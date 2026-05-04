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West Bengal election: बंगाल का 'मारवाड़ी' फैक्टर, आज नतीजों में गूंजेगी मारवाड़ियों की गूंज, क्या पलट जाएगी बाजी?

West Bengal election:  पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार मारवाड़ी समाज की भूमिका काफी चर्चा में है. पारंपरिक रूप से 'साइलेंट वोटर' माने जाने वाले मारवाड़ी समुदाय ने अब 'किंगमेकर' बनने की क्षमता दिखाई है.

Edited byAnsh RajUpdated byPragati Pant
Published: May 04, 2026, 08:39 AM|Updated: May 04, 2026, 08:46 AM
West Bengal election: बंगाल का 'मारवाड़ी' फैक्टर, आज नतीजों में गूंजेगी मारवाड़ियों की गूंज, क्या पलट जाएगी बाजी?
Image Credit: West Bengal Election

West Bengal Election: कोलकाता और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में इस बार मारवाड़ी समाज सुर्खियों में है. आमतौर पर 'बंगाली अस्मिता' vs 'बाहरी' के मुद्दे के बीच सिमटा रहने वाला मारवाड़ी समुदाय अब 'साइलेंट वोटर' से 'किंगमेकर' बनकर उभर रहा है.

कोलकाता की बड़ाबाजार, जोड़ासांको, भवानीपुर जैसी हाई-प्रोफाइल सीटों समेत औद्योगिक क्षेत्रों में मारवाड़ी वोटर्स की ताकत किसी भी पार्टी का रुख बदलने की क्षमता रखती है. व्यापार, सुरक्षा और आर्थिक नीतियों जैसे मुद्दों पर इस बार उन्होंने खुलकर अपनी ताकत दिखाई है. आज के चुनाव नतीजों में मारवाड़ी समाज की यह निर्णायक भूमिका साफ नजर आने वाली है.

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पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रवासी और हिंदी भाषी वोटर्स बन रहे गेम चेंजर
कोलकाता और पश्चिम बंगाल की राजनीति में हिंदी भाषी तथा प्रवासी मतदाताओं की भूमिका इस बार बेहद निर्णायक नजर आ रही है. खासकर कोलकाता, हावड़ा, उत्तर 24 परगना, बैरकपुर, हुगली, आसनसोल-दुर्गापुर और उत्तर बंगाल के चाय बागान क्षेत्रों में इनकी संख्या और प्रभाव काफी मजबूत है.

कोलकाता व आसपास की प्रमुख सीटें...
जोड़ासांको, बड़ा बाजार (पोस्ता) और भवानीपुर में मारवाड़ी, गुजराती, पंजाबी और उत्तर भारतीय मतदाताओं की अच्छी खासी आबादी है.
हावड़ा मध्य और हावड़ा उत्तर में भी मारवाड़ी और भोजपुरी भाषी वोटर्स का दबदबा है.


औद्योगिक क्षेत्र
भाटपाड़ा, जगदल, कमरहाटी, टीटागढ़, श्रीरामपुर और चंपदानी जैसी सीटों पर जूट मिलों और कारखानों में काम करने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवासी श्रमिकों की भारी आबादी है.

आसनसोल-दुर्गापुर कोयला बेल्ट
आसनसोल उत्तर, आसनसोल दक्षिण, कुल्टी और रानीगंज में झारखंड-बिहार से आए प्रवासियों का चुनावी प्रभाव काफी अधिक है.


उत्तर बंगाल
सिलीगुड़ी, फांसीदेवा और माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी क्षेत्रों में भी राजस्थानी, बिहारी और उत्तर भारतीय मतदाताओं की अच्छी संख्या है.इन सभी सीटों पर सुरक्षा, रोजगार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और स्थानीय मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति भी चुनावी बहस का केंद्र बनी हुई है. मारवाड़ी, भोजपुरी और पंजाबी समाज का इन क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक प्रभाव काफी मजबूत है, जिस कारण सभी राजनीतिक दल इन वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं.

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About the Author

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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