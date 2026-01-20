Zee Rajasthan
राजस्थान के खिलाड़ियों पर मणिपुर में उग्रवादियों का हमला, बंदूक की नोक पर लूट!

Crime News: राजस्थान की एक स्कूली टीम को 69वीं नेशनल स्कूल चैंपियनशिप में भाग लेने मणिपुर गए दौरान उग्रवादियों ने लूट लिया। टीम के खिलाड़ियों ने वीडियो जारी कर अपनी आपबीती बताई, जिसके बाद मणिपुर सरकार ने जांच के आदेश दिए। खिलाड़ियों के परिवार ने शिक्षा मंत्री से शिकायत की है और बेहतर सुरक्षा की मांग की है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Jan 20, 2026, 02:13 PM IST | Updated: Jan 20, 2026, 02:13 PM IST

राजस्थान के खिलाड़ियों पर मणिपुर में उग्रवादियों का हमला, बंदूक की नोक पर लूट!

Rajasthan News: राजस्थान के खिलाड़ियों को मणिपुर में उग्रवादियों ने लूट लिया. वे 69वीं नेशनल स्कूल चैंपियनशिप में भाग लेने गए थे. घटना के बाद टीम के बच्चों ने वीडियो जारी कर अपनी आपबीती बताई, जिसके बाद मणिपुर सरकार ने जांच के आदेश दिए. खिलाड़ियों के परिवार ने शिक्षा मंत्री से शिकायत की है और सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है. यह घटना खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है.

घटना का विवरण
13 जनवरी की रात दीमापुर से इम्फाल जाते समय रात 12:30 बजे उग्रवादियों ने खिलाड़ियों की गाड़ी रोकी. बंदूकधारियों ने उन्हें धमकाया और लगभग दो घंटे तक रोके रखा. उनके पास मौजूद सारी नकदी लूट ली गई. टीम के कोच सोहनराम ने बताया कि घटना में किसी को शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचा और सभी सुरक्षित हैं. टीम 11 जनवरी को धौलपुर से रवाना हुई थी. दिल्ली से दीमापुर की ट्रेन देरी से चली और 13 जनवरी शाम को पहुंची. वहां से कार से इम्फाल जाते समय यह वारदात हुई. वीडियो में बयान देने वाली बच्ची फ्लाइट से आई थी और घटना के समय मौजूद नहीं थी.

परिवार और खिलाड़ियों की परेशानियां
एक खिलाड़ी के पिता ने बताया कि 52 खिलाड़ियों को जाना था, लेकिन सरकार ने सिर्फ 24 की टिकट करवाई. वह भी कंफर्म नहीं थी, जिससे ट्रेन में बाथरूम के बाहर बैठकर यात्रा करनी पड़ी. मणिपुर में लूट की घटना से परिवार सदमे में हैं. परिवार ने कहा कि बड़ी संख्या में महिला खिलाड़ी थीं, इसलिए सरकार को सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करनी चाहिए थी. दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है. यात्रा के दौरान अव्यवस्था नहीं थी, लेकिन लूट ने सबको हिला दिया. कुछ खिलाड़ी पहले ही राजस्थान लौट चुके हैं.

प्रशासन और सरकार की प्रतिक्रिया
वीडियो वायरल होने के बाद मणिपुर सरकार ने इम्फाल के पुलिस अधीक्षक को जांच के आदेश दिए. सेनापति और कांगपोक्पी जिलों के अधिकारियों को सहयोग करने को कहा गया. वीडियो की सत्यता जांचकर कानूनी कार्रवाई का निर्देश है. राजस्थान शिक्षा विभाग से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई आधिकारिक बयान नहीं मिला.

