महेंद्रजीत सिंह मालवीय का कांग्रेस में Comeback, आलाकमान ने दी हरी झंडी, गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा – आदिवासी समाज की आवाज़ अब और गूंजेगी

Mahendrajit Singh Malviya: राजस्थान कांग्रेस में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है. पूर्व विधायक और आदिवासी नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय की कांग्रेस में वापसी को कांग्रेस आलाकमान ने आधिकारिक मंजूरी दे दी है. लंबे समय से चल रही चर्चा और अनुशासन समिति की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया.
Trending Photos
Rajasthan Politics: जयपुर. राजस्थान की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है. पूर्व विधायक और आदिवासी चेहरा महेंद्रजीत सिंह मालवीय की कांग्रेस में वापसी को पार्टी आलाकमान ने अंतिम मंजूरी दे दी है. लंबे समय से चल रही अनुशासन समिति की जांच, रिपोर्ट और चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया.
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी घोषणा की. उन्होंने पोस्ट में लिखा:
“मालवीय का कांग्रेस परिवार में पुनः स्वागत. आशा है आदिवासी समाज की आवाज़ और अधिक मजबूत होगी तथा कांग्रेस संगठन को भी मजबूती मिलेगी.”
मालवीय ने पिछले साल भाजपा का दामन थामा था, लेकिन हाल ही में वे कांग्रेस में वापसी की इच्छा जाहिर कर चुके थे. उन्होंने एक लिखित प्रार्थना पत्र देकर भाजपा में जाने को अपनी गलती बताया और पार्टी में पुनः शामिल होने की अपील की थी. ACB की कार्रवाई और भाजपा से अलग होने के बाद उनकी वापसी की अटकलें तेज हो गई थीं. अनुशासन समिति ने बैठक कर रिपोर्ट PCC चीफ को सौंपी थी, जिसके आधार पर आलाकमान ने हरी झंडी दी.
यह कदम राजस्थान कांग्रेस के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. मालवीय आदिवासी समाज में अच्छी पकड़ रखते हैं और उनकी वापसी से पार्टी आदिवासी बहुल क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है. डोटासरा के बयान से साफ है कि कांग्रेस आदिवासी मुद्दों को और जोरदार तरीके से उठाना चाहती है.
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मालवीय की वापसी आगामी विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस की ताकत बढ़ाने का प्रयास है. अब मालवीय कांग्रेस के साथ मिलकर आदिवासी समाज के मुद्दों को और मजबूती से उठा सकेंगे. उनकी वापसी से संगठन में नई ऊर्जा आने की उम्मीद जताई जा रही है.
खबर अपडेट की जा रही है.