जोबनेर में रेस्टोरेंट के बाहर खौफनाक मर्डर! गाड़ी से कुचलकर मर्चेंट नेवी अफसर की हत्या

Jaipur News: जयपुर जिले के जोबनेर कस्बे में बीती रात रेस्टोरेंट के बाहर हुई एक दर्दनाक वारदात ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया. आपसी रंजिश के चलते एक युवक की गाड़ी से टक्कर मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान श्रवण बोदल्या पुत्र किशनाराम, निवासी चौसला जिला डीडवाना-कुचामन के रूप में हुई है. श्रवण मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था और जयपुर के आसपास प्रॉपर्टी का कार्य भी देखता था.

जानकारी के अनुसार, श्रवण अपने पांच साथियों के साथ जोबनेर के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आया था. इसी दौरान पुराने विवाद को लेकर दूसरे पक्ष के चार युवक गाड़ी में सवार होकर वहां पहुंचे. बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच कल दिनभर से तनाव चल रहा था और जयपुर के गोविंदपुरा क्षेत्र में भी देर शाम फायरिंग हुई थी. वहां से जान बचाकर श्रवण जोबनेर आ गया था.

पार्किंग में दोनों पक्षों की गाड़ियां आमने-सामने आ गईं

आधी रात के करीब रेस्टोरेंट की पार्किंग में दोनों पक्षों की गाड़ियां आमने-सामने आ गईं, जिसके बाद कहासुनी झगड़े में बदल गई. इसी बीच आरोपियों ने गाड़ी से श्रवण को जोरदार टक्कर मारी और उसे कुचलते हुए मौके से फरार हो गए. श्रवण के साथियों ने गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे अपनी गाड़ी से हाथोज स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही सीओ जोबनेर खलील अहमद खिलजी एवं थाना प्रभारी सुहेल खान मय जाब्ते के मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर एफएसएल टीम को बुलाया. एफएसएल टीम ने सुबह मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने मृतक का शव जोबनेर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखवाया है.

पुरानी रंजिश और आपसी विवाद हत्या का प्रमुख कारण

एसपी जयपुर ग्रामीण के निर्देश पर तीन विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं जो आरोपियों की तलाश में जुटी हैं. घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश और आपसी विवाद हत्या का प्रमुख कारण बताया जा रहा है.

