Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

कांग्रेस का बड़ा हमला... भाजपा मनरेगा खत्म कर ग्रामीणों की रोजी-रोटी छीन रही, डोटासरा ने जताया विरोध

MGNREGA Bachao Sangram: राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में किए गए बदलावों और इसे नए VB-G RAM G कानून से प्रभावी रूप से समाप्त करने के खिलाफ 'मनरेगा बचाओ संग्राम' को जोरदार तरीके से आगे बढ़ाया है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Vishnu1 Sharma
Published: Jan 12, 2026, 01:42 PM IST | Updated: Jan 12, 2026, 01:42 PM IST

Trending Photos

राजस्थान के इन 11 जिलों में शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के इन 11 जिलों में शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट जारी

राजस्थान में कहां-कहां छिपा है सोना? जवाब कर देगा आपको भी हैरान!
7 Photos
do you know

राजस्थान में कहां-कहां छिपा है सोना? जवाब कर देगा आपको भी हैरान!

राजस्थान में कहां-कहां है चांदी का खजाना, यहां से निकलती है देश की 85-90% Silver
9 Photos
silver rate today

राजस्थान में कहां-कहां है चांदी का खजाना, यहां से निकलती है देश की 85-90% Silver

राजस्थान में जमाव बिंदु से नीचे तापमान, फतेहपुर -2°C, नागौर -1°C, घना कोहरा जारी अगले 3 दिन कोई राहत नहीं
8 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में जमाव बिंदु से नीचे तापमान, फतेहपुर -2°C, नागौर -1°C, घना कोहरा जारी अगले 3 दिन कोई राहत नहीं

कांग्रेस का बड़ा हमला... भाजपा मनरेगा खत्म कर ग्रामीणों की रोजी-रोटी छीन रही, डोटासरा ने जताया विरोध

Rajasthan News: जिला मुख्यालयों पर जिला कांग्रेस कमेटियों द्वारा धरना एवं उपवास कार्यक्रम किया गया. राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, एआईसीसी प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित धरना एवं उपवास कार्यक्रम में शामिल हुए.

PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा मनरेगा कानून को निरस्त कर केंद्र की भाजपा सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों की रोज़ी-रोटी छीनने का काम किया है. कांग्रेस सरकार द्वारा मनरेगा योजना लागू किए जाने पर ग्रामीण क्षेत्र के हर गरीब को अधिकार मिला था. बीजेपी नेता ऐसा प्रदर्शित कर रहे हैं कि कांग्रेस का विरोध नाम बदलने के कारण है, जबकि वास्तविकता यह है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने पूरी योजना ही समाप्त कर दी. कांग्रेस मनरेगा को लेकर जिला, ब्लॉक, मंडल और बूथ स्तर पर भाजपा सरकार के विरुद्ध जन जागरण अभियान जारी रखेगी.

राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी गरीबों की सुरक्षा के लिए बनाई गई मनरेगा को पुनः लागू कराने के लिए आंदोलन कर रही है. भाजपा के नेताओं को गरीबों से कोई सरोकार नहीं है. वे उद्योगपतियों के तो ऋण माफ कर देते हैं, लेकिन गरीब कल्याण के लिए मनरेगा योजना चलाने के लिए उनके पास बजट देने की मंशा नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा प्रदेश की विपरीत आर्थिक स्थिति के बावजूद क्या राजस्थान की भाजपा सरकार मनरेगा के स्थान पर लागू नई योजना के तहत राज्य का 40 प्रतिशत हिस्सा वहन करने के लिए तैयार है, इस बात की जानकारी दें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news