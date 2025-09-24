Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जयपुर एयरपोर्ट पर 10 करोड़ का गांजा जब्त, नाम है हाइड्रोपॉनिक वीड

Jaipur News : राजस्थान में डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 करोड़ का गांजा जब्त किया. दिल्ली के यात्री से ये बरामदगी हुई है.
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 24, 2025, 03:25 PM IST | Updated: Sep 24, 2025, 03:25 PM IST

Trending Photos

सांचौर में जलभराव का कहर! डूबे स्कूलों तक पहुंचने के रास्ते... बच्चे घरों में कैद
6 Photos
sanchore news

सांचौर में जलभराव का कहर! डूबे स्कूलों तक पहुंचने के रास्ते... बच्चे घरों में कैद

आयुर्वेद में मिला मोटापे का इलाज, चंद दिनों में वजन हो जाएगा कम!
6 Photos
jaipur news

आयुर्वेद में मिला मोटापे का इलाज, चंद दिनों में वजन हो जाएगा कम!

राजस्थान का वो मंदिर, जहां हवा में लटका पड़ा 500 टन वजन का पत्थर!
7 Photos
jodhpur News

राजस्थान का वो मंदिर, जहां हवा में लटका पड़ा 500 टन वजन का पत्थर!

जैसलमेर में नवरात्रि पर उमड़ा 'सफेद सारस' का झुंड, जानें क्यों माना जाता है शुभ संकेत!
7 Photos
Shardiya navratri 2025

जैसलमेर में नवरात्रि पर उमड़ा 'सफेद सारस' का झुंड, जानें क्यों माना जाता है शुभ संकेत!

जयपुर एयरपोर्ट पर 10 करोड़ का गांजा जब्त, नाम है हाइड्रोपॉनिक वीड

Jaipur News : जयपुर एयरपोर्ट पर थाईलैंड से आए यात्री के पास से 10 किलो से ज्यादा हाइड्रोपॉनिक गांजा जब्त हुआ. जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 10 करोड़ बतायी जा रही है. हाइड्रोपॉनिक गांजा एक किलो एक करोड़ तक का बिकता है. डीआरआई को खूफिया जानकारी मिली थी की जयपुर एयरपोर्ट पर कोई भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामान ला रहा है.

डीआरआई की टीम ने जयपुर एयरपोर्ट पर थाईलैंड से आए यात्री की तलाशी ली तो ये बरामदगी हो सकी है. जिसे कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. बताया जा रहा है आरोपी बैंकाक से दुबई होते हुए जयपुर आया था और एयरपोर्ट पर ही डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम ने उसे दबोचा.

टीम अब पकड़े गए यात्री के बैकग्राउंड को खंगाल रही है. माना जा रहा है कि पूछताछ में अंतराष्ट्रीय ड्रक तस्करी रैकेट में शामिल और लोगों के नाम का खुलासा हो सकता है. इतनी बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ की तस्करी और एक से दूसरे एयरपोर्ट पर बिना किसी परेशानी के यात्री के पहुंच जाने से सबको हैरान कर दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

नशीले पदार्थ की तस्करी पर क्या है सजा का प्रावधान
गांजा रखने पर उसकी मात्रा के आधार पर अलग अलग सजा हो सकती है. एनडीपीएस एक्स की धारा 20 के तहत एक किलो से कम मात्रा में गांजा रखने पर 6 से एक साल तक की सजा और आर्थिक जुर्माने के रूप में 10 हजार तक का जुर्माना लग सकता है

वहीं 1 किग्रा से 20 किग्रा के बीच गांजा रखने पर और दोषी पाये जाने पर 10 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना लग सकता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news