.
Trending Photos
Jaipur Crime News: मालपुरा गेट थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुपहिया वाहन चोरी करने वाले दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपित पार्टस के लिए बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देते थे. पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से चोरी की 12 बाइक और 35 बाइक के चेचिस-पार्ट्स बरामद किए है.
टोंक में खोल रखा था वर्कशॉप
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुपहिया वाहन चुराने वाले आरोपित सिकंदर उर्फ महान (22) और सारीक बंजारा (20) निवासी बरौनी जिला टोंक को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 12 बाइक और 35 बाइक के चेचिस व पार्ट्स बरामद किए है. 8 बाइक भी बरामद की गई है, जिसमें चोरी की बाइक के निकाले पार्ट्स लगे हुए है. पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने जयपुर शहर में 58 बाइक चोरी की वारदात करना कबूल किया है.
बाइक मैकेनिक है सिकंदर उर्फ महान
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपित सिकंदर उर्फ महान बाइक मैकेनिक है. जिसने टोंक के बरौनी चौराहा पर नागौरी ऑटो सर्विस सेंटर के नाम पर शॉप खोल रही है. वहीं सिकंदर के पास आस-पास के गांव के लोग बाइक पार्ट्स लगवाने के लिए आते थे. जयपुर आकर अलग-अलग जगह से बाइक चुराकर ले जाता था. पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर मास्क लगाकर चोरी करता था.
ग्राइंडर से रगड़कर मिटा देता चैचिस नंबर
चैचिस नंबर ग्राइंडर से रगड़कर मिटा देता था. चैचिस व अन्य पार्टस को छिपा देता था. सिकंदर के साथ ही मिलकर सारीक बंजारा भी बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देता था. जयपुर से बाइक चोरी कर दोनों आरोपी टोंक स्थित वर्कशॉप ले जाया करते थे. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों को चिन्हित कर पकड़ा है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!