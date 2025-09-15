10 दिन से गंदे बदबूदार पानी के बीच दर्जनों गांव, लोग बोले- नर्क बना दी जिदंगी

Jaipur News : जयपुर के बगरू विधानसभा की जगन्नाथपुरा ग्राम पंचायत के रातल्या गांव के दर्जनों परिवारों के लोग प्रशासनिक लापरवाही के चलते नरकीय जीवन जीने को मजबूत है. दरअसल रातल्या गांव के पास करीब एक वर्ष पहले सांगानेर एनवायरों प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र (सीईटीपी) के पंपिंग स्टेशन नंबर 2 का निर्माण किया गया था.

लेकिन अभी करीब 10 दिन पहले इस सीईटीपी से मुहाना मोड के लिए डाली गई पाइप लाइन में लीकेज हो गया है, जिससे सीईटीपी का गन्दा और बदबूदार पानी आबादी क्षेत्र के एकत्रित हो गया है, कल कारखानों से निकलने वाले गंदे ओर बदबूदार अपशिष्ट के कारण आसपास रहने वाले दर्जनों परिवारों के सैकड़ों लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूत है.

तेज बदबू के कारण यहां से आमजन का गुजरना भी दुश्वार हो गया है, स्थानीय लोगों के बताया कि समस्या को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत करवाया गया, लेकिन कही कोई सुनवाई नहीं हुई ओर समस्या जस की तस बनी हुई है, दूषित पानी में मच्छर पनपने से बच्चों में जल जनित बीमारियों ने अपना असर दिखना शुरू कर दिया है.

जब किसी ने नहीं सुनी तो आज समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर अपना आक्रोश जाहिर किया और चेतावनी दी गई है कि जल्द समस्या का समाधान नहीं किया गया तो मजबूरन अनशन पर बैठना पड़ेगा. विकास कार्य तो दूर की बात है, जगन्नाथ पुरा ग्राम पंचायत तो बुनियादी सुविधाएं जैसे साफ सफाई तक लोगों को दे नहीं पा रही है. वैसे जहां ऑफिसों और घर में एससी लगा हो और उन्हे गंदे पानी से होने वाली बीमारी या डेंगू मलेरिया की चिंता क्यों होगी ? उम्मीद है इस खबर के बाद ही सही दर्जनों गांव के लोगों को साफ वातावरण में जीने का सुख मिल सकेगा.

