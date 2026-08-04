/मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने से केंद्र का इनकार, डोटासरा बोले- आदिवासियों का अपमान

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Rajasthan Politics : केंद्र सरकार द्वारा मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किए जाने के फैसले पर राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह फैसला आदिवासी समाज की अस्मिता और देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले वीर आदिवासियों का अपमान है.
मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं होगा !
डोटासरा ने कहा कि चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानगढ़ धाम को लेकर बड़े-बड़े वादे किए थे और आदिवासी समाज के बलिदान को सम्मान देने की बात कही थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने संसद में स्पष्ट कर दिया है कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया जा सकता.
आदिवासी समाज के सम्मान का प्रतीक है मानगढ़ धाम- डोटासरा
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव के समय आदिवासी समाज के सम्मान की बात करती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद अपने वादों से पीछे हट जाती है. डोटासरा ने कहा कि मानगढ़ धाम केवल एक स्थल नहीं, बल्कि आदिवासी स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान का प्रतीक है. इतिहास और शहीदों के सम्मान को नकारना देश के अमर बलिदानियों का अपमान है.
दरअसल, संसद में एक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने बताया कि मानगढ़ धाम पुरातात्विक मानकों पर राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने की आवश्यक शर्तों पर खरा नहीं उतरता. सरकार का तर्क है कि स्थल पर बड़े पैमाने पर आधुनिक निर्माण होने के कारण इसकी मूल पुरातात्विक विशेषताएं और प्रामाणिकता प्रभावित हुई हैं.
क्या है मानगढ़ धाम ?
बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम, ऐतिहासिक और पवित्र आदिवासी तीर्थ स्थल है. जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहा जात है. 17 नवंबर को 1913 को गोविंद गुरु के नेतृत्व में जमा लगभग 1500 भील आदिवासियों ने यहां बलिदान दिया था.
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