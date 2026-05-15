/ATM में माचिस की तीली लगाई और निकाल लिए हजारों रुपये, जयपुर में अनोखे तरीके मशीन को ठगा

Rajasthan Crime News: राजधानी जयपुर में ATM मशीन से ठगी का एक अनोखा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. माणक चौक थाना क्षेत्र के एक बैंक ATM बूथ में लगी कैश डिपॉजिट मशीन (CDM) से दो बदमाशों ने माचिस की तीली का इस्तेमाल कर हजारों रुपये निकाल लिए.

दो अज्ञात युवकों ने ATM बूथ में घुसकर बड़ी चालाकी से मशीन के सेंसर को माचिस की तीली फंसाकर प्रभावित किया और मशीन से नकद राशि निकाल ली. पूरी घटना ATM बूथ के अंदर लगे CCTV कैमरों में साफ-साफ कैद हो गई है. वारदात के बाद दोनों आरोपी आराम से मौके से फरार हो गए.

Add Zee News as a Preferred Source



पुलिस पहुंची मौके पर

घटना की सूचना मिलते ही माणक चौक थानाप्रभारी राकेश ख्यालिया अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे. उन्होंने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर घटनास्थल का जायजा लिया और CCTV फुटेज को कब्जे में ले लिया. बैंक मैनेजर अमित ने माणक चौक थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है.

ठगी की तकनीक

शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला कि बदमाशों ने कैश डिपॉजिट मशीन में माचिस की तीली फंसाकर सेंसर को ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद मशीन ने पैसे निकाल दिए. यह तरीका बेहद सरल लेकिन प्रभावी था, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को भी चकमा दिया गया.



जांच में तेजी

माणक चौक पुलिस अब CCTV फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है. फुटेज में दोनों युवकों के चेहरे साफ नजर आ रहे हैं. पुलिस आसपास के इलाकों में छापेमारी कर रही है और तकनीकी सहायता से मोबाइल लोकेशन और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस मामले में आईटी एक्ट और धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!