अवैध संबंध और पैसों का विवाद बना मर्डर की वजह, जयपुर में महिला की बेरहमी से हत्या

Jaipur Crime: जयपुर जिले के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में हुई महिला की सनसनीखेज हत्या की गुत्थी को जयपुर पुलिस ने कुछ ही घंटो में सुलझा लिया है. इस जघन्य वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, बल्कि महिला को जानने वाला ही निकला.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ashutosh Sharma
Published: Dec 23, 2025, 10:37 PM IST | Updated: Dec 23, 2025, 10:37 PM IST

Jaipur Crime: राजस्थान के जयपुर जिले के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में हुई महिला की सनसनीखेज हत्या की गुत्थी को जयपुर पुलिस ने कुछ ही घंटो में सुलझा लिया है. इस जघन्य वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, बल्कि महिला को जानने वाला ही निकला. पुलिस ने आरोपी जितेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जो पेशे से बिजली का काम करता है.

शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी और मृतका के बीच लंबे समय से अवैध संबंध (अफेयर) चल रहे थे, जो इस हत्या की मुख्य वजह बने. पुलिस के अनुसार, 21 दिसंबर को आरोपी जितेंद्र सिंह ने महिला को अपने घर बुलाया था. दोनों के बीच पैसों को लेकर बातचीत हुई, जिसमें आरोपी ने महिला को 2000 रुपये दिए. हालांकि महिला ने इस रकम को कम बताते हुए लेने से इनकार कर दिया और अधिक पैसों की मांग करने लगी.

इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई. झगड़े के दौरान आरोपी ने आपा खो दिया और महिला के सिर व चेहरे पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. गंभीर चोटों के कारण महिला की मौके पर ही मौत हो गई. हत्या के बाद आरोपी घबरा गया, लेकिन उसने शव को ठिकाने लगाने के बजाय दो दिनों तक अपने ही घर में छुपाकर रखा.

इस दौरान आरोपी ने अपने घर को पानी से धोकर साफ किया, ताकि खून के निशान मिटाए जा सकें और किसी को शक न हो. दो दिन बाद जब घर से बदबू आने लगी, तो आरोपी ने शव को एक बोरे में बंद कर घसीटते हुए पास के एक पड़ोसी के मकान में फेंक दिया. इस दौरान वह पुलिस की गतिविधियों पर भी नजर रखे हुए था और खुद को शक के दायरे से बाहर रखने की कोशिश करता रहा.

हालांकि उसकी यह चाल ज्यादा देर तक काम नहीं आई. शव मिलने के बाद पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की. जांच के दौरान एक अहम फुटेज हाथ लगी, जिसमें आरोपी को महिला के शव को घसीटते हुए ले जाते हुए साफ देखा गया. सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें पूरे मामले की “लाइव” कहानी बयान कर रही थीं, जिससे पुलिस को आरोपी तक पहुंचने में बड़ी मदद मिली.

सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी जितेंद्र सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पूछताछ में आरोपी ने हत्या की पूरी वारदात और शव छुपाने की बात स्वीकार की.

पूरी कार्रवाई डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा और एडिशनल डीसीपी नॉर्थ बजरंग शेखावत के निर्देशन में की गई. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले में सभी साक्ष्य जुटा लिए गए हैं और आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

