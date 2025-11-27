Zee Rajasthan
केकड़ी-अजमेर में धड़ल्ले से चल रहा ओवरलोडिंग का खेल, क्षमता से दोगुना तक भरा जा रहा खनिज!

Jaipur News: राजस्थान में एक तरफ जहां परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर दिख रहा है. विभाग द्वारा ओवरलोडिंग को रोकने और ट्रैफिक नियमों की पालना को लेकर सख्ती दिखाई जा रही है, लेकिन इसके विपरीत खान विभाग खुलेआम ओवरलोडिंग को बढ़ावा दे रहा है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Kashi Ram
Published: Nov 27, 2025, 04:28 PM IST | Updated: Nov 27, 2025, 04:28 PM IST

Jaipur News: राजस्थान में एक तरफ जहां परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर दिख रहा है. विभाग द्वारा ओवरलोडिंग को रोकने और ट्रैफिक नियमों की पालना को लेकर सख्ती दिखाई जा रही है, लेकिन इसके विपरीत खान विभाग खुलेआम ओवरलोडिंग को बढ़ावा दे रहा है. खान विभाग के अधीन खानों से धड़ल्ले से क्षमता से दोगुना तक खनिज भरा जा रहा है.

आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 4 नवंबर को निर्देश दिए थे कि राज्य में सड़क हादसों को रोकने के लिए सभी सरकारी विभागों को समन्वय से कार्य करना होगा. परिवहन विभाग, पुलिस, एनएचएआई, चिकित्सा विभाग सहित सभी प्रमुख विभागों को प्रदेश में सड़क हादसों को रोकने की दिशा में काम करने के निर्देश दिए थे.

मुख्यमंत्री ने जयपुर के हरमाड़ा में हुए डंपर हादसे पर गहरा दुख जताया था, लेकिन इन दिनों अजमेर के केकड़ी क्षेत्र में संचालित मार्बल खदानों से ट्रेलरों में क्षमता से दोगुना तक मार्बल खंडा भरा जा रहा है. दरअसल खान विभाग के अधीन आने वाली नाडी, सांवर आदि इलाकों में मार्बल की कई खदानें संचालित हैं. इन खदानों से भरा जाने वाला मार्बल खंडा अक्सर ओवरलोड ही भरा जाता है.

स्थिति यह है कि ट्रक या ट्रेलर की जितनी क्षमता होती है, उससे दोगुने तक वजन का मार्बल खंडा इन ट्रेलरों में लाद दिया जाता है. ऐसे ओवरलोड मार्बल ट्रेलरों से अक्सर हादसे की आशंका बनी रहती है. रोचक बात यह है कि खान विभाग के अधिकारियों ने इन लीज होल्डर्स को खुली छूट दी हुई है. खान विभाग के अधिकारी मार्बल खदानों से ओवरलोड माल भरे जाने पर लीज होल्डर्स को नोटिस देने तक की कार्रवाई भी नहीं करते.

केस वाइज समझिए, कितना ओवरलोड भरा जा रहा मार्बल खंडा

ट्रेलर RJ02GC6274 की क्षमता 54 टन, इसमें 14.650 टन ट्रेलर का वजन, इस तरह ट्रेलर 39.350 टन का खनिज ले जाने के लिए अधिकृत है. लेकिन 22 नवंबर रात 10:36 बजे इसका 62.76 टन का रवन्ना जारी किया गया. केकड़ी के नाडी क्षेत्र में लैसी रामचन्द्र चौधरी ने 23.41 टन ओवरलोड मार्बल खंडा भरा. ट्रेलर RJ29GB5725 की क्षमता 55 टन, ट्रेलर का अनलेडन वेट 17.500 टन, यानी ट्रेलर अधिकतम 37.500 टन वजन ले जाने के लिए अधिकृत है. लेकिन 24 नवंबर दोपहर 1:51 बजे इसमें 63.45 टन मार्बल खंडा भर दिया.

केकड़ी के नाडी क्षेत्र में इनानी मार्बल एंड माइंस ने भरा ओवरलोड मार्बल. ट्रेलर की क्षमता से 25.95 टन ओवरलोड मार्बल था. ट्रेलर RJ05GC1578 की क्षमता 45.500 टन, ट्रेलर का वजन 17.770 टन है. यानी ट्रेलर अधिकतम 27.730 टन वजन ले जाने के लिए अधिकृत है. 24 नवंबर शाम 7:45 बजे इसमें 57.91 टन मार्बल खंडा भर दिया गया. सांवर, केकड़ी के लेसी बबीता गुप्ता ने 30.18 टन ओवरलोड भरा.

यानी ट्रेलर की क्षमता से भी दोगुना 109 फीसदी अधिक ओवरलोड ट्रेलर भरा. ट्रेलर RJ02GC6029 की क्षमता 54 ट्रेन, ट्रेलर का वजन 17.820 टन है. यानी ट्रेलर अधिकतम 36.180 टन वजन ले जा सकता है. 25 नवंबर शाम 7:46 बजे केकड़ी के नाडी में इनानी मार्बल्स ने ओवरलोड भरा. कुल 56.24 टन मार्बल खंडा भरा, इसमें 20.06 टन ओवरलोड पाया गया.

ट्रेलर RJ02GC6275 की क्षमता 54 टन, ट्रेलर का वजन 17.850 टन है. यानी ट्रेलर अधिकतम 36.150 टन वजन ले जाने के लिए अधिकृत है. 23 नवंबर को सुबह 8:49 बजे 56.23 टन मार्बल खंडा भरा गया. सांवर, केकड़ी के लेसी अशोक गुप्ता ने 20.08 टन ओवरलोड भरा. खान अफसर बोले- हमारी जिम्मेदारी केवल रॉयल्टी वसूलना है.

इन उदाहरणों से साफ समझा जा सकता है कि ट्रकों की क्षमता से भी दो गुना या उससे भी ज्यादा माल भरा जा रहा है. इस मामले में परिवहन विभाग के अधिकारी ई-रवन्ना के रिकॉर्ड के आधार पर चालान जनरेट कर देते हैं, लेकिन हाईवे पर दौड़ते इन यमदूतों को रोकने की कार्रवाई उनके द्वारा भी नहीं की जाती.

अक्सर ऐसे ट्रकों को ऑनलाइन चालान काटकर छोड़ दिया जाता है. जिस चालान को वाहन मालिक एक साथ एमनेस्टी योजना में भुगतते हैं. जबकि नियमानुसार होना यह चाहिए कि ओवरलोड माल को उतारने के बाद ही ट्रेलर को आगे चलने की अनुमति दी जा सकती है.

इस मामले में जब ज़ी मीडिया ने सांवर, अजमेर के सहायक खनि अभियंता मनोज तंवर से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य अधिक रॉयल्टी वसूली का है. यदि कहीं रॉयल्टी चोरी हो रही है तो हम चैक करते हैं. ओवरलोड माल परिवहन पर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है. जब उनसे पूछा गया कि इन ओवरलोड वाहनों से सड़क हादसे होते हैं, तो उन्होंने कहा कि इसे रोकने के लिए परिवहन विभाग जिम्मेदार है.

