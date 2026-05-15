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ATM में माचिस की तीली लगाई और निकाल लिए हजारों रुपये, जयपुर में अनोखे तरीके मशीन को ठगा

Jaipur ATM Theft:  राजधानी जयपुर के माणक चौक थाना इलाके में एटीएम मशीन से ठगी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां बैंक के ATM बूथ में लगी कैश डिपोजिट मशीन (CDM) से दो बदमाशों ने माचिस की तीली लगाकर रुपए निकाल लिए और मौके से फरार हो गए.

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 15, 2026, 04:14 PM|Updated: May 15, 2026, 04:14 PM
ATM में माचिस की तीली लगाई और निकाल लिए हजारों रुपये, जयपुर में अनोखे तरीके मशीन को ठगा
Image Credit: Jaipur ATM Theft

Rajasthan Crime News: राजधानी जयपुर में ATM मशीन से ठगी का एक अनोखा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. माणक चौक थाना क्षेत्र के एक बैंक ATM बूथ में लगी कैश डिपॉजिट मशीन (CDM) से दो बदमाशों ने माचिस की तीली का इस्तेमाल कर हजारों रुपये निकाल लिए.

दो अज्ञात युवकों ने ATM बूथ में घुसकर बड़ी चालाकी से मशीन के सेंसर को माचिस की तीली फंसाकर प्रभावित किया और मशीन से नकद राशि निकाल ली. पूरी घटना ATM बूथ के अंदर लगे CCTV कैमरों में साफ-साफ कैद हो गई है. वारदात के बाद दोनों आरोपी आराम से मौके से फरार हो गए.

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पुलिस पहुंची मौके पर
घटना की सूचना मिलते ही माणक चौक थानाप्रभारी राकेश ख्यालिया अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे. उन्होंने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर घटनास्थल का जायजा लिया और CCTV फुटेज को कब्जे में ले लिया. बैंक मैनेजर अमित ने माणक चौक थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है.

ठगी की तकनीक
शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला कि बदमाशों ने कैश डिपॉजिट मशीन में माचिस की तीली फंसाकर सेंसर को ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद मशीन ने पैसे निकाल दिए. यह तरीका बेहद सरल लेकिन प्रभावी था, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को भी चकमा दिया गया.


जांच में तेजी
माणक चौक पुलिस अब CCTV फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है. फुटेज में दोनों युवकों के चेहरे साफ नजर आ रहे हैं. पुलिस आसपास के इलाकों में छापेमारी कर रही है और तकनीकी सहायता से मोबाइल लोकेशन और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस मामले में आईटी एक्ट और धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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