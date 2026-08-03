/UGC नियमों के विरोध में, श्री राजपूत करणी सेना की रैली, जयपुर में भारी ट्रैफिक जाम

राज्य चुनें
Jaipur News : श्री राजपूत करणी सेना की इस रैली के दौरान कलेक्ट्रेट सर्किल का घेराव किया गया जिससे कलेक्ट्रेट सर्किल रोड पर जाम के हालात है. ये ही नहीं एम आई रोड, खासा कोठी, कलेक्ट्रेट रोड और चिंकारा कैंटीन समेत कई रोड पर जाम लगा है. तो अगर आप भी इसी रास्ते से घर या ऑफिस जाने की सोच रहे हैं तो पहले ट्रैफिक जाम के हालत को देख लें.
800 किलोमीटर लंबी 'सवर्ण न्याय यात्रा'
आपको बता दें कि यूजीसी से जुड़े मुद्दे को लेकर राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना की 800 किलोमीटर लंबी 'सवर्ण न्याय यात्रा' सोमवार को जयपुर में हैं, जो बीकानेर जिले के देशनोक (करणी माता का धाम) से शुरू हुई थी. इस यात्रा में बड़ी संख्या में समर्थक और समाज के लोग शामिल है.
ट्रैफिक को लेकर प्रशासन का बड़ा फेलियर
आमतौर पर इस तरह की रैली जब होती है, तो रूट तय किया जाता है, लेकिन जिस तरह
कलेक्ट्रेट सर्किल, एम आई रोड और खासा कोठी जैसे सबसे बिजी रूट पर जाम लगा है. उससे ये साफ झलकता है कि ट्रैफिक डायवर्जन के इंतजाम नाकाफी रहे या फिर सख्ती से लागू ही नहीं किये गये.
रैली प्रदर्शन के नाम पर आम लोगों कब तक होंगे परेशान ?
अब सवाल ये की क्या इस तरह की रैली के बारे में प्रशासन से कोई इजाजत ली गई थी और अगर ली गयी थी और क्या किसी ने सोचा की अगर इतनी भारी तादात में लोग जयपुर आएंगे तो क्या व्यवस्था होगी ? क्या कोई रूट डिसाइड किया गया था ? या कोई भी विरोध-प्रदर्शन के नाम पर कहीं भी जाम लगा देगा ? क्या कोई अभी भी सोच रहा है की जो लोग जाम में फंस गये हैं. उनको कैसे निकाला जाए ? अपनी राय हमारे साथ सांझा करें…
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!