ईरान युद्ध का राजस्थान की रसोई पर असर! घरेलू सिलेंडर 60 रुपये, कमर्शियल 115 रुपये महंगा, अब इतने में मिलेगा सिलेंडर

LPG Cylinder Price Hike: पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में जारी तनाव और ईरान-अमेरिका/इजरायल संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा कीमतों में उछाल आया है, जिसका सीधा असर भारत में LPG सिलेंडर की कीमतों पर पड़ा है. 7 मार्च 2026 से घरेलू 14.2 किलोग्राम LPG सिलेंडर की कीमत बढ़ गई है.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported ByDeepak Goyal
Published:Mar 08, 2026, 02:20 PM IST | Updated:Mar 08, 2026, 02:20 PM IST

ईरान युद्ध का राजस्थान की रसोई पर असर! घरेलू सिलेंडर 60 रुपये, कमर्शियल 115 रुपये महंगा, अब इतने में मिलेगा सिलेंडर

LPG Domestic Commercial gas price Hike: मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध तनाव और ईरान-अमेरिका/इजरायल संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में उथल-पुथल मच गई है, जिसका असर अब भारत की आम जनता की रसोई तक पहुंच गया है. तेल विपणन कंपनियों (IOC, BPCL, HPCL) ने 11 महीने बाद घरेलू 14.2 किलोग्राम LPG सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये की बढ़ोतरी की है. दिल्ली में नई कीमत 856.50 रुपये से बढ़कर 916.50 रुपये हो गई है. राजस्थान में भी यही दर लागू है, जिससे मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों का मासिक बजट प्रभावित हुआ है.


11 महीने बाद आई कीमतों में बढ़ोतरीपिछली बार घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत अप्रैल 2025 में बढ़ी थी. अब 7 मार्च 2026 से नई दरें लागू हो गई हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण क्रूड ऑयल और LPG की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेजी आई है. इस बढ़ोतरी का सीधा असर घरेलू उपभोक्ताओं पर पड़ा है, जहां पहले से ही महंगाई का दबाव बना हुआ था.

भजनलाल सरकार की राहत योजनाओं पर बोझ
राजस्थान सरकार भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में उज्ज्वला योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) से जुड़े लाभार्थियों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध करा रही है. प्रदेश में करीब 1 करोड़ 9 लाख परिवार इस योजना से जुड़े हैं. हर महीने लगभग 30 लाख सिलेंडर की रिफिलिंग होती है.कीमत बढ़ने से पहले NFSA लाभार्थियों को करीब 406 रुपये और उज्ज्वला लाभार्थियों को लगभग 106 रुपये की सब्सिडी दी जा रही थी. अब नई कीमत 916.50 रुपये होने पर NFSA लाभार्थियों को 466 रुपये और उज्ज्वला लाभार्थियों को करीब 166 रुपये सब्सिडी देनी होगी. यानी हर सिलेंडर पर अतिरिक्त 60 रुपये सब्सिडी का बोझ बढ़ गया है.

सरकारी खजाने पर 18 करोड़ का अतिरिक्त भार
विभागीय आंकड़ों के अनुसार, हर महीने 30 लाख सिलेंडर की रिफिलिंग पर अतिरिक्त 60 रुपये × 30 लाख = 18 करोड़ रुपये का अतिरिक्त सब्सिडी खर्च बढ़ेगा. यह बोझ राज्य सरकार के बजट पर सीधा असर डालेगा. एक तरफ अंतरराष्ट्रीय हालात से कीमतें बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ सरकार को अपनी राहत योजनाओं को बनाए रखने की चुनौती है.


आम आदमी की रसोई पर महंगाई का दबाव
यह बढ़ोतरी होली और अन्य त्योहारों से ठीक पहले आई है, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों पर दबाव बढ़ गया है. कमर्शियल सिलेंडर की कीमत भी 114.5-115 रुपये बढ़ी है. विशेषज्ञों का कहना है कि यदि मिडिल ईस्ट में स्थिति सुधरती है तो कीमतें स्थिर हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल महंगाई का यह दौर जारी रहेगा. उपभोक्ताओं को ईंधन बचत के उपाय अपनाने और सरकारी सब्सिडी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने की सलाह दी जा रही है.कुल मिलाकर, मिडिल ईस्ट की जंग का असर अब सिर्फ तेल बाजार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसकी गूंज राजस्थान सरकार के खजाने और आम आदमी की रसोई दोनों में सुनाई दे रही है.

