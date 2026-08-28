Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /12 राशियां, राशि-रत्न और नजरबट्टू… जयपुर की इस राखी में जुड़ी कई खासियतें

12 राशियां, राशि-रत्न और नजरबट्टू… जयपुर की इस राखी में जुड़ी कई खासियतें

Cow Dung Rakhi: जयपुर के भीमराज शर्मा ने गाय के गोबर से राखी तैयार की है, जिसे ब्रेसलेट का रूप दिया गया है. इसमें 12 राशियों के हिसाब से अलग-अलग राशि-रत्न, नजरबट्टू और बीज जोड़े गए हैं. इस्तेमाल के बाद इसे मिट्टी में डालने पर अनुकूल परिस्थितियों में पौधा उग सकता है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Ashutosh Sharma
Published:Aug 28, 2026, 12:39 PM IST | Updated:Aug 28, 2026, 12:39 PM IST
12 राशियां, राशि-रत्न और नजरबट्टू… जयपुर की इस राखी में जुड़ी कई खासियतें
Image Credit: Raksha Bandhan

Jaipur News: जयपुर रक्षाबंधन पर भाई की कलाई पर राखी बांधने की परंपरा पुरानी है, लेकिन जयपुर में इस बार राखी का एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है. यहां गाय के गोबर से ऐसी राखी तैयार की गई है, जिसे ब्रेसलेट की तरह पहना जा सकता है. इस राखी में 12 राशियों के हिसाब से अलग-अलग राशि-रत्न लगाए गए हैं. साथ ही पारंपरिक नजरबट्टू और बीज भी इसमें शामिल किए गए हैं.


युवाओं की पसंद को ध्यान में रखकर तैयार किया ब्रेसलेट
जयपुर के भीमराज शर्मा लंबे समय से गोबर से अलग-अलग उत्पाद तैयार करने पर काम कर रहे हैं. उनका कहना है कि गाय को स्वावलंबी बनाने की चर्चा अक्सर दूध और उससे जुड़े उत्पादों तक ही सीमित रहती है. ऐसे में उन्होंने गोबर को भी उपयोगी और आर्थिक संसाधन के तौर पर इस्तेमाल करने का प्रयास किया है.

Add Zee News as a Preferred Source


शर्मा ने बताया कि आजकल युवाओं में ब्रेसलेट पहनने का चलन बढ़ा है. इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पारंपरिक राखी को ब्रेसलेट का रूप देने का विचार किया. इसमें 12 राशियों के मुताबिक अलग-अलग रत्न लगाए गए हैं. इससे लोग अपनी राशि के अनुसार ब्रेसलेट का चयन कर सकते हैं.


राखी में जुड़ी बचपन की याद
इस राखी में नजरबट्टू का भी इस्तेमाल किया गया है. भीमराज शर्मा के मुताबिक, बचपन में उनकी मां बच्चों की कलाई पर काले धागे में नजरबट्टू पहनाया करती थीं. मान्यता थी कि इससे बुरी नजर से बचाव होता है. इसी पारंपरिक याद को उन्होंने राखी के साथ जोड़ने की कोशिश की है. उनका कहना है कि बहन जब भाई की कलाई पर यह ब्रेसलेट बांधे तो इसमें रक्षा के साथ परंपरा का भाव भी बना रहे.


राखी में बीज, मिट्टी में डालने पर उग सकता है पौधा
इस राखी की एक खास बात इसमें शामिल बीज हैं. इस्तेमाल के बाद इसे मिट्टी में डालने पर अनुकूल परिस्थितियों में बीज से पौधा उग सकता है. इस तरह राखी को केवल त्योहार तक सीमित रखने के बजाय पर्यावरण से जोड़ने का प्रयास किया गया है.


सामान्य प्लास्टिक या सिंथेटिक राखियां इस्तेमाल के बाद कचरे का हिस्सा बन सकती हैं. वहीं, गोबर और बीज से तैयार इस राखी के जरिए उसे दोबारा मिट्टी में लौटाने का विचार है. शर्मा का प्रयोग परंपरा, स्थानीय संसाधन और पर्यावरण तीनों को एक साथ जोड़ने की कोशिश के तौर पर सामने आया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


संबंधित खबरें

बहन की याद में फ्री कर दिया ऑटो, राखी पर किराया नहीं लेता जोधपुरी भाई

राजस्थान को वो गांव, जहां रक्षा बंधन पर खुशियां नहीं, मनाया जाता है मातम!

Rakshabandhan 2025: क्या आप जानते हैं मेहरानगढ़ किले से जुड़ा रक्षाबंधन का अनूठा किस्सा?

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Raksha Bandhan

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
12 राशियां, राशि-रत्न और नजरबट्टू… जयपुर की इस राखी में जुड़ी कई खासियतें
2
3
4
5