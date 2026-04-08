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जयपुर में 23 से 25 मई तक होगा मेगा एग्रीटेक इवेंट, 75 हजार किसान होंगे शामिल, जानें पूरी डिटेल

Global Rajasthan Agritech Meet 2026: ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट-2026 के आयोजन को लेकर बुधवार को पंत कृषि भवन में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में 10 अप्रैल को जयपुर में प्रस्तावित कर्टन रेजर कार्यक्रम तथा देश के विभिन्न शहरों में आयोजित होने वाले रोड शो की तैयारियों की समीक्षा की गई.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByKashi Ram
Published:Apr 08, 2026, 08:33 PM IST | Updated:Apr 08, 2026, 08:33 PM IST

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Global Rajasthan Agritech Meet 2026: राजस्थान में कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने वाले ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट-2026 के आयोजन को लेकर बुधवार को पंत कृषि भवन में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की प्रमुख सचिव मंजू राजपाल ने की.

बैठक में 10 अप्रैल को जयपुर में प्रस्तावित कर्टन रेजर कार्यक्रम तथा देश के विभिन्न शहरों में आयोजित होने वाले रोड शो की तैयारियों की समीक्षा की गई. मंजू राजपाल ने कहा कि ग्राम-2026 प्रदेश में कृषि नवाचार, अत्याधुनिक तकनीकों और बड़े निवेश को आकर्षित करने का ऐतिहासिक अवसर है, जो किसानों की आय में वृद्धि, सतत कृषि विकास और वैश्विक स्तर पर राजस्थान की पहचान को सुदृढ़ करेगा.

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उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए. कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि 23 से 25 मई तक जयपुर में होने वाला यह आयोजन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कृषि क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों को एक मंच पर लाएगा.

ग्राम के आयोजन में कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित 13 विभाग भाग लेंगे, जिससे किसानों एवं पशुपालकों को एक ही मंच पर सभी लाभ मिल सकेंगे. बैठक में आयुक्त उद्यानिकी श्वेता चौहान, निदेशक कृषि विपणन राजेश कुमार चौहान सहित कृषि एवं संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.

इसलिए महत्वपूर्ण है आयोजन

आयोजन में 75 हजार से अधिक किसान शामिल होंगे. 250 से अधिक प्रदर्शकों के जुटने की उम्मीद है. भारत एवं विदेश की 100 से अधिक कंपनियों के आने की संभावना है. साउथ एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया तथा उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका के प्रतिनिधि आ सकते हैं. आयोजन के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए रोड शो किए जाएंगे.

17 अप्रैल को दिल्ली, 24 अप्रैल को अहमदाबाद, 6 मई को हैदराबाद और 8 मई को पुणे में रोड शो किए जाएंगे. रोड शो के माध्यम से एग्रीटेक कंपनियों, स्टार्टअप्स, शोध संस्थानों और निवेशकों को राजस्थान के कृषि क्षेत्र की संभावनाओं से अवगत कराया जाएगा.

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