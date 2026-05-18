/शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने बगरू में मचाई तबाही, कपड़े और फर्नीचर की दुकानों को पहुंचा भारी नुकसान

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Congress Protest: जयपुर के बगरू कस्बे के रीको रोड पर स्थित कपड़े की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई. आग तेजी से फैलते हुए पास की फर्नीचर शॉप और प्रॉपर्टी ऑफिस को भी अपनी चपेट में ले ली.
Petrol Diesel Price Hike: राजधानी जयपुर के बगरू कस्बे के पास रीको रोड पर स्थित एक कपड़े की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी विकराल रूप में फैली कि पास ही स्थित फर्नीचर शॉप और प्रॉपर्टी ऑफिस भी आग की चपेट में आ गए. देखते ही देखते पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.
आग ने लिया विकराल रूप
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सबसे पहले कपड़े की दुकान में आग लगी. कपड़ों के सामान में आग तेजी से फैलने के कारण आग ने पल भर में विकराल रूप धारण कर लिया. पास की दुकानों में रखा फर्नीचर और अन्य सामान भी जलकर राख हो गया. आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई.
लाखों का नुकसान
इस आगजनी की घटना में दुकानदारों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है. प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, कपड़े, फर्नीचर और प्रॉपर्टी ऑफिस में रखे सामान सहित कुल मिलाकर लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. आग इतनी तेजी से फैली कि दमकल टीम के पहुंचने से पहले ही काफी सामान जलकर खाक हो चुका था.
दमकल की कड़ी मशक्कत
स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी. दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का अभियान शुरू किया. स्थानीय युवाओं और दुकानदारों ने भी पानी और अन्य संसाधनों से दमकल कर्मियों की मदद की. कड़ी मशक्कत के बाद करीब एक घंटे की मेहनत से आग पर काबू पाया जा सका.
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