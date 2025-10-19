Zee Rajasthan
राजस्थान में यूपी की तरह दिवाली पर मीट दुकानें बंद, पढ़ें पूरी खबर

Diwali 2025: राजस्थान में दिवाली को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. उत्तर प्रदेश के बाद अब राजस्थान के जयपुर में भी दीपावली के शुभ अवसर पर मीट की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया है.

Published: Oct 19, 2025, 06:11 PM IST | Updated: Oct 19, 2025, 06:11 PM IST

दरअसल जयपुर ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर ने यह आदेश जारी करते हुए कहा कि यह फैसला हिंदू धर्म की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए लिया गया है. यह पहली बार है जब दीपावली के दिन जयपुर में मीट की दुकानें बंद रखने का निर्देश दिया गया है.

मेयर सौम्या गुर्जर ने स्पष्ट किया कि दीपावली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है और इस दौरान शुद्धता और धार्मिक भावना का विशेष महत्व होता है. इसीलिए 5 दिन तक चलने वाले दीपोत्सव के दौरान मीट की दुकानों पर रोक लगाई गई है. यह निर्णय समाज में सद्भावना और सम्मान की भावना बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है.

ये हैं आदेश के प्रमुख बिंदु

दीपावली के दिन सभी मीट की दुकानें बंद रहेंगी. नॉनवेज होटल और रेस्टोरेंट्स को नॉनवेज डिस्प्ले नहीं करने का निर्देश दिया गया. साथ ही साफ-सफाई के विशेष निर्देश गए हैं. मीट की दुकानों पर "हलाल" और "झटका" लिखना अनिवार्य है. आदेश न मानने पर लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी गई.

मेयर मुनेश गुर्जर ने यह भी बताया कि जयपुर की करीब 400 मीट की दुकानों पर "हलाल" और "झटका" लेबल लिखा गया है, जहां ये लेबल नहीं थे, वहां नगर निगम की टीम ने खुद जाकर स्प्रे से लिखवाया. यह फैसला उपभोक्ता को स्पष्ट जानकारी देने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लिया गया है.

मीट दुकानों के कई मालिकों ने इस फैसले का स्वागत किया है. हालांकि, कुछ दुकानदारों ने बताया कि दीपावली के दिन मीट की बिक्री ज्यादा होती है. ऐसे में नुकसान जरूर होगा, लेकिन वे धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हैं. कुछ ने यह भी कहा कि दीपावली दो दिन मनाई जाती है, जिससे तारीख को लेकर भ्रम की स्थिति है.

इस प्रकार के निर्णय न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं. जयपुर जैसे सांस्कृतिक शहर में यह कदम सार्वजनिक व्यवस्था और धार्मिक सौहार्द को बनाए रखने में मदद करेगा.

दीपावली पर मीट की दुकानें बंद रहेंगी. निगम ग्रेटर और हैरिटेज क्षेत्र में दुकानें बंद रहेंगी. दीपावली पर स्लाटर हाउस भी बंद रहेंगे. मीट की दुकानें खुलने पर जुर्माने और सीज का प्रावधान है. नगर निगम क्षेत्र में गणतंत्र दिवस, शहीद दिवस, महाशिवरात्रि, महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, स्वाधीनता दिवस, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, अनंत चतुदर्शी, गांधी जयंती और कार्तिक पूर्णिमा को बंद रहती हैं. लेकिन इस बार पूरे प्रदेश में दीपावली, देवउठनी एकादशी के अवसर पर भी मीट की दुकानें बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं.

