/कोटपूतली के केशवाना में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कई KM दूर तक दिखा धुएं का गुब्बार

Kotputli Fire Incident: राजस्थान के कोटपूतली में केशवाना रीको औद्योगिक क्षेत्र स्थित एग्रो लाइट कंपनी फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग इतनी तेज थी कि उसका धुआं कई किलोमीटर दूर से साफ दिखाई दे रहा था, जिससे आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल बन गया.

घटना की सूचना मिलते ही फायरब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. आग बुझाने के दौरान दमकल कर्मियों को काफी प्रयास करने पड़े, लेकिन समय रहते स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया. मौके पर सरुंड थानाधिकारी यशपाल सिंह और पनियाला थानाधिकारी रणवीर सिंह मील पुलिस टीम के साथ मौजूद रहे और हालात पर नजर बनाए रखी.

प्रशासन की तत्परता के चलते बड़ा हादसा टल गया. फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन प्राथमिक तौर पर कंपनी प्रबंधन की लापरवाही से आगजनी की घटना बताई जा रही है. कंपनी के अंदर सुरक्षा मापदंड की कमी भी सामने आ रही है. हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.



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हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र के गांव गुडिया की रोही में नशे की हालत में हुए विवाद ने एक मजदूर की जान ले ली. खेत में ट्रॉली से तूड़ी उतारने के दौरान मामूली कहासुनी में आरोपी गुरतेज सिंह ने साथी मजदूर सुखा सिंह की तंगली मारकर हत्या कर दी.

रविवार सुबह खेत में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. मृतक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने बीएनएस 2023 की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस उप अधीक्षक रमेश माचरा मामले की जांच कर रहे हैं. मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है.