अलवर के कंपनी बाग में मॉर्निंग वॉक पर निकले MP भूपेंद्र यादव, जनता से की बातचीत

Alwar News: अलवर जिले में केंद्रीय मंत्री व सांसद भूपेंद्र यादव ने शुक्रवार को कंपनी बाग में शहरवासियों के साथ मॉर्निंग वॉक की और जनता से बातचीत की.
Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले में केंद्रीय मंत्री व सांसद भूपेंद्र यादव ने शुक्रवार को कंपनी बाग में शहरवासियों के साथ मॉर्निंग वॉक की और जनता से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह भारत के कई शहर स्वच्छता रैंकिंग में आगे बढ़े हैं. उसी तरह अलवर को भी भारत में तीसरा स्थान मिला है.
भूपेंद्र यादव ने अलवर से जुड़े कई मुद्दे जनता के सामने रखे और आश्वासन दिया कि आने वाले समय में यहां महत्वपूर्ण विकास कार्य होंगे. उन्होंने बताया कि आज यूआईटी अधिकारियों के साथ बैठक होगी. जिसमें अहम फैसले लिए जाएंगे. CTH मामले पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वजह से काम अटका हुआ था. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद काम दोबारा शुरू होगा.
साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अलवर रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण होगा, ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें. सरस डेयरी के चुनाव को लेकर भी मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता का हित सर्वोपरि रहेगा.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार एक एकीकृत योजना लेकर आई है, जिसमें नगर निगम, यूआईटी और रिको के क्षेत्र शामिल हैं. उन्होंने शहर में 164 पार्कों को बेहतर बनाने की बात कही. प्रशासन के साथ मिलकर स्वच्छता पर बैठक में जानकारी देंगे.
27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे देश में सेवा पखवाड़े का कार्यक्रम करने की बात कही और घर में ही कचरे को अलग-अलग करने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि अलवर में 80,000 से अधिक मकान हैं. हर घर में कचरा का डिब्बा होना चाहिए. जहां नहीं होगा वहां प्रशासन उपलब्ध कराएगा.
