राजस्थान में 50 हजार से ज्यादा पेंशनर्स पर गिरी गाज! मार्च से बंद हो सकती है पेंशन, जानिए क्या है वजह

Rajasthan pension Update: राजस्थान में 50 हजार से अधिक पेंशनर्स की पेंशन पर खतरा मंडरा रहा है. तय समय सीमा तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कराने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनधारकों की पेंशन रोकने की तैयारी है. विभागीय आंकड़ों के अनुसार, अंतिम तिथि 31 जनवरी तक 53,258 पेंशनर्स ने सत्यापन नहीं कराया. ऐसे पेंशनर्स को फरवरी की पेंशन तो मिलेगी, लेकिन मार्च से पेंशन बंद कर दी जाएगी.
 

Published: Feb 04, 2026, 08:37 AM IST | Updated: Feb 04, 2026, 08:37 AM IST

Rajasthan pension Update: राजस्थान में पेंशन पाने वाले हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनधारकों के लिए बड़ी चिंता की खबर सामने आ रही है. प्रदेश में 50 हजार से अधिक पेंशनर्स की पेंशन पर संकट गहराता नजर आ रहा है. तय समय सीमा के भीतर जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कराने वाले पेंशनर्स की पेंशन रोकने की तैयारी की जा रही है.

वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार, जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित की गई थी. इसके बावजूद बड़ी संख्या में पेंशनर्स इस समय सीमा में आवश्यक प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके. विभागीय सूत्रों के मुताबिक, प्रदेश में कुल 5,89,745 पेंशनर्स पंजीकृत हैं, जिनमें से 53,258 पेंशनर्स ने निर्धारित तिथि तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कराया है. ऐसे पेंशनर्स अब सीधे तौर पर पेंशन रुकने के खतरे का सामना कर रहे हैं.

जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कराया तो रुक जाएगी पेंशन

जानकारी के अनुसार, जिन पेंशनर्स ने अब तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कराया है, उन्हें फरवरी माह की पेंशन तो मिल जाएगी, लेकिन मार्च में मिलने वाली पेंशन रोक दी जाएगी. इसके बाद जब तक संबंधित पेंशनर जीवन प्रमाण पत्र की प्रक्रिया पूरी नहीं कर लेते, तब तक उनकी पेंशन दोबारा शुरू नहीं होगी. यानी पेंशन बहाल कराने के लिए सत्यापन कराना अनिवार्य होगा.

उल्लेखनीय है कि सरकार ने पहले ही पेंशनर्स को राहत देते हुए जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ाई थी. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसार, राजस्थान में कुल 91.68 लाख पेंशनर्स हैं. इनमें से अब तक केवल 82.16 प्रतिशत, यानी लगभग 75.33 लाख पेंशनर्स का ही सत्यापन पूरा हो पाया है. आमतौर पर यह प्रक्रिया हर साल 31 दिसंबर तक पूरी कर ली जाती है, लेकिन इस बार बड़ी संख्या में पेंडेंसी रहने के कारण सरकार ने अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जनवरी कर दी थी.

जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करें

विभाग की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि तय समय सीमा में सत्यापन नहीं कराया गया, तो संबंधित पेंशनर के खाते में फरवरी के बाद पेंशन नहीं आएगी. ऐसे में अब भी जिन पेंशनर्स ने जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कराया है, उनके लिए जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करना जरूरी हो गया है, ताकि भविष्य में पेंशन रुकने जैसी परेशानी से बचा जा सके.

यह स्थिति न सिर्फ पेंशनर्स बल्कि उनके परिवारों के लिए भी चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि पेंशन ही उनकी आय का मुख्य स्रोत होती है.

