/बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह का हुआ पीछा, मामला पहुंचा थाने तक , सवाल-क्या बदमाश नहीं जानते थे गाड़ी में कौन है ? जानते तो हिम्मत ना करते

Body Builder Priya Singh: राजधानी जयपुर में राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर के साथ हुई एक घटना ने एक बार फिर महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. यदि राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाली और फिटनेस की दुनिया में मजबूत छवि रखने वाली महिला खिलाड़ी भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, तो आम महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता स्वाभाविक है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है, लेकिन इस घटना ने शहर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

कौन हैं प्रिया सिंह?

राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह ने अपनी मेहनत और उपलब्धियों से प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश का नाम भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है. वह 2018 से 2020 तक लगातार तीन बार मिसेज राजस्थान का खिताब जीत चुकी हैं. इसके अलावा, उन्होंने थाईलैंड में आयोजित 39वीं अंतरराष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर भारत को गौरवान्वित किया. अपने करियर के दौरान बिकिनी फोटो को लेकर उठे विवादों और आलोचनाओं का भी उन्होंने डटकर सामना किया और अपनी प्रतिभा व उपलब्धियों के दम पर सभी सवालों का जवाब दिया.

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राजस्थान के बीकानेर की रहने वाली प्रिया सिंह की कहानी संघर्ष, साहस और आत्मविश्वास की मिसाल है. एक साधारण ग्रामीण परिवार में जन्मी प्रिया की महज 8 साल की उम्र में शादी हो गई. शादी के बाद वह दो बच्चों की मां बनीं, लेकिन उन्होंने अपनी परिस्थितियों को कभी अपनी पहचान बनने नहीं दिया. परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के साथ उन्होंने घर चलाने के लिए एक जिम में नौकरी शुरू की. यहीं से फिटनेस के प्रति उनका जुनून जागा. लगातार कड़ी मेहनत, अनुशासन और घंटों की ट्रेनिंग ने उन्हें बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में नई पहचान दिलाई.



पुरुषों के वर्चस्व वाले इस खेल में प्रिया ने अपनी अलग जगह बनाई और 2018, 2019 और 2020 में लगातार तीन बार 'मिस राजस्थान' बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का गोल्ड मेडल अपने नाम किया. उनकी यह उपलब्धि न केवल महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी, बल्कि यह भी साबित किया कि दृढ़ इच्छाशक्ति के आगे कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती. प्रिया सिंह का सफर घूंघट से बिकनी तक का रहा है. समाज की रूढ़ियों, आलोचनाओं और तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई और आज वे लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं.



नकाबपोश बदमाशों ने किया पीछा

जानकारी के अनुसार, राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह अपनी कार से जा रही थीं. इसी दौरान स्कॉर्पियो सवार कुछ नकाबपोश युवकों ने उनकी गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया. बताया जा रहा है कि बदमाशों ने अपने चेहरे कपड़े से ढक रखे थे. काफी देर तक पीछा किए जाने के बाद जब प्रिया सिंह को स्थिति संदिग्ध लगी तो उन्होंने अपनी कार रोककर उनका सामना करने की कोशिश की. हालांकि, उनके रुकते ही स्कॉर्पियो सवार युवक मौके से फरार हो गए.



जवाहर नगर थाने में दर्ज कराई शिकायत

घटना के बाद प्रिया सिंह ने पूरे मामले की शिकायत जयपुर के जवाहर नगर थाने में दर्ज कराई. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि स्कॉर्पियो और उसमें सवार लोगों की पहचान की जा सके. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा.



महिला सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता

यह मामला केवल एक महिला खिलाड़ी का नहीं, बल्कि राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा बड़ा सवाल भी बन गया है. सार्वजनिक स्थानों पर किसी महिला का पीछा किया जाना कानूनन गंभीर अपराध है. ऐसे मामलों में समय रहते कार्रवाई नहीं होने पर महिलाओं में असुरक्षा की भावना बढ़ सकती है. विशेषज्ञ भी मानते हैं कि स्टॉकिंग जैसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई और त्वरित जांच जरूरी है, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके.



जांच के बाद साफ होगी पूरी तस्वीर

फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच जारी है और आरोपियों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं. जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि पीछा करने के पीछे क्या मंशा थी. लेकिन इतना जरूर है कि इस घटना ने राजधानी जयपुर में महिला सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं. अब सभी की नजर पुलिस जांच और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई है.

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