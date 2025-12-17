Zee Rajasthan
शादी के 12 साल बाद विवाहिता घर से लापता, CCTV फुटेज ने बढ़ाया शक

Kotputli Crime: कोटपूतली में गणेश विहार कॉलोनी से अचानक विवाहिता का लापता होने का मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार, टीबा बसई निवासी मनीष कुमार मीणा ने अपनी बहन संगीता मीणा के लापता होने को लेकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Amit kumar yadav
Published: Dec 17, 2025, 11:17 PM IST | Updated: Dec 17, 2025, 11:17 PM IST

शादी के 12 साल बाद विवाहिता घर से लापता, CCTV फुटेज ने बढ़ाया शक

Kotputli Crime: राजस्थान के कोटपूतली में गणेश विहार कॉलोनी से अचानक विवाहिता का लापता होने का मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार, टीबा बसई निवासी मनीष कुमार मीणा ने अपनी बहन संगीता मीणा के लापता होने को लेकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है.

रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि संगीता का विवाह 14 फरवरी 2013 को कोटपूतली के गणेश विहार कॉलोनी निवासी नवीन उर्फ पिंटू मीणा से हिंदू रीति-रिवाज से हुआ था. विवाह के बाद से ही संगीता को दहेज और पैसों की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था.

परिजनों के अनुसार नवीन शराब के नशे में अक्सर संगीता के साथ मारपीट करता आ रहा है. इस प्रताड़ना से परेशान होकर 10 जून 2023 को परिवार के लोग संगीता को मायके ले आए थे. बाद में 4 जुलाई 2023 को ससुराल पक्ष और समाज के लोगों ने भरोसा दिलाया कि आगे किसी तरह की मारपीट नहीं होगी, जिसके बाद संगीता को वापस भेजा गया.

आरोप है कि हालात में कोई सुधार नहीं हुआ और 15 दिसंबर 2025 की रात करीब 8.30 बजे नवीन ने शराब पीकर संगीता के साथ बेरहमी से मारपीट की उसे घर से बाहर निकाल दिया और सड़क पर भी लात-घूंसे व थप्पड़ों से पीटता हुआ घर की ओर लेकर गया.

परिजनों का दावा है कि इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके बाद से संगीता अचानक से गयाब हो गई है, जिसका कोई पता नहीं चल पा रहा है न तो वह ससुराल में है और न ही किसी रिश्तेदार के यहां और न ही मायके पहुंची. परिवार ने आशंका जता रहा है कि संगीता के साथ कोई गंभीर अनहोनी हो गई है, जिसको लेकर परिवार बहुत चिंतित है. पुलिस ने मनीष कुमार की रिपोर्ट के आधार पर गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया है. मामले की जांच शुरू कर दी गई है और संगीता की तलाश के प्रयास कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!

