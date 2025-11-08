Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जोबनेर में रेस्टोरेंट के बाहर खौफनाक मर्डर! गाड़ी से कुचलकर मर्चेंट नेवी अफसर की हत्या

Jaipur News: राजस्थान में जयपुर जिले के जोबनेर कस्बे में बीती रात रेस्टोरेंट के बाहर हुई एक दर्दनाक वारदात ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया. आपसी रंजिश के चलते एक युवक की गाड़ी से टक्कर मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान श्रवण बोदल्या पुत्र किशनाराम, निवासी चौसला जिला डीडवाना-कुचामन के रूप में हुई है. श्रवण मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था और जयपुर के आसपास प्रॉपर्टी का कार्य भी देखता था.
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 08, 2025, 01:45 PM IST | Updated: Nov 08, 2025, 01:45 PM IST

Trending Photos

जयपुर में गाड़ी से कुचलकर मारने का CCTV हुआ वायरल, फोटोज देख कांप जाएगी आपकी रूह!
7 Photos
jaipur road accident

जयपुर में गाड़ी से कुचलकर मारने का CCTV हुआ वायरल, फोटोज देख कांप जाएगी आपकी रूह!

क्या आप जानते हैं कि राजस्थान से कितने सांसद जाते हैं संसद? 85 फीसदी लोगों को नहीं पता होगा सही जवाब!
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं कि राजस्थान से कितने सांसद जाते हैं संसद? 85 फीसदी लोगों को नहीं पता होगा सही जवाब!

पाली में महापड़ाव, ब्यावर-पिंडवाड़ा हाइवे बंद, ट्रैफिक डायवर्ट
5 Photos
Pali News

पाली में महापड़ाव, ब्यावर-पिंडवाड़ा हाइवे बंद, ट्रैफिक डायवर्ट

क्या संजू सैमसन का गुलाबी जर्सी से खत्म हुआ कनेक्शन, क्या धोनी की Yellow आर्मी में जाना हुआ फाइनल ?
6 Photos
RAJASTHAN ROYALS

क्या संजू सैमसन का गुलाबी जर्सी से खत्म हुआ कनेक्शन, क्या धोनी की Yellow आर्मी में जाना हुआ फाइनल ?

जोबनेर में रेस्टोरेंट के बाहर खौफनाक मर्डर! गाड़ी से कुचलकर मर्चेंट नेवी अफसर की हत्या

Jaipur News: जयपुर जिले के जोबनेर कस्बे में बीती रात रेस्टोरेंट के बाहर हुई एक दर्दनाक वारदात ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया. आपसी रंजिश के चलते एक युवक की गाड़ी से टक्कर मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान श्रवण बोदल्या पुत्र किशनाराम, निवासी चौसला जिला डीडवाना-कुचामन के रूप में हुई है. श्रवण मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था और जयपुर के आसपास प्रॉपर्टी का कार्य भी देखता था.

जानकारी के अनुसार, श्रवण अपने पांच साथियों के साथ जोबनेर के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आया था. इसी दौरान पुराने विवाद को लेकर दूसरे पक्ष के चार युवक गाड़ी में सवार होकर वहां पहुंचे. बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच कल दिनभर से तनाव चल रहा था और जयपुर के गोविंदपुरा क्षेत्र में भी देर शाम फायरिंग हुई थी. वहां से जान बचाकर श्रवण जोबनेर आ गया था.

पार्किंग में दोनों पक्षों की गाड़ियां आमने-सामने आ गईं
आधी रात के करीब रेस्टोरेंट की पार्किंग में दोनों पक्षों की गाड़ियां आमने-सामने आ गईं, जिसके बाद कहासुनी झगड़े में बदल गई. इसी बीच आरोपियों ने गाड़ी से श्रवण को जोरदार टक्कर मारी और उसे कुचलते हुए मौके से फरार हो गए. श्रवण के साथियों ने गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे अपनी गाड़ी से हाथोज स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

घटना की सूचना मिलते ही सीओ जोबनेर खलील अहमद खिलजी एवं थाना प्रभारी सुहेल खान मय जाब्ते के मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर एफएसएल टीम को बुलाया. एफएसएल टीम ने सुबह मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने मृतक का शव जोबनेर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखवाया है.

पुरानी रंजिश और आपसी विवाद हत्या का प्रमुख कारण
एसपी जयपुर ग्रामीण के निर्देश पर तीन विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं जो आरोपियों की तलाश में जुटी हैं. घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश और आपसी विवाद हत्या का प्रमुख कारण बताया जा रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news