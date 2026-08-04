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मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने से केंद्र का इनकार, डोटासरा बोले- आदिवासियों का अपमान

डोटासरा ने कहा कि चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानगढ़ धाम को लेकर बड़े-बड़े वादे किए थे और आदिवासी समाज के बलिदान को सम्मान देने की बात कही थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने संसद में स्पष्ट कर दिया है कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया जा सकता.

Pragati Pant
Edited By Pragati Pant
Published:Aug 04, 2026, 11:49 AM IST | Updated:Aug 04, 2026, 11:53 AM IST
मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने से केंद्र का इनकार, डोटासरा बोले- आदिवासियों का अपमान
Image Credit: फाइल फोटो


Rajasthan Politics : केंद्र सरकार द्वारा मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किए जाने के फैसले पर राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह फैसला आदिवासी समाज की अस्मिता और देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले वीर आदिवासियों का अपमान है.

मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं होगा !

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डोटासरा ने कहा कि चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानगढ़ धाम को लेकर बड़े-बड़े वादे किए थे और आदिवासी समाज के बलिदान को सम्मान देने की बात कही थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने संसद में स्पष्ट कर दिया है कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया जा सकता.

गोविन्द सिंह डोटासरा का सोशल मीडिया पोस्ट

आदिवासी समाज के सम्मान का प्रतीक है मानगढ़ धाम- डोटासरा

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव के समय आदिवासी समाज के सम्मान की बात करती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद अपने वादों से पीछे हट जाती है. डोटासरा ने कहा कि मानगढ़ धाम केवल एक स्थल नहीं, बल्कि आदिवासी स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान का प्रतीक है. इतिहास और शहीदों के सम्मान को नकारना देश के अमर बलिदानियों का अपमान है.

दरअसल, संसद में एक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने बताया कि मानगढ़ धाम पुरातात्विक मानकों पर राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने की आवश्यक शर्तों पर खरा नहीं उतरता. सरकार का तर्क है कि स्थल पर बड़े पैमाने पर आधुनिक निर्माण होने के कारण इसकी मूल पुरातात्विक विशेषताएं और प्रामाणिकता प्रभावित हुई हैं.

क्या है मानगढ़ धाम ?

बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम, ऐतिहासिक और पवित्र आदिवासी तीर्थ स्थल है. जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहा जात है. 17 नवंबर को 1913 को गोविंद गुरु के नेतृत्व में जमा लगभग 1500 भील आदिवासियों ने यहां बलिदान दिया था.

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प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल की जिम्मेदारी संभाल रही है. टीवी और डिजिटल मीडिया में 15 साल से ज्यादा का अनुभव हैं. इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी काम कर चुकी हैं. Pragati.Pant@india.com ईमेल के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप एक्स (https://x.com/zeerajasthan_) और फेसबुक पर (https://www.facebook.com/ZeeRajasthanNews) पर क्लिक कर सकते हैं.
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