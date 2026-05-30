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'सोने की खान' दुकान के नाम पर खूनी खेल, कैंपर से कार ठोकी कारोबारी पर लाठी-सरियों से हमला

जयपुर मानसरोवर में पत्रकार कॉलोनी इलाके में ब्रांड नेम को लेकर हिंसक संघर्ष हुई. बदमाशों ने एक कारोबारी की कार को कैंपर से टक्कर मारकर रोका और फिर लाठी-सरियों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया.

Edited byAshutosh SharmaReported byAshutosh Sharma
Published: May 30, 2026, 11:24 AM|Updated: May 30, 2026, 11:50 AM
'सोने की खान' दुकान के नाम पर खूनी खेल, कैंपर से कार ठोकी कारोबारी पर लाठी-सरियों से हमला
Image Credit: AI

Jaipur news : राजधानी जयपुर के मानसरोवर स्थित पत्रकार कॉलोनी इलाके में ब्रांड नेम को लेकर चल रहा विवाद हिंसक संघर्ष में बदल गया. बदमाशों ने एक कारोबारी की कार को कैंपर वाहन से टक्कर मारकर रोका और फिर लाठी-सरियों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया.

हमले में कारोबारी के हाथ और पैर टूट गए, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया.अजमेर जिले के केकड़ी निवासी राकेश कुमार जयपुर में इस्कॉन मंदिर के पास आर्टिफिशियल ज्वैलरी का कारोबार करते हैं. 28 मई की रात करीब 9:30 बजे वह दुकान बंद कर घर लौट रहे थे. इसी दौरान पत्रकार कॉलोनी क्षेत्र में कैंपर वाहन में सवार आरोपियों ने उनकी कार को पीछे से टक्कर मार दी. टक्कर लगने से कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई.

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आरोप है कि इसके बाद वाहन से उतरे बदमाशों ने राकेश को कार से बाहर खींच लिया और लोहे की सरियों व लाठियों से बेरहमी से हमला कर दिया. हमले में राकेश गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके हाथ-पैर में फ्रैक्चर हो गया. राहगीरों की सूचना पर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया.

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि राकेश पहले दिल्ली में आरोपी राजेश सांगवान और गिर्राज निठारवाल के साथ साझेदारी में कारोबार करते थे. बाद में विवाद होने पर राकेश अलग होकर जयपुर आ गए और ‘सोने की खान’ नाम से अपना व्यवसाय शुरू कर दिया. इसके बाद आरोपियों ने भी केसर चौराहे के पास मिलते-जुलते नाम से दुकान खोल ली.

दोनों पक्षों के बीच दुकान के नाम को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. आरोप है कि आरोपी लगातार राकेश पर दुकान का नाम बदलने का दबाव बना रहे थे और ऐसा नहीं करने पर जान से मारने की धमकियां भी दे रहे थे. घटना के बाद पीड़ित के भाई की शिकायत पर पत्रकार कॉलोनी थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.


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