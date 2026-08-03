Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /UGC नियमों के विरोध में, श्री राजपूत करणी सेना की रैली, जयपुर में भारी ट्रैफिक जाम

UGC नियमों के विरोध में, श्री राजपूत करणी सेना की रैली, जयपुर में भारी ट्रैफिक जाम

Jaipur Traffic Jaam : जयपुर में श्री राजपूत करणी सेना के नेतृत्व में UGC नियमों के विरोध निकाली जा रही रही रैली का आज समापन होना है, लेकिन इस बीच जयपुर के इन इलाकों में जाम के हालात है. इन रूट पर गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही है. 20 मिनट का सफर 1 घंटे में तब्दील होता दिख रहा है.

Pragati Pant
Edited By Pragati Pant
Published:Aug 03, 2026, 04:21 PM IST | Updated:Aug 03, 2026, 04:49 PM IST
UGC नियमों के विरोध में, श्री राजपूत करणी सेना की रैली, जयपुर में भारी ट्रैफिक जाम
Image Credit: श्री राजपूत करणी सेना की UGC नियमों के विरोध में रैली जाम हुआ जयपुर

Jaipur News : श्री राजपूत करणी सेना की इस रैली के दौरान कलेक्ट्रेट सर्किल का घेराव किया गया जिससे कलेक्ट्रेट सर्किल रोड पर जाम के हालात है. ये ही नहीं एम आई रोड, खासा कोठी, कलेक्ट्रेट रोड और चिंकारा कैंटीन समेत कई रोड पर जाम लगा है. तो अगर आप भी इसी रास्ते से घर या ऑफिस जाने की सोच रहे हैं तो पहले ट्रैफिक जाम के हालत को देख लें.

800 किलोमीटर लंबी 'सवर्ण न्याय यात्रा'

Add Zee News as a Preferred Source

आपको बता दें कि यूजीसी से जुड़े मुद्दे को लेकर राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना की 800 किलोमीटर लंबी 'सवर्ण न्याय यात्रा' सोमवार को जयपुर में हैं, जो बीकानेर जिले के देशनोक (करणी माता का धाम) से शुरू हुई थी. इस यात्रा में बड़ी संख्या में समर्थक और समाज के लोग शामिल है.

ट्रैफिक को लेकर प्रशासन का बड़ा फेलियर

आमतौर पर इस तरह की रैली जब होती है, तो रूट तय किया जाता है, लेकिन जिस तरह

कलेक्ट्रेट सर्किल, एम आई रोड और खासा कोठी जैसे सबसे बिजी रूट पर जाम लगा है. उससे ये साफ झलकता है कि ट्रैफिक डायवर्जन के इंतजाम नाकाफी रहे या फिर सख्ती से लागू ही नहीं किये गये.

रैली प्रदर्शन के नाम पर आम लोगों कब तक होंगे परेशान ?

अब सवाल ये की क्या इस तरह की रैली के बारे में प्रशासन से कोई इजाजत ली गई थी और अगर ली गयी थी और क्या किसी ने सोचा की अगर इतनी भारी तादात में लोग जयपुर आएंगे तो क्या व्यवस्था होगी ? क्या कोई रूट डिसाइड किया गया था ? या कोई भी विरोध-प्रदर्शन के नाम पर कहीं भी जाम लगा देगा ? क्या कोई अभी भी सोच रहा है की जो लोग जाम में फंस गये हैं. उनको कैसे निकाला जाए ? अपनी राय हमारे साथ सांझा करें…

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान में मानसून का डबल अटैक! 22 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

चूरू की सभा में फिर उखड़े हनुमान बेनीवाल, माइक फेंककर बीच कार्यक्रम से लौटे

ICU में भी बिगड़ रही 12 दिन से अनशन पर बैठे छात्र नेता शुभम रेवाड़ की तबीयत, डॉक्टरों ने की ये अपील

उदयपुर मां-बेटी हत्याकांड का खुलासा! धर्म का बेटा बन जीता भरोसा, संपत्ति नहीं मिली तो रची खौफनाक साजिश

सावन का पहला सोमवार आज, जयपुर के शिवालयों में आज उमड़ेगी लाखों श्रद्धालुओं की भीड़, गलता जी से तारकेश्वर तक हाई अलर्ट

उदयपुर के विकास को मिली नई रफ्तार! सीएम ने दी 421 करोड़ की बड़ी सौगात

प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत का बड़ा दावा! राजस्थान में जल्द साकार होगा 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' का सपना

जोधपुर में बादल फटने जैसे हालात! मूसलाधार बारिश से सड़कें बनीं दरिया, शहर हुआ पानी-पानी

जिस घर में गूंजी थीं शहनाइयां, वहां उठी अर्थी... मेजर हमजा आरिफ की नम आंखों से होगी विदाई

8 पेजों के सुसाइड नोट में छिपा रिटायर्ड फौजी की मौत का राज! लिखा- एक शख्स मुझसे...

