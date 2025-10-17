मारवाड़ी दिवाली पर करते हैं यह खास 'चोपड़ा पूजन', सालभर तिजोरी में बरसती है मां लक्ष्मी की कृपा!

Chopra Pujan: राजस्थान की पारंपरिक व्यापारी बिरादरी दिवाली की शाम एक विशेष पूजा करती है, जिसे 'चोपड़ा पूजन' कहा जाता है. यह पूजा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि आर्थिक रूप से भी शुभ मानी जाती है. चोपड़ा पूजन को व्यापार का नववर्ष माना जाता है क्योंकि इसी दिन नए खाते खोलकर नया साल आरंभ किया जाता है.
Jaipur News: राजस्थान में दिवाली सिर्फ रोशनी और मिठाइयों का त्योहार नहीं, बल्कि नई शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है. यहां की पारंपरिक व्यापारी बिरादरी दिवाली की शाम एक विशेष पूजा करती है, जिसे 'चोपड़ा पूजन' कहा जाता है. यह पूजा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि आर्थिक रूप से भी शुभ मानी जाती है. चोपड़ा पूजन को व्यापार का नववर्ष माना जाता है क्योंकि इसी दिन नए खाते खोलकर नया साल आरंभ किया जाता है.
चोपड़ा पूजन का आयोजन मुख्यतः राजस्थान के व्यापारिक शहरों जैसे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर और नागौर में बड़े धूमधाम से किया जाता है. दिवाली की शाम व्यापारी अपने दुकान, गोदाम या ऑफिस में विशेष रूप से सजावट करते हैं. हर जगह दीपों की रौशनी होती है, फूलों की माला से द्वार सजाए जाते हैं और गणेश-लक्ष्मी की मूर्तियां थाल में रखी जाती हैं. इसके बाद नया बही-खाता (लेजर बुक) निकाला जाता है, जिस पर लाल रोली से 'शुभ लाभ, श्री गणेशाय नमः' लिखा जाता है.
पुराना लेखा-जोखा समेटा जाता
माना जाता है कि चोपड़ा पूजन करने से आने वाले साल में व्यापार में सफलता, लाभ और स्थिरता बनी रहती है. इस दिन पुराना लेखा-जोखा समेटा जाता है और नई शुरुआत के लिए भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद लिया जाता है. पूजा के समय परिवार के बुजुर्ग या दुकान के मुखिया बही-खाते पर हल्दी, रोली और चावल से तिलक लगाते हैं. फिर पूरे परिवार के सदस्य दीपक जलाकर लक्ष्मी-गणेश की आरती करते हैं.
व्यापार संस्कृति की आत्मा
इस परंपरा का सबसे रोचक पहलू यह है कि चोपड़ा पूजन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि राजस्थान की व्यापार संस्कृति की आत्मा है. यह परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है. पुराने व्यापारी परिवार मानते हैं कि बिना चोपड़ा पूजन किए कोई भी नया व्यापारिक साल शुरू करना अशुभ माना जाता है.
लक्ष्मी और कुबेर की विशेष कृपा
ज्योतिषाचार्यों का भी कहना है कि दिवाली की अमावस्या की रात धनलाभ और नई शुरुआत के लिए सबसे शुभ मानी जाती है. इसी दिन लक्ष्मी और कुबेर की विशेष कृपा प्राप्त होती है. यही कारण है कि चोपड़ा पूजन के बाद व्यापारी अपने नए सौदे या निवेश की शुरुआत करते हैं.
चोपड़ा पूजन राजस्थान की आर्थिक आस्था और धार्मिक परंपरा का संगम है. यह सिर्फ खाता-बही की पूजा नहीं बल्कि मेहनत, विश्वास और समृद्धि का उत्सव है, जो हर मारवाड़ी और व्यापारी परिवार के दिल में गहराई से बसा है.
