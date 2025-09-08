सुधांश पंत की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय पंच गौरव समिति की पहली बैठक

Rajasthan News: राज्य सरकार के फ्लैगशिप पंच गौरव कार्यक्रम को लेकर सचिवालय में एक अहम बैठक हुई. मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में हुई इस पहली राज्य स्तरीय बैठक में साफ संकेत दिया गया कि अब यह योजना सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि गांव से लेकर शहर तक हर स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग होगी.

बैठक में सामने आया कि जिलों से 406 करोड़ की कार्ययोजनाएं मिल चुकी हैं. जिनमें से 86.18 करोड़ का बजट तत्काल जिलों को आवंटित करने पर सहमति बनी. वहीं 100 करोड़ की राशि को विभिन्न मदों में पुनर्विनियोजित करने का प्रस्ताव भी एजेंडे में रहा. इसके अलावा प्रत्येक संभाग के जिलों को 50 लाख और अन्य जिलों को 25 लाख अनटाइड फंड देने का निर्णय लिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कार्यक्रम के पांच मुख्य स्तंभ उपज, वनस्पति प्रजाति, उत्पाद, पर्यटन स्थल और खेल को लेकर विभागीय जिम्मेदारियां बांटी गई हैं. कृषि, वन, उद्योग, पर्यटन और खेल विभाग अब जिले-दर-जिले विशेष पहचान गढ़ने में जुटेंगे. मुख्य सचिव पंत ने निर्देश दिए कि उपखंड स्तर तक नियमित समीक्षा हो, योजनाएं समयबद्ध तरीके से लागू हों.

पंचायत स्तर पर विशेष अभियान चलाकर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच बनाई जाए. उन्होंने साफ कहा कि बजट और प्रावधान जनता तक समय पर और पारदर्शिता से पहुंचे, यही असली सफलता होगी. आयोजना विभाग के निदेशक विनेश सिंघवी ने बताया कि यह कार्यक्रम 17 दिसंबर 2024 से शुरू होकर बजट घोषणा 2025-26 में 550 करोड़ के प्रावधान के साथ राज्य की पहचान बन चुका है.

अब लक्ष्य हर जिले की अपनी खास ब्रांडिंग और राष्ट्रीय-वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठा है. बैठक में प्रमुख सचिव पर्यटन राजेश कुमार यादव, प्रमुख सचिव वित्त वैभव गालरिया, खेल सचिव नीरज के पवन, आयुक्त कृषि चिन्मयी गोपाल और वन विभाग की अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक टीजे कविथा सहित तमाम उच्च अधिकारी मौजूद रहे.