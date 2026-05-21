/राजस्थान में बनेगा माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, हजारों कलाकारों को मिलेगा रोजगार

Rajasthan News: प्रदेश की माटी कला से जुडे़ कलाकारों की कला को वैश्विक मंच तक पहुंचाने के लिए माटी कला सेंटर ऑफ एक्सिलेंस बनाया जाएगा. श्रीयादे माटी कला बोर्ड अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक ने प्रेसवार्ता कर बताया कि बजट घोषणा वर्ष 2024-25 में की गई थी. राज्य सरकार ने पिछले दो बर्षो की बजट घोषणाओं को पूरा करने के लिए पिछले 10 सालों से ज्यादा कला माटी बोर्ड को बजट दिया गया.

माटी कला से जुडे़ कलाकारों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए माटी कला बोर्ड द्वारा प्रयास किया जा रहा है. श्रीयादे माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि कला बोर्ड द्वारा दो वर्षों में किए गए उत्कृष्ट कार्यों और सरकार की योजनाओं का समावेश करते हुए ‘‘माटी राजस्थान री‘‘ पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किया गया.

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श्रीयादे माटी कला बोर्ड द्वारा प्रदेश की विभिन्न माटी कला विधाओं में उत्कृष्ट 45 कलाकारों को माटी के लाल पुरुस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें कलाकारों को मैडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया. आपको बता दें माटी कला सेंटर ऑफ एक्सिलेंस बनाए जाने की बजट घोषणा वर्ष 2024-25 में की गई थी.

श्रीयादे माटी कला बोर्ड द्वारा छठी गवर्निंग बोर्ड बैठक में रीको बिचून जयपुर में माटी कला सेंटर ऑफ एक्सिलेंस बनाये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया. यह बजट घोषणा अब जल्द पूरी हो सकेगी. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने से माटी कलाकारों के लिए आधुनिक तकनीक के माध्यम से नये रोजगार के द्वार खुलेंगे.

बजट घोषणा वर्ष 2026-27 के तहत झालामण्ड जोधपुर में प्रजापत-कुम्हार समाज की आराध्या और कुल देवी श्रीयादे माता का पैनोरमा बनाये जाने की घोषणा के लिए मुख्यमंत्री का समाज की ओर से हार्दिक आभार जताया गया. इस घोषणा से माटी कलाकार प्रजापति समाज में नई उर्जा का संचार हुआ है. श्रीयादे माटी कला बोर्ड की षष्टम गवर्निंग बोर्ड बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए.

श्रीयादे माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक ने बताया कि माटी कला पर्यावरण हितेषी है. मिट्टी के उत्पाद पकाने की आवा-कजावा पद्धति भी पर्यावरण हितेषी है. माटी कला ना सिर्फ मानव जाति के लिए उपयोगी है, बल्कि पषु-पक्षियों के लिए भी बहुत उपयोगी है. गर्मी के मौसम में पक्षियों और छोटे जानवरों के लिए परिण्डे लगाकर हम परोपकार का कार्य कर सकते हैं.

