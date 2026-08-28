/12 राशियां, राशि-रत्न और नजरबट्टू… जयपुर की इस राखी में जुड़ी कई खासियतें

Jaipur News: जयपुर रक्षाबंधन पर भाई की कलाई पर राखी बांधने की परंपरा पुरानी है, लेकिन जयपुर में इस बार राखी का एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है. यहां गाय के गोबर से ऐसी राखी तैयार की गई है, जिसे ब्रेसलेट की तरह पहना जा सकता है. इस राखी में 12 राशियों के हिसाब से अलग-अलग राशि-रत्न लगाए गए हैं. साथ ही पारंपरिक नजरबट्टू और बीज भी इसमें शामिल किए गए हैं.



युवाओं की पसंद को ध्यान में रखकर तैयार किया ब्रेसलेट

जयपुर के भीमराज शर्मा लंबे समय से गोबर से अलग-अलग उत्पाद तैयार करने पर काम कर रहे हैं. उनका कहना है कि गाय को स्वावलंबी बनाने की चर्चा अक्सर दूध और उससे जुड़े उत्पादों तक ही सीमित रहती है. ऐसे में उन्होंने गोबर को भी उपयोगी और आर्थिक संसाधन के तौर पर इस्तेमाल करने का प्रयास किया है.

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शर्मा ने बताया कि आजकल युवाओं में ब्रेसलेट पहनने का चलन बढ़ा है. इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पारंपरिक राखी को ब्रेसलेट का रूप देने का विचार किया. इसमें 12 राशियों के मुताबिक अलग-अलग रत्न लगाए गए हैं. इससे लोग अपनी राशि के अनुसार ब्रेसलेट का चयन कर सकते हैं.



राखी में जुड़ी बचपन की याद

इस राखी में नजरबट्टू का भी इस्तेमाल किया गया है. भीमराज शर्मा के मुताबिक, बचपन में उनकी मां बच्चों की कलाई पर काले धागे में नजरबट्टू पहनाया करती थीं. मान्यता थी कि इससे बुरी नजर से बचाव होता है. इसी पारंपरिक याद को उन्होंने राखी के साथ जोड़ने की कोशिश की है. उनका कहना है कि बहन जब भाई की कलाई पर यह ब्रेसलेट बांधे तो इसमें रक्षा के साथ परंपरा का भाव भी बना रहे.



राखी में बीज, मिट्टी में डालने पर उग सकता है पौधा

इस राखी की एक खास बात इसमें शामिल बीज हैं. इस्तेमाल के बाद इसे मिट्टी में डालने पर अनुकूल परिस्थितियों में बीज से पौधा उग सकता है. इस तरह राखी को केवल त्योहार तक सीमित रखने के बजाय पर्यावरण से जोड़ने का प्रयास किया गया है.



सामान्य प्लास्टिक या सिंथेटिक राखियां इस्तेमाल के बाद कचरे का हिस्सा बन सकती हैं. वहीं, गोबर और बीज से तैयार इस राखी के जरिए उसे दोबारा मिट्टी में लौटाने का विचार है. शर्मा का प्रयोग परंपरा, स्थानीय संसाधन और पर्यावरण तीनों को एक साथ जोड़ने की कोशिश के तौर पर सामने आया है.

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