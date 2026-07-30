/जयपुर में पन्नाधाय बाल गोपाल योजना में बड़ा घोटाला! मावा भट्टियों तक पहुंचा स्कूलों का दूध पाउडर, 2 आरोपी गिरफ्तार

Jaipur News: जयपुर ग्रामीण के सामोद इलाके से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. विद्यार्थियों के पोषण के लिए पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत सरकारी स्कूलों में भेजा जाने वाला दूध पाउडर कथित रूप से मावा भट्टियों तक पहुंच गया. ज़ी राजस्थान द्वारा इस मामले को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद पुलिस ने गबन और चोरी का मुकदमा दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. अब जांच की आंच सप्लाई ठेकेदार और पूरी वितरण व्यवस्था तक पहुंचती दिखाई दे रही है.

सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के बेहतर पोषण के लिए पन्नाधाय बाल गोपाल योजना शुरू की गई थी, लेकिन सवाल यह है कि क्या बच्चों के हिस्से का दूध रास्ते में ही गायब हो रहा था. चौमूं के सामोद थाना क्षेत्र के चीथवाड़ी गांव में पुलिस ने करीब तीन हजार किलो दूध पाउडर के हजारों पैकेटों से भरी एक पिकअप जब्त की. शुरुआती जांच में सामने आया कि यह दूध स्कूलों के बजाय मावा भट्टियों तक पहुंच रहा था.

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RCDF सरस डेयरी की ओर से दर्ज हुआ मामला

ज़ी राजस्थान न्यूज ने इस पूरे मामले को प्रमुखता से उठाया, तो जांच ने रफ्तार पकड़ ली. आरसीडीएफ की गोविंदगढ़ सरस डेयरी की ओर से मामला दर्ज कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने गबन और चोरी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दो आरोपी- मामराज जाट और जगदीश कड़वासरा को गिरफ्तार कर लिया. पकड़े गए दोनों आरोपी रिश्ते में मामा-बुआ के भाई हैं. दोनों से लगातार पूछताछ की जा रही है और कई अहम जानकारियां सामने आने का दावा किया जा रहा है.

पूछताछ में यह बात सामने आई है कि दूध पाउडर के पैकेट भीलवाड़ा जिले के करेड़ा गांव में स्थित गोदाम से लाए गए थे. पूरे प्रदेश में सरकारी स्कूलों तक दूध पहुंचाने का जिम्मा एसवीजी प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सरस डेयरी स्कूलों की मांग के अनुसार ही माल उपलब्ध कराती है और सप्लाई के बाद प्राप्ति रसीद भी ली जाती है, तो फिर हजारों पैकेट आखिर अतिरिक्त कैसे बच गए. इतना ही नहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तस्वीर लगी बाल गोपाल योजना के पैकेट भी मिले हैं, जो एक्सपायर भी हो चुके हैं.

जांच का सबसे गंभीर पहलू यह है कि जिन दूध पाउडर पैकटों को पुलिस ने बरामद किया वे स्कूलों में वितरित किए जाने वाले सरकारी पैकेट बताए जा रहे हैं. नियमों के अनुसार, प्रत्येक स्कूल में मिड-डे मील प्रभारी शिक्षक सामग्री प्राप्त कर उसकी रसीद देते हैं. ऐसे में यह रहस्य और गहरा हो जाता है कि सरकारी रिकॉर्ड में वितरण दिखाए जाने के बावजूद यही पैकेट मावा भट्टियों तक कैसे पहुंच गए.

पिछले तीन महीनों से दूध सप्लाई प्रभावित

इस पूरे मामले ने गोविंदगढ़ ब्लॉक में पिछले तीन महीनों से दूध सप्लाई प्रभावित होने की शिकायतों को भी चर्चा में ला दिया है. अप्रैल माह के बाद दूध की सप्लाई स्कूलों में नहीं हुई, जहां स्कूलों में बच्चों को नियमित रूप से दूध नहीं मिल रहा था, जबकि दूसरी ओर बड़ी मात्रा में सरकारी दूध पाउडर बाजार में पहुंच रहा था. यदि जांच में यह आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह बच्चों के अधिकारों से जुड़ा गंभीर मामला माना जाएगा.

अब पुलिस की जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है. एसवीजी प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक, भीलवाड़ा स्थित गोदाम से जुड़े लोगों और सप्लाई चेन में शामिल अन्य व्यक्तियों से भी पूछताछ की तैयारी है. सामोद थाना प्रभारी हेमराज सिंह के नेतृत्व में पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है. यह जांच जयपुर ग्रामीण एसपी हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देशन तथा एएसपी नीरज पाठक और डीएसपी शिवा शर्मा के सुपरविजन में की जा रही है.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है. जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि इस कथित गबन और चोरी में केवल गिरफ्तार आरोपी शामिल थे या फिर सप्लाई चेन से जुड़े अन्य लोग भी इसकी जद में आएंगे.

