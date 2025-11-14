Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

मंत्री हीरालाल नागर का सांगोद दौरा, बोले- हर बूथ पर कार्यकर्ता जुटें और SIR में सहयोग करें

Rajasthan Politics: जयपुर जिले में सांगोद विधानसभा क्षेत्र के मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज धरणीधर गार्डन में कार्यशाला का आयोजन किया गया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Neha Sharma
Published: Nov 14, 2025, 06:50 PM IST | Updated: Nov 14, 2025, 06:50 PM IST

Trending Photos

क्या आपको पता है राजस्थान का 'जिब्राल्टर' किस किले को कहते हैं?
6 Photos
Trending Quiz

क्या आपको पता है राजस्थान का 'जिब्राल्टर' किस किले को कहते हैं?

राजस्थान में क्लास 9–12 के छात्रों के लिए खुशखबरी, बैंक खाते में सीधी स्कॉलरशिप… बस करें ये काम!
7 Photos
rajasthan scheme

राजस्थान में क्लास 9–12 के छात्रों के लिए खुशखबरी, बैंक खाते में सीधी स्कॉलरशिप… बस करें ये काम!

सर्दियों में घर पर बनाएं राजस्थानी पापड़ मंगोड़ी की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे
7 Photos
Papad mangodi ki sabzi

सर्दियों में घर पर बनाएं राजस्थानी पापड़ मंगोड़ी की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे

7 घंटे का सफर सिर्फ 4 घंटे में... जयपुर से जोधपुर के बीच 350 किलोमीटर लंबा बनेगा एक्सप्रेसवे, किसान बने करोड़पति!
7 Photos
Rajasthan Government Project

7 घंटे का सफर सिर्फ 4 घंटे में... जयपुर से जोधपुर के बीच 350 किलोमीटर लंबा बनेगा एक्सप्रेसवे, किसान बने करोड़पति!

मंत्री हीरालाल नागर का सांगोद दौरा, बोले- हर बूथ पर कार्यकर्ता जुटें और SIR में सहयोग करें

Rajasthan Politics: राजस्थान के जयपुर जिले में सांगोद विधानसभा क्षेत्र के मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज धरणीधर गार्डन में कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस दौरान ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कार्यकर्ताओं को एसआईआर बारीकियां समझाई.

वर्कशॉप में अलग अलग दल बनाकर एसआईआर की प्रक्रिया बताई गई. मंत्री नागर ने कहा कि पुनरीक्षण कार्य के लिए कार्यकर्ताओं को मतदाता सूचियों का गहन अध्ययन करना होगा. प्रत्येक मतदाता की स्थिति, निवास स्थान, संपर्क विवरण समेत विभिन्न जानकारियां एकत्र करनी होंगी. परिवार के मुखिया का मूल्यांकन और सत्यापन करें.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सूची में दोहरे नाम, मृतकों के नाम चिह्नित कर हटवाएं. साथ ही जिन पात्र लोगों का नाम सूची दर्ज नहीं है, उन्हें जुड़वाने के लिए बीएलओ से संपर्क करें. उन्होंने बताया कि कार्यकर्ता घर-घर जाकर मतदाता पुनरीक्षण में सहयोग करें. इसके लिए टीम बनाकर जुटना होगा. उन्होंने बताया कि दिसंबर 2007 तक के सभी मतदाता नवमतदता की श्रेणी में आएंगे.

वहीं 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पार करने वाले सभी युवाओं को भी मतदाता सूची से जोड़ें. वर्कशॉप में सांगोद नगर, देहात, बपावर, कनवास, देवली, सिमलिया, दीगोद के मंडल अध्यक्ष, प्रतिनिधि, मंडल कार्यकारिणी, पञ्चायत प्रभारी और संयोजक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news