Pratapgarh: बेटे के घर में मां ने ही कराई लाखों की चोरी, भाई के साथ मिलकर दिया वारदात को अंजाम

कांवड़ियों को पानी पिला रहे ट्रक में जा घुसी मिनी बस, दो यात्रियों की हालत गंभीर, 25 यात्री घायल

राजस्थान निकाय-पंचायत चुनाव से पहले BJP में बड़ा फेरबदल, इन नेताओं को मिली सबसे अहम जिम्मेदारी

Sikar News: लक्ष्मणगढ़ में कांग्रेस की चुनावी रणनीति, डोटासरा बोले- कांग्रेस विकास का विजन रखती है, भाजपा धार्मिक उन्माद फैलाती है

Ex-Cadre पोस्ट पर PHED-UDH में विवाद,151 इंजीनियर्स के पद खत्म करने के मामले ने पकड़ा तूल

दौसा एक्सप्रेस-वे पर दर्दनाक हादसा, ट्रेलर से टकराई कार, 14 साल की बच्ची की मौत, 9 घायल

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 8 जिलों में अगले कुछ घंटों में बारिश, बिजली और तेज हवाओं का अलर्ट

अलवर का हजारों साल पुराना पांडवकालीन नीलकंठ महादेव मंदिर, औरंगजेब की सेना पर मधुमक्खियों ने किया था हमला

राजस्थान में मानसून ने बदली चाल! अगले 72 घंटे इन जिलों में तेज बारिश का अलर्ट

बेटे और बहू ने छीन ली पेंशन, पोता कुल्हाड़ी से मारने की धमकी देता है! बुजुर्ग दंपती ने रोते-बिलखते हुए IG से की शिकायत

बेस्टसेलर किताब, नया नाम और आध्यात्म का रास्ता... कौन थे चायवालाज़ वाले रोहित शर्मा?

डीग में थप्पड़ का बदला मौत, बेटी के सामने मां को मारी गोली

झुंझुनूं में विवाहिता की मौत का रहस्य गहराया! परिजनों ने उठाए सवाल- आखिर कैसे गई प्रियंका की जान?

UGC मुद्दे पर महिपाल सिंह मकराना की 800 किमी यात्रा पहुंची जयपुर, बैरिकेड तोड़ते हुए बढ़े आगे

56 दिन बाद खत्म हुआ बाड़मेर का बड़ा आंदोलन! मंत्री के.के. विश्नोई ने जूस पिलाकर तुड़वाया धरना

राजस्थान कांग्रेस में फिर 'लक्ष्मण रेखा' की एंट्री! गहलोत की नसीहत पर BJP का तंज

Gold Silver Price: राजस्थान में सोमवार को इस रेट मिलेगा 10 ग्राम गोल्ड, 1KG चांदी के भी प्राइस अपडेट

शादी-ब्याह के खाने पर सरकार की सख्ती, राजस्थान में अब हलवाई और कैटरर्स का होगा रजिस्ट्रेशन, बिना FSSAI लाइसेंस नहीं बनेगा खाना

आज और कल बीकानेर, शेखावाटी, जयपुर और भरतपुर संभाग में होगी झमाझम बारिश

सोना-चांदी के भाव में भारी गिरावट, बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

राजस्थान के 14 जिलों में सुबह 10 बजे जारी हुआ येलो अलर्ट, आंधी तूफान के साथ ताबड़तोड़ बारिश की WARNING

इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फिर प्यार का जाल... 9वीं की छात्रा के साथ जो हुआ, जानकर कांप उठेंगे आप!

अब बसों की छत पर नहीं, AC रूम में सोएंगे रोडवेज ड्राइवर-कंडक्टर, थकान मिटेगी, सफर सुरक्षित होगा

TAGS:
Jaipur news
Rajasthan News

About the Author

Pragati Pant

Pragati Pant

प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल की जिम्मेदारी संभाल रही है. टीवी और डिजिटल मीडिया में 15 साल से ज्यादा का अनुभव हैं. इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी काम कर चुकी हैं. Pragati.Pant@india.com ईमेल के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप एक्स (https://x.com/zeerajasthan_) और फेसबुक पर (https://www.facebook.com/ZeeRajasthanNews) पर क्लिक कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Jodhpur News: बाइक पर आए दो बदमाश, घर के बाहर स्कूल वैन के शीशे किए चकनाचूर
2
3
4
5