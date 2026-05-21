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राजस्थान में बनेगा माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, हजारों कलाकारों को मिलेगा रोजगार

Rajasthan News: राजस्थान की माटी कला से जुडे़ कलाकारों की कला को वैश्विक मंच तक पहुंचाने के लिए माटी कला सेंटर ऑफ एक्सिलेंस बनाया जाएगा. श्रीयादे माटी कला बोर्ड अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक ने प्रेसवार्ता कर बताया कि बजट घोषणा वर्ष 2024-25 में की गई थी.

Edited byAman SinghReported byDamodar prasad raigar
Published: May 21, 2026, 11:35 PM|Updated: May 21, 2026, 11:35 PM
राजस्थान में बनेगा माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, हजारों कलाकारों को मिलेगा रोजगार
Image Credit: Rajasthan Pottery Art Center of Excellence

Rajasthan News: प्रदेश की माटी कला से जुडे़ कलाकारों की कला को वैश्विक मंच तक पहुंचाने के लिए माटी कला सेंटर ऑफ एक्सिलेंस बनाया जाएगा. श्रीयादे माटी कला बोर्ड अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक ने प्रेसवार्ता कर बताया कि बजट घोषणा वर्ष 2024-25 में की गई थी. राज्य सरकार ने पिछले दो बर्षो की बजट घोषणाओं को पूरा करने के लिए पिछले 10 सालों से ज्यादा कला माटी बोर्ड को बजट दिया गया.

माटी कला से जुडे़ कलाकारों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए माटी कला बोर्ड द्वारा प्रयास किया जा रहा है. श्रीयादे माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि कला बोर्ड द्वारा दो वर्षों में किए गए उत्कृष्ट कार्यों और सरकार की योजनाओं का समावेश करते हुए ‘‘माटी राजस्थान री‘‘ पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किया गया.

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श्रीयादे माटी कला बोर्ड द्वारा प्रदेश की विभिन्न माटी कला विधाओं में उत्कृष्ट 45 कलाकारों को माटी के लाल पुरुस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें कलाकारों को मैडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया. आपको बता दें माटी कला सेंटर ऑफ एक्सिलेंस बनाए जाने की बजट घोषणा वर्ष 2024-25 में की गई थी.

श्रीयादे माटी कला बोर्ड द्वारा छठी गवर्निंग बोर्ड बैठक में रीको बिचून जयपुर में माटी कला सेंटर ऑफ एक्सिलेंस बनाये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया. यह बजट घोषणा अब जल्द पूरी हो सकेगी. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने से माटी कलाकारों के लिए आधुनिक तकनीक के माध्यम से नये रोजगार के द्वार खुलेंगे.

बजट घोषणा वर्ष 2026-27 के तहत झालामण्ड जोधपुर में प्रजापत-कुम्हार समाज की आराध्या और कुल देवी श्रीयादे माता का पैनोरमा बनाये जाने की घोषणा के लिए मुख्यमंत्री का समाज की ओर से हार्दिक आभार जताया गया. इस घोषणा से माटी कलाकार प्रजापति समाज में नई उर्जा का संचार हुआ है. श्रीयादे माटी कला बोर्ड की षष्टम गवर्निंग बोर्ड बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए.

श्रीयादे माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक ने बताया कि माटी कला पर्यावरण हितेषी है. मिट्टी के उत्पाद पकाने की आवा-कजावा पद्धति भी पर्यावरण हितेषी है. माटी कला ना सिर्फ मानव जाति के लिए उपयोगी है, बल्कि पषु-पक्षियों के लिए भी बहुत उपयोगी है. गर्मी के मौसम में पक्षियों और छोटे जानवरों के लिए परिण्डे लगाकर हम परोपकार का कार्य कर सकते हैं.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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