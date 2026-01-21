कोटपूतली में हाईटेंशन लाइन के टावर पर चढ़ा युवक बोला- मेरा खेत पूरा कर दो

Kotputli News : हाईटेंशन लाइन टावर पर चढ़े युवक का आरोप है कि कल्याणनगर से मुकुंदपुरा तक बन रही सड़क उसकी निजी जमीन से होकर निकाली जा रही है. तीन घंटे की समझाइश के बाद युवक को नीचे उतार लिया गया.
Kotputli News : कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बानसूर थाना क्षेत्र में एक युवक हाईटेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गया. घटना मंगलवार देर शाम थाना क्षेत्र के कल्याण नगर ,लाडपुर की है.
युवक का आरोप है कि कल्याणनगर से मुकुंदपुरा तक बन रही सड़क उसकी निजी जमीन से होकर निकाली जा रही है. तीन घंटे की समझाइश के बाद युवक को नीचे उतार लिया गया.
युवक के टावर पर चढ़ने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.सूचना पर बानसूर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि टावर पर चढ़े युवक का नाम अमर सिंह जाट है.
बानसूर डीएसपी मेघा गोयल ने बताया कि कल्याण नगर में एक युवक के हाईटेंशन लाइन के पोल पर चढ़ने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर भेजा गया. तीन घंटे की समझाइश के बाद युवक को नीचे उतारा गया.
बानसूर एसडीएम अनुराग हरित, तहसीलदार गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने युवक को सुबह जमीन नापने के आश्वासन पर करीब तीन घण्टे बाद टावर से नीचे उतारा गया.
डीएसपी गोयल ने बताया युवक का कहना है, कि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाई जा रही सड़क उसकी निजी जमीन से होकर गुजर रही है, जिसके विरोध में उसने यह कदम उठाया है.
टावर पर चढ़े युवक अमर सिंह का कहना है कि ''मेरी 4 मीटर जमीन दब गई, 16 मीटर का रास्ता है. मेरा खेत है और मेरा खेत पूरा कर दो'' इस दौरान नीचे से ग्रामीण युवक को बोल रहे हैं कि तीसरी बार जमीन की पैमाइश करा देंगे.
PWD विभाग के एईएन शेर सिंह मीणा ने बताया-युवक की जमीन का दो बार सीमाज्ञान करा दिया गया है. मगर उसका आरोप है कि उसकी जमीन सड़क में आ रही है.
आपको बता दें कि हाईटेंशन लाइन टावर और उसमें दौड़ने वाली बिजली बेहत खतरनाक हो सकती है. इसकी संवेदनशीलता का अंदाजा इस बार से लगाये की इसमें प्रवाहित होने वाला वोल्टेज घरों में आने वाली बिजली की तुलना में हजारों गुना ज्यादा होता है.
यहां ये जानना भी जरूरी है कि यहां करंट लगने के लिए तार को छूने की जरूरत नहीं होती है, वोल्टेज इतना ज्यादा होता है कि हवा के जरिए भी शरीर तक पहुंच सकता है. जिसे आर्किंग कहते हैं. इसलिए इन टावर से जितना दूर हो सके रहना चाहिए. सुरक्षा की दृष्टि से ही इन टावरों की ऊंचाई बहुत ज्यादा रखी जाती है.
