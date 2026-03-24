जयपुर में शिव पुराण कथा में उमड़ा जनसैलाब, AI कैमरों से हाईटेक सुरक्षा में जुटी पुलिस

Shiv Puran Katha Jaipur: जयपुर के मानसरोवर स्थित वीटी ग्राउंड में आयोजित सात दिवसीय शिव पुराण कथा में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है. हर दिन करीब एक लाख श्रद्धालु कथा श्रवण के लिए पहुंच रहे हैं.
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Shiv Puran Katha Jaipur: राजस्थान की राजधानी जयपुर के मानसरोवर स्थित वीटी ग्राउंड में आयोजित सात दिवसीय शिव पुराण कथा में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है. हर दिन करीब एक लाख श्रद्धालु कथा श्रवण के लिए पहुंच रहे हैं. इतनी बड़ी भीड़ के बीच सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना जयपुर पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन पुलिस ने तकनीक और मुस्तैदी के दम पर पूरे आयोजन को सुरक्षित बनाए रखा है.
कार्यक्रम स्थल पर पहली बार जयपुर पुलिस ने एआई आधारित 5 हाईटेक कैमरे लगाए हैं, जो न सिर्फ भीड़ नियंत्रण में मदद कर रहे हैं, बल्कि संदिग्ध गतिविधियों पर भी पैनी नजर रख रहे हैं. इसके अलावा करीब 150 सीसीटीवी कैमरे पूरे परिसर में लगाए गए हैं, जो हर गतिविधि की मॉनिटरिंग कर रहे हैं.
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भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था के लिए करीब 1100 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. डीसीपी साउथ राजर्षि राज के नेतृत्व में मौके पर ही एक अस्थायी पुलिस कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां से पूरे आयोजन की लगातार निगरानी की जा रही है. कंट्रोल रूम में लगे स्क्रीन पर हर कोने की लाइव फीड देखी जा रही है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई संभव हो पा रही है.
सुरक्षा व्यवस्था में एडिशनल एसपी ललित किशोर शर्मा, एसीपी मानसरोवर आदित्य काकड़े और एसीपी अशोक नगर बालाराम के साथ साउथ जिले के सभी थानाधिकारी, डीएसटी और सीएसटी की टीमें लगातार तैनात हैं. जैसे-जैसे भीड़ बढ़ती है, पुलिस बल मौके पर सक्रिय रूप से तैनाती और निगरानी बढ़ा देता है.
जयपुर पुलिस की सतर्कता का ही परिणाम है कि हाल ही में कथा स्थल पर वारदात की फिराक में पहुंचे एक बड़े गिरोह को समय रहते दबोच लिया गया. यह गिरोह चैन स्नैचिंग और मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहा था, लेकिन पुलिस की तत्परता से एक बड़ी घटना टल गई.
डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसके लिए तकनीक और मैनपावर दोनों का समन्वय कर मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिससे अब तक आयोजन के दौरान एक भी अप्रिय घटना सामने नहीं आई है.
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