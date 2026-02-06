RTO के चक्कर काटने को मजबूर माइनिंग लीज होल्डर्स, डंपर पंजीयन नियमों पर बड़ा सवाल

Jaipur News: परिवहन विभाग में डंपर या टिपर के पंजीयन को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. राज्य के सैकड़ों माइनिंग लीज होल्डर्स डंपरों को कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल की श्रेणी में पंजीकृत कराना चाहते हैं, लेकिन परिवहन विभाग अपने ही नियमों की पालना नहीं कर रहा है. माइनिंग लीज होल्डर्स को आरटीओ कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं.

आपको बता दें कि राज्य में सैकड़ों माइनिंग लीज होल्डर्स यानी खदानों के मालिक खदानों के अंदर चलने वाले डंपर या टिपर जैसे वाहनों के पंजीयन को लेकर परेशान हैं. परिवहन विभाग से इनका पंजीयन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल की श्रेणी में कराना चाहते हैं, लेकिन परिवहन विभाग इनका पंजीयन गुड्स व्हीकल यानी ट्रांसपोर्ट व्हीकल की श्रेणी में कर रहा है.

माइनिंग लीज होल्डर्स का तर्क है कि इन वाहनों का पंजीयन इसलिए कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल की श्रेणी में किया जा सकता है, क्योंकि ये डंपर केवल माइनिंग लीज के अंदर ही संचालित होते हैं. इनके जरिए खनिजों का परिवहन लीज के अंदरूनी क्षेत्र में ही किया जाता है. माइनिंग लीज के बाहर सड़कों या हाईवेज पर ये वाहन नहीं चलते.

केवल माइनिंग लीज के अंदर ही इन वाहनों का प्रयोग खनिज परिवहन के उद्देश्य से किया जाता है. इसे लेकर वर्ष 2014 में राजस्थान परिवहन विभाग ने एक नोटिफिकेशन भी निकाला था. नियमानुसार गुड्स या ट्रांसपोर्ट श्रेणी में उन्हीं वाहनों को पंजीकृत कर टैक्स लिया जा सकता है, जो सड़कों पर माल का परिवहन कर रहे हों.

क्या है वर्ष 2014 का आदेश

तत्कालीन परिवहन प्रमुख सचिव मुकेश शर्मा ने 5 जून 2014 को आदेश निकाला. कार्यालय आदेश संख्या 16/2014 में यह लिखा कि पंजीयन में एकरूपता लाएं. विभिन्न परिवहन कार्यालयों में अलग-अलग श्रेणियों में वाहन पंजीकृत किए जा रहे हैं. इससे वाहन मालिकों में टैक्स को लेकर भ्रांति बनी रहती है, इसलिए एकरूपता लाएं. बिन्दु 1 में लिखा कि डंपर को परिवहन यान अथवा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में पंजीकृत कर सकते हैं.

डंपर के ऑन/ऑफ हाईवे संचालन पर CMVR 1989 के नियम 2 में प्रावधान, वाहन की अधिकतम गति 50 किमी प्रति घंटे होने पर इसका पंजीयन संभव है. कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की श्रेणी में वाहन का पंजीकरण किया जाना संभव है. दोनों शर्तें पूरी होने पर ही कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में पंजीकरण करें. अन्यथा इसे गुड्स व्हीकल में पंजीकरण कर वार्षिक कर/LST वसूला जाए.

MORTH के अक्टूबर 2020 के नोटिफिकेशन की पालना नहीं

हाल ही में पिंकसिटी क्रशर ऑनर्स सोसायटी ने एडवोकेट तनय पारीक के मार्फत परिवहन विभाग को विधिक नोटिस भी भिजवाया है. इस नोटिस में कहा गया है कि ये डंपर माइनिंग लीज के अंदर एक्सकैवेशन, लोडिंग और खनिजों के अंदरूनी मूवमेंट में ही उपयोग लिए जाते हैं.

ऐसे में इन्हें कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की श्रेणी में पंजीकृत किया जा सकता है, जबकि जयपुर में आरटीओ द्वारा इनका ट्रांसपोर्ट या गुड्स व्हीकल में पंजीकरण किया जा रहा है, जो नियमों के विरुद्ध है. नोटिस में केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के 27 अक्टूबर 2020 के गजट नोटिफिकेशन का भी हवाला दिया गया है, जिसमें डंपर को कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल श्रेणी में शामिल किया गया है.

परिवहन अधिकारी कन्फ्यूजन में मांग रहे मार्गदर्शन

जयपुर RTO प्रथम के परिवहन अधिकारी डंपरों का पंजीयन नहीं कर रहे. कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के रूप में पंजीयन नहीं कर रहे. पिछले कई महीनों से माइनिंग लीज होल्डर्स को RTO में चक्कर काटने पड़ रहे. 29 अक्टूबर 2025 को DTO ग्रेस कुमार अग्रवाल ने मुख्यालय को लेटर लिखा. डंपरों को कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में पंजीयन के लिए मुख्यालय को पत्र लिखा